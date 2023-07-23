与自然共生：二十四节气在日本

大暑是一年之中最炎热的时节。学校开始放暑假。人们到山里或海边避暑，农户热火朝天地忙着除草。

大暑是二十四节气中最热的时节，公历在7月23日到8月7日左右，许多地区要到8月上旬气温才会达到峰值。这个时节，最常听到看到的是“猛暑日”和“热带夜”等有关酷暑高温的新闻。

暑中问候

“暑中问候”是一种季节问候信，发给平时难以见面的朋友和关照自己的人。从小暑到立秋（8月8日前后）都是发“暑中问候”的时节。过了立秋后则称“残暑问候”。

东京隅田川烟花大会（7月最后一个周六）

隅田川烟花大会是日本有史记载的最古老的烟花大会。江户时代1732年发生了大饥荒，为了纪念饥荒中的死者，翌年1733年，第8代将军德川吉宗举办了“水神祭”。据传，当时想用声响和烟雾驱散怨灵、悼念亡魂而燃放“两国开河烟花”便是其最早的形式。乘坐隅田川上往来的屋形船可以直接在顶层甲板上悠然地观赏烟花，前面的人也不会遮挡视线，所以即使费用昂贵，人气依然高居不下。



屋形船和隅田川烟花大会（图片：PIXTA）

独角仙和锹甲

独角仙和锹甲都是夏季常见的昆虫。雄性独角仙的头部和胸部有长角，独角仙在日语中叫“兜虫”，因形似战国武将头上戴的兜鍪（头盔）而得名。而雄性锹甲头顶的“大剪刀”是它宽阔的上颚的一部分。锹甲在日语中叫“锹形虫”，“锹形”是头盔前部用来显示威严的装饰物。它们头部的长角都是用来跟其他昆虫作战或雄性之间争斗的武器。



独角仙（左）和牛头扁锹（图片：PIXTA）



独角仙的名称源于战国武将的兜鍪，前面装饰有高高的“锹形”（图片：PIXTA）

洒水

缓解温室效应的方法之一是洒水。这种降暑妙招是江户时代传承至今的生活智慧。日落后洒水，可以利用水蒸发吸热的原理有效降温，比起沥青地面，给土地洒水降温的效果更好。最近，这种方法作为对地球友好的日本文化重新进入大众视野。



洒水（图片：PIXTA）

团扇和折扇

天气炎热时，可以用团扇和折扇扇风降温。夏日祭、烟花大会和盂兰盆节都少不了扇子的身影。团扇历史悠久，据传其原型是飞鸟时代（593-710年）从中国传入的。到了平安时代，古人将团扇进行改良，于是出现了便于携带的折扇。一般情况下不同衣服配不同的扇子，浴衣配团扇，振袖之类正式场合穿着的和服则配折扇。近年来便携式手持电扇走俏市场。



团扇（左）和折扇（图片：PIXTA）

大阪天神祭（7月25日）

大阪天神祭与东京神田祭、京都祇园祭并称“日本三大祭”。在供奉菅原道真的天满宫举行仪式祈祷大阪繁荣发展，驱邪避恶，有一千年的悠久历史。神舆兵分两路，走河道的叫“船渡御”，在大阪城区巡游的是“陆渡御”。船渡御有约100艘载着“御神灵”的御凤辇船在河里穿行。船上除了举办活动外，还会燃放“奉纳烟花”将节日气氛推向高潮。



天神祭的船渡御（图片：PIXTA）

东北三大祭

弘前睡魔祭（8月1-7日，每年不同）、青森睡魔祭（每年8月2-7日）

弘前睡魔祭已入选日本重要无形民俗文化遗产名录。起源于将秽气等转移到替身物“形代”上，再放入水中任其漂走的祓禊祭礼，由此衍生而来。青森睡魔祭则是祈愿无病无灾的节日。



青森睡魔祭（图片：时事社）

秋田竿灯节（8月3-6日）

秋田竿灯节是一个驱除不祥、净化身心、祈祷五谷丰登的节日。1个竿灯上挂着46个灯笼，掌灯人用手掌、额头、肩膀、腰部等身体部位花式耍灯的技巧为精彩看点，是国家重要无形民俗文化遗产。



