普段何気なく使っている「3合炊きの炊飯器」「一升瓶」という言葉。「合」「升」はいったい何の単位か知ってる？
新米のおいしい季節。スーパーに並ぶコメは「2キロ」「5キロ」などの重量で販売しているが、ごはんを炊く時には「2合」「1升」など別の単位を使う。
合・升はかつて日本で広く用いられていた「尺貫法」の単位で、重さではなく容積を表す。1959年に計量法が改正され、「尺」「貫」を日常の生活で使うことはほとんどなくなったが、なぜか、合・升はしぶとく生き残っている。
「1合」は、現在の単位で言えば約180ミリリットル。お米のほかにも、日本酒好きなら、居酒屋で「熱燗、1合ちょうだい！」などと使い慣れているかも。お祝いの席で使う片手サイズの「桝（ます）」は、「一合桝」と呼ばれるもの。飲み過ぎない容量となっている。
1升は10合のこと。飲食店などでは「1升炊き」の大型の炊飯器を使う。お酒の「一升瓶」は皆さん、おなじみ。
10升が1斗。10斗が1石。加賀百万石の100万石は1000万斗で1億升で10億合ということになる。
時代劇などに登場する「俵」にどれぐらいの量のコメが入るかは、時代や地域によって一定でなかったが、明治以降は1俵に4斗入る四斗俵（シトビョウ）が用いられるようなったという。
尺貫法 : 容積の単位
|1合
|10合
|1升
|100合
|10升
|1斗
|1000合
|100升
|10斗
|1石
ちなみに、コメの計量カップは、通常の料理用の計量カップとは異なるので要注意！コメ専用のものがなくても、1合≒150グラムと覚えておけばよい。最近の料理本やレシピサイトでは、「合」単位ではなく、グラム単位での表記も増えている。
お米1合あれこれ
|重さ
|150グラム
|炊くのに必要な水
|180～200ミリリットル
|炊きあがると
|330～350グラム
|カロリー
|537kcal
|お茶碗何杯分？
|2杯分
最近、日本酒や焼酎は「一升瓶」ではなく、「四合瓶」での流通が増えている。家庭では一升瓶ではなかなか飲み切れず、品質の管理が難しいため、冷蔵庫にも入るサイズが人気のようだ。180ml×4=720ml。ついつい飲んじゃう量？ いやいやお酒は適量で！
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