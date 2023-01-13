「焼きたての “御座候” 買ってきたよ！」。聞きなれない菓子の名前に、いったい何かと友人からの差し入れの袋を開けると、中に入っていたのは「今川焼き」だった。朝ドラでは「回転焼き」と呼んでいた。冬においしいアレ、あなたはなんと呼びますか？

寒い季節、鉄板で焼き立て、中のあんこがアツアツでおいしいアレの名前は？

スマートフォン向けアプリを提供するSELF（本社新宿区）が、アプリを通じて「菓子の呼び名」に関するアンケート調査を実施。回答者4152人中、「大判焼き」1360人、「今川焼き」1296人がきっ抗した。

2021年放送のNHKの朝ドラ「カムカムエヴリバディ」で主人公が焼いていたのは「回転焼き」。こちらは428人で3番手だった。

回答者の出身地域別に分類すると、北海道では「おやき」が7割を超える最大勢力。「今川焼き」の呼び名は全国的に広がってはいるが、存在感が大きいのは関東。実はJR線神田駅（東京都千代田区）東側の神田今川橋付近で江戸時代にこの菓子を売る店があり、地名にちなんで「今川焼き」と呼ばれていたという。

近畿地方は「回転焼き」が27％でトップだったが、「大判焼き」「御座候」「今川焼き」も得票数を伸ばし群雄割拠状態。「御座候」は兵庫県姫路市でこの菓子を製造する会社の名前。兵庫県人には、会社名=菓子の名前として定着しているようだ。

バナー写真 : PIXTA