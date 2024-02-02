“忍”的精髓──忍者学的基础知识和最新研究

活跃于战国时代的伊贺、甲贺忍者曾深受德川家康重用。三重大学的山田雄司教授以该校为基地，十年来一直引领着日本的忍者研究活动。我们向山田教授请教了根据史料和忍术书籍的记载忍者到底厉害在哪里？为何在国外也颇有人气？

三重大学人文学系教授。国际忍者研究中心副所长。1967年生于静冈县。主要著作有《忍者的历史》《忍者的精神》（皆为角川书店出版），曾监修2023年2月出版的《忍者学大全》（东京大学出版会）。

从零开始的忍者学

山田教授原本专攻日本中世信仰史，研究怨灵和日本人的灵魂观。开启忍者研究的契机是参与了三重大学与“忍者发祥地”伊贺市合作的地区振兴计画。

2012年10月以来，以三重大学为基地，山田教授等文理科的研究者一直致力于从各自专攻领域探究忍者实态。最近出版的《忍者学大全》则为其集大成，首次揭示了忍者的本质，例如忍者的职务或“综合逃生术”。

山田教授解说道：“忍者，是在昭和30年代通过小说之类而确定下来的名称。在战国时代不同地方分别称为‘透波’‘乱波’等，历史上大多称作‘忍’。活动时期为南北朝时代(1336-1392年)至江户时代。”

“战争中武将的表现比较容易被关注，但若不能得到敌阵地形、兵粮数量、城堡构造等等敌军情报，是无法好好应战的。所以忍者的存在很重要。他们潜入他国了解状况，或是侵入敌军城堡以掠夺、放火等手段扰乱敌军。”

忍者的诞生

最久远的忍者记述是14世纪的军事物语《太平记》。书中记载了足利军队中杰出的忍者，夜里潜入京都的石清水八幡宫社殿放火使敌军大乱。

“南北朝时代之后常使用游击战战法，利用各种手段扰乱敌军，达成策略。可以认为，擅长运用这种战法的人后来成为了专职的忍者。”

17世纪初长崎的耶稣会编纂的《日葡辞书》将忍者记为“Xinobi”，定义成“战争之际，为了刺探情况，在夜间或隐身攀入城内或潜入敌营的间谍。”

伊贺和甲贺（现在的三重县伊贺市、名张市和滋贺县甲贺市）的忍者尤其名声显著，其原因在于这一地区的特殊性。



甲贺忍者的修炼地岩尾山和忍者，滋贺县甲贺市（图片：文化厅提供，时事社）

伊贺和甲贺之间的连带感很强，婚姻关系等都很密切。这一地区周围被山峦围绕，有着浓厚的修验道（修验道为以山岳信仰为主，融入佛教等影响的日本宗教及其修行——译注）色彩。邻近京都，容易获取京都的情报，却又抵触山间，内部情报不容易外泄。大名门的势力难以渗透，自治力很发达。民众组成名曰“一揆”的自治武装势力。因为很擅长游击战和间谍术，渐渐被邻近割据势力雇用，开始从事忍者的工作。

战国时代，受各地大名们所雇用的忍者，最重要的任务就是传达敌方情报给主君，极力避免战斗。

“忍者的强项是利用人的思维盲区。举例来说，想要潜入敌方驻地，不选择夜晚或守备较弱的地方，反而在白天扮成商人或僧侣，堂堂正正的从正门进入。先与敌人建立良好关系，再搜集情报。他们拥有优良的沟通能力，还擅长操控人心。”

服部半蔵的实际面貌

人们俗称“服部半蔵”的服部正成是知名度很高的伊贺忍者，山田教授说“他也是屈指可数的长枪武将”。“父亲是伊贺出身，想必会使用忍术吧，但正成却是三河国冈崎(爱知县)出身。正成本人并非忍者，应该是将忍者们团结起来的人吧。”

1582年，织田信长于“本能寺之变”身亡后，带着少数手下滞留在堺的德川家康，从山中的伊贺路逃回领地冈崎。据说当时在正成的指令下，伊贺和甲贺的人一路护卫德川家康，但这个说法还非定论。

“关于穿越伊贺的路线主要有三种说法，可以确定的是伊贺和甲贺的人应该是在途中给予了许多帮助。当时可说是家康生涯中最千钧一发之际，但史料中并没有正成参与其中的记录。”

不过，伊贺的人们确实拥有家康的深厚信赖，1590年，他们与家康一同进入江户，并守护甲州街道的要冲之地。现在皇居西侧的半藏门的名称由来就是因为靠近以前正成家的宅邸。

“忍者最后的活跃是在‘岛原之乱’（1637-1638年）。当幕府军从事镇压活动时，九州的各藩所雇用的忍者们，潜入城内搜寻关于天草四郎的情报，盗取兵粮，暗中贡献良多。其中发挥最大效果的是细川藩（熊本）的忍者。他用火箭将四郎的宅邸焚烧一尽。”

忍术的百科辞典《万川集海》

在和平的江户时代，忍者的职务也发生了变化，变成维持各地治安、看守门房、护卫藩主等等。

17世纪后半叶，因为怕口述传授的技术消失，渐渐出现记载忍术和心得的忍术书。其中也有诸如“树叶隐身术”等非现实的类似魔咒的忍术，不过大多是如何在绝境下求生或如何完成任务之类的实用知识。

