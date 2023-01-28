江戸時代の日本では、長さの「尺」、重さの「貫」を基本とする単位系「尺貫法」が使われていた。1951（昭和26）年制定の計量法で、尺貫法を取引や証明に使うことが禁止されたが、いまだに身の回りで尺貫法の名残を目にすることがある。

1875（明治8）年、国際的な単位を定めたメートル条約がパリで締結される。日本は1885年にこの条約に加入し、翌86年に公布。世界基準に合わせた単位の統一を進めたが、人々の暮らしに根づいた尺貫法は容易に消えることはなく、現代にもしぶとく生き残っている。なぜなら、尺や貫は「それぞれの目的に使いやすい長さや重さを基準に決めた『ニッポンのサイズ』の単位だから、感覚になじみやす」かったのである（『ニッポンのサイズ』石川英輔/淡交社）。

【長さ】

1寸は約3センチ、1尺は約30センチ。普段の生活ではあまり使うことはないが、サイズのことを「寸法」、「危機への対応は実力を測る重要な尺度」などの言い回しは、長さの単位として使われていたことの名残。

夏の花火大会の見どころは、火薬玉が1尺以上の「尺玉」の打ち上げ。民謡に欠かせない縦笛「尺八」は、管の長さが1尺8寸だったことからその名がついたという。

「間（けん）」は家を建てる際の基本単位だったが、東日本と西日本とでは長さが異なっていた。京都から西は1.9メートルで、これを「京間（きょうま）」といった。対して主に関東は1.81メートルで「田舎間（いなかま）」と呼ばれる。この違いは現在も一部に生きており、間の長さに合わせて西の方が畳も少し大きい場合がある。

1/10寸 1分 （ぶ） 3.03ミリ 1/10尺 1寸 （すん） 3.03センチ 1尺 （しゃく） 30.3センチ 6尺 1間 （けん） 1.818メートル 60間 1町 （ちょう） 109.9メートル 36町 1里 （り） 3.927キロメートル

【重さ】

5円玉は3.75グラム。これは尺貫法の「1匁（もんめ）」に相当する。もともとは「1文銭の目方」を表す言葉。日常生活でほとんど使われないが、真珠の取引で使われる国際基準単位は「momme」だ。

現代ではモラルハラスメント（言葉や態度で精神的苦痛を与えること）でアウトだが、昭和世代は太った人を「百貫デブ」とからかった経験があるかもしれない。百貫は375キログラム。実際にはありえない誇張した表現だったことが分かる。

1/1000貫 1匁 （もんめ） 3.75グラム 1貫（かん） 3.75キログラム 160匁 1斤（きん） 600グラム 1俵 （ひょう） 60キログラム

〔参考文献〕

『ニッポンのサイズ』石川英輔 / 淡交社

別冊『歴史道 そうだったのか！ 江戸の暮らしと仕事』/ 朝日新聞出版

バナー写真 : 天秤と分銅で菓子の重さを量っている。江戸時代は砂糖が高級品だったため、菓子は慎重に重さを量り料金を決めた。分銅には「匁」をはじめ、さまざまな重さのものがあった。『職人尽歌合』国立国会図書館所蔵