秋田市，秋田竿灯节（图片：时事社）

仙台七夕节（8月6-8日）

仙台七夕节是一个传统节日，从伊达政宗建立仙台藩的时代起一直延续至今。仙台地处日本东北地区，为了与全国范围内7月七夕的季节感一致，便采用阴历的日期，即延后1个月，在8月举办。



仙台七夕节（图片：PIXTA）

广岛和平纪念日（8月6日）

1945年的8月6日，广岛市内被原子弹轰炸，伤亡惨重，为此广岛市将这一天定为祈祷世界和平纪念日。当天会举行和平纪念仪式，在原子弹投下的时间8点15分敲响和平钟，拉响警报，民众默哀，悼念亡灵的同时祈祷世界和平。



广岛和平纪念公园（图片：PIXTA）

蝉时雨

入夏后知了齐鸣，如同“时雨”（阵雨）降落一般，这种现象在日语中叫做“蝉时雨”，是夏季的季语。鸣叫的是雄蝉，这是它们的求偶行为。关东地区是油蝉和斑透翅蝉，西日本则是熊蝉等，各地的蝉鸣声都不一样。

骤雨

夏天傍晚骤降的阵雨，日语叫“夕立”，不过近年来骤降的大雨被称为“游击式暴雨”。据气象厅介绍，“夕立”只用于夏季，“游击式暴雨”指的是局地强降雨或大暴雨。最近数十年来暴雨灾害频发，大家一定要小心。



《大桥安宅的骤雨》（1857年，歌川广重《广重名所江户百景》）

鸭川的“纳凉露台”和贵船的“水上凉台”（5月1日到9月30日）

鸭川西岸沿岸鳞次栉比的小店每到夏季，就会定期设置“纳凉露台”。它们是用木板搭建而成的，一直伸展向河面上方，供客人们在此一边乘凉，一边享用美食。这个风俗可追溯都江户时代，现已成为京都的夏季一景。在京都市左京区的贵船，还有直接搭建在河面上的“水上凉台”。即便是酷热难捱的盛夏，这里的气温也比京都市内要低上10度。拂面的凉风和拍打岩石的水声，可谓是堪比美味佳肴的另一种享受。



鸭川的纳凉露台（左）和贵船的水上凉台（图片：PIXTA）

苦瓜



苦瓜杂炒（图片：PIXTA）

苦瓜富含维生素C，可以预防夏乏，是冲绳人自古就喜爱的夏季蔬菜。和豆腐、猪肉、鸡蛋一起炒一道苦瓜杂炒，或制成凉菜、苦瓜酿肉，让夏季的餐桌变得丰富多彩。

苦瓜不仅可以食用，种植苦瓜还是一种节电措施，口碑因此也一路走高。从瓜苗开始栽培，藤蔓爬满阳台和窗户，密实的叶子织成一张“绿色窗帘”。今年夏季或将面临电力不足，估计种苦瓜的人会更多。



苦瓜藤蔓织成的“绿窗帘”（图片：PIXTA）

冬瓜

虽然写作“冬瓜”，却是夏季时蔬。因放在阴冷处可一直保存到冬天，所以汉字写作“冬瓜”。平安时代的书籍《本草和名》中有关于冬瓜的记载。可以炖煮或做汤，清爽的口感和浅色瓜瓤很适合夏天食用。



冬瓜（左）和冬瓜汤（图片：PIXTA）

毛豆

像寿司和拉面一样，毛豆在国外的名称也和日语中一样被称作“edamame”，很受欢迎。最近各地的原生种受到关注，山形县鹤岗市的“达达茶豆”、新潟市的“新潟茶豆”、横跨京都和兵库的丹波地区的“丹波黑大豆”等品种远近驰名。除此之外各地还有本地独有的原生种，丰富着人们的夏季餐桌。



毛豆（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：长野县富士见町的向日葵田（日本网）

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