《万川集海》（1676年）全长22篇，将伊贺•甲贺的忍术统整为百科辞典。从忍者的心理准备到侵入术、破坏术、武术、变装术、交际术、天文术等等，记载了各式各样的忍术。从修验道衍也伸出很多忍术，比如用手结印的“九字护身法”、火术及药草知识等就是其中一部分。另外，书中还将忍者所使用的道具分类成登器、水器、火器等等，并附图记录了制作方法。

顺道一提，利用女色搜集情报则称为“Kunoichi术”。“Kunoichi并非指女忍者，在史料中，没有女忍者的记录，也没有专门从事忍者的女性。女忍者的出现，是在昭和年代以后的作品中。”

忍术书是智慧的宝库，许多知识也可以运用于现代社会。

“比如忍者的携带保存食品的兵粮丸，材料里加有人参等营养品，是一种高效食品。另外，被称为‘息长’的呼吸法也被证实对安定精神有很好的效果。这本书从人际关系到医学、药学，还有精神面，包涵了很多现在人能具体实践的内容。”

忍者精神

《万川集海》一开始即阐述“正心”的重要性。不可为私利私欲使用忍术。就算成就了大事也不傲慢，坚守仁义忠心。时时认真面对自己，禁绝私欲。忍者的三禁是“酒、色、欲”。

山田教授说，“忍字蕴含着忍者的精神。”“刃的下面写着心，意味着即便是在胸口被插了一把刀白刀的危险状态，心也不会动摇。”

“另外，‘忍’有耐住、忍住的意思，也有悄悄进行的意思。有着耐得住严厉的修行，秘密完成危险的任务之意。”

死的时候也不能为敌方留下任何痕迹。这就是忍者的本义。

活跃于各种娱乐领域

江户时代，忍者广泛出现在歌舞伎、小说、浮世绘等作品里。实际上无人知晓忍者是怎样的存在，所以在各作品中成为能自由发挥的脚色。将忍者与黑衣手里剑形象相联系的也是在江户时代。其实没有能一眼就辨识出的忍者服装，也没有使用手里剑的确切记录。

拥有人气的是会操纵蟾蜍的妖术师儿雷也、大怪盗石川五右卫门。五右卫门是1594年前后实际存在的怪盗，最后被处以烹刑，也因而衍伸出了许多故事，比如使用从伊贺忍者学到的忍术偷东西，曾威胁丰臣秀吉的性命，潜入伏见城内等等。

忍者这个职务在江户末期迎来了尾声，从明治末期到大正期间通过立川文库的刊行，甲贺流忍者的猿飞佐助获得了大量的人气，也因此兴起过一波忍者热潮。



伊藤银月著《忍术的极意》（1917年。国立国会图书馆数位典藏）

在众多研究者中， 作家兼评论家伊藤银月（1871-1944年）是以科学方式研究忍者术的先驱，将忍者术定义为“一种身心锻錬法”。他执笔写下《忍术的极意》一书，另外还投稿Japan Magazine（1918年），名为《The Ninjutsu》的文章被视为首次向海外介绍忍者的讯息。

进入昭和时期，自称“甲贺流忍术14世”的藤田西湖（1899-1966年），为向观众展示耐苦练习，将全身插满长针、吃下玻璃杯，让众人瞠目结舌。他在战前曾执教于培养间谍的陆军中野学校，是精于各种武术的奇人。

上世纪60年代以后，忍者的活跃领域不断扩大，遍及电影、连续剧、漫画、动画等等。

NINJA在世界上的人气

忍者在海外之所以拥有人气多亏美国电影的影响。模仿风靡全球的《龙争虎斗（Enter the Dragon）》（1973年），由小衫正一主演的《忍者潜入（Enter the Ninja）》（1981年）中的打斗场景备受瞩目，之后又拍了好几部续集，这也促成了忍术与和格斗技的关联。

1980年代以后，“户隐流忍法”一族中，继承9流派古代武术的初见良昭（1931年-）将忍者术为日本武术之一的概念传播到世界各地。他教导各国的警界人士和特种部队人士武术，在千叶县野田市开设了武神馆道场，吸收很多海外子弟拜入门下。

另外，川上仁一（1949年-）为甲贺流忍术的继承者，被称为活在现代的“最后的忍者”，也受到海外各地的注目。他倡导“忍术的忍是忍耐的忍，坚忍的忍”，不光是武术，还传授各种生存术，也是《忍者学大全》的著者之一。

进入本世纪以后，《火影忍者》在日本国内外都获得大批狂热粉丝，以金发橘衣的主角为首，诸多个性鲜明的忍者又在年轻世代中塑造出了新形象。



2021年10月于西班牙巴塞隆纳国际漫画展中堆积如山的《火影忍者》（图片：AFP/时事社）

世界各地忍者的人气攀升之际，2017年三重大学开设了国际忍者研究中心，次年又创立“国际忍者学会”。今年9月，在中部国际机场开办学会大会，主题为《翱翔世界的忍者》。

山田教授说，通过至今为止的研究，知悉了忍者的实态，不可否定其拥有多样的面貌。

“现在有电玩、动漫、电影等等，人们拥有各种亲近忍者的手段，这样很好。我绝不会跳出来说，真正的忍者不是那样的。我个人虽然是以史实的方式去亲近忍者，但就别人而论，只要能引起对忍者的兴趣，什么契机都是好的。”

标题图片：PIXTA

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