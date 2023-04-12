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世界各地的企业、组织、军队等都会使用“徽章”，但据说只有在日本，徽章走入了寻常百姓家，成为家徽，在日本称为“家纹”。尽管大家可能在扫墓时看到过墓碑上刻着的徽纹，或在亲属婚礼等场合也见过“黑留袖”（女性的和服礼服）上阴文印染的纹样，隐约能想象出各种家徽的样子，但还是有很多人记不大准确，更何况绝大多数日本人根本不在意其根源和意义。

天台宗僧侣慈圆1220年完成的史书《愚管抄》中，有“巴纹已传车”的记述。这句话说的是平安时代后期的贵族藤原实季乘坐的牛车（当时贵族的常用交通工具）上已饰有了“巴纹”。

目前普遍认为，家纹诞生于平安时代中期（900-1000年左右），最初在贵族中使用，是识别个人或家族的标志。平安时代的贵族在地位上有明确的高低序列之分，当牛车在路上相遇时，身份较低的一方必须给另一方让路。牛车上的家纹，就是为了展示身份。



巴纹的各种变形（图片：PIXTA）



描绘了源平之乱场景的《平治物语绘卷》上，可以看到被卷入战事的贵族牛车。这里画的是九曜纹。据说九曜纹是一种驱邪避灾的徽章（国立国会图书馆收藏）

不知从何时起，除了牛车外，人们在装束上也加入了家纹，并逐渐扩大到武士阶层；平常百姓中，室町时代（1336-1573年）开始有商人在店铺招牌上加入纹饰，其中就有后来成为家纹的例子。随着时代的推进，歌舞伎演员也开始使用，到了江户时代，普通民众也被允许选择和使用家纹（天皇家的菊纹和德川将军家的葵纹不得选用）。元禄时期（1688-1704年），家纹在民间已经司空见惯了。

家纹的主题与五大纹样

家纹大致可以分为“动物”“植物”“自然”“建筑和交通工具”“器物和图案”五个主题。

“动物纹”包括龟、鹤等。这些动物都很长寿，包含着祝愿家族成员长久繁荣之意。



寄托着长寿之意的家纹 “上龟”和“鹤丸”（图片：PIXTA）

“植物纹”包括象征富贵（地位高且具有财力）的藤和牡丹等，均代表着优雅。德川家的葵纹也属于此类。

“建筑和交通工具纹”中，如果是车纹（车轮的纹样），往往以牛车作为主题，象征贵族的荣华；鸟居纹样则代表神职人员的家世血统。

“自然纹”主要是月、山、雷等图案，表达敬仰自然和祈祷丰收之意；“器物和图案纹”，比如拔钉钳意味着工具，代表建筑相关人员；而平行的横线纹“引两”，一种说法是由龙形变形而来的。

如上所述，家纹中包含了各种各样的含义。



足利氏的家纹，园内二条平行横线。此“引两”纹样，还有一条横线、三条横线等不同种类（图片：PIXTA）

另外，藤、桐、鹰羽、贴梗海棠、酢浆草，因使用频率较高而被称作五大纹。但关于这一点，其实众说纷纭，比如《家纹大辞典》（东京堂出版），在对“五大纹”的解释中，就用柏替代了桐。



五大纹 从左至右分别为藤、桐、鹰羽、贴梗海棠、酢浆草

据说日本现在仍在使用的家纹有2万或2.5万种。除了家族正式使用的“定纹”外，还有个人为非正式场合制作的“替纹”、女性结婚后将娘家家纹的一部分设计创作成个性化的“女纹”等，新纹饰不断涌现，因而无法掌握实际数量。想必今后人们还会创造出更多家纹，其总数将进一步增加。

（参考文献）

《决定版 有趣又好懂！家纹与名字》高泽等、高冈浩，西东社

《历史道８ 家纹与名字的日本史》，朝日新闻出版

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