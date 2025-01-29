从神话传说中蛇的“真身”，看古代日本人的信仰和生活

从神话传说中蛇的“真身”，看古代日本人的信仰和生活生活与旅游 文化 生活 历史
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蛇在世界各地的神话中均有登场。它不断蜕皮成长，是生命力和永生的象征；它又能以蛇毒致人死亡，所以也是人们恐惧的对象。在日本绳文时代的土器中可以见到许多蛇形纹样，为此有观点认为，当时就已经出现了原始的蛇信仰。
平藤教授说：“绳文时代的人是把蜕皮的蛇当作死而复生的生命的象征了吧。我想，对他们而言，蛇是既常见又神秘的生物。”
八岐大蛇象征着什么
编纂于8世纪的《古事记》《日本书纪》《风土记》（记录地方传说和土特产的文献）中，有跟狗、鹿、野猪等动物相关的传说，蛇也多次出现。
“日本神话里出现的动物都与古人的生活息息相关。弥生时代，水稻种植不断推广，人们就把水田和水渠等水边常见的蛇当作水神或水神的使者来信仰。谷物的生长不能缺水，所以蛇也是农耕神。此外，在有些传说中，因为闪电形似蛇，所以还视蛇为雷神。”（平藤教授）
另一方面，世界神话中有许多英雄斩杀蛇怪的故事。在日本，须佐之男杀死八岐大蛇的传说脍炙人口。关于这个故事，有几种解释。
八岐大蛇想要吃掉栉名田比卖（又名“奇稻田姬”），却被须佐之男救下。这个故事一般解读为栉名田比卖是象征水田的神，八岐大蛇是狂暴的水神，须佐之男则是打败八岐大蛇、竭力治水的神灵。
“八岐大蛇有1个身体，8个脑袋，8条尾巴，身上长着苔藓、丝柏、杉树，身长跨越8道峡谷和山峰，让人联想到出云国（岛根县东部）的肥河，也就是现在的斐伊川。这条河为农耕提供水源，时而也泛滥成灾。蛇妖每年来到人间吃姑娘的情节，可以解释为意味着斐伊川时常发生的泛滥。”（平藤教授）
也有观点认为这个神话与出云的铁文化有关。平藤教授解释说：“神话提到八岐大蛇‘双眼像酸浆果一样红，腹部沾染着鲜血’，容易让人联想到制铁时的火焰，而且还从尾部生出了看上去像铁剑一般的神剑——草薙剑。”
出云地区大约从1400年前起就流行“TATARA制铁”——用砂铁和木炭制铁的工艺。《出云国风土记》（733年）记载，“此地生产的铁质地坚韧，最适宜制作各种工具”。
“公元前15世纪左右确立世界最早铁文化的赫梯古国（曾居住在土耳其附近的古老民族）也有类似的神话，讲的是蛇妖伊卢延卡被英雄胡帕西亚斯杀死的故事。胡帕西亚斯召开宴会，引诱蛇妖出洞胡吃海塞，等它胖得进不了洞，便趁机将其杀死。先灌醉后再杀死这点也是相同的。神话让人联想到东西文明和制铁的历史。”（平藤教授）
三轮山的蛇神
在全世界的神话和民间传说中，我们可以看到人和动物结为连理，却因看破对方真身而劳燕分飞的故事。日本有一个传说，一个男子初恋的女性是一条蛇，生下的孩子也是蛇。不过最有名的当属奈良县三轮山神大物主神现形蛇身的神话。
《日本书纪》记载，大物主神夜晚来到孝灵天皇的皇女倭迹迹日百袭姬命处共寝，但皇女却不知道他的真面目，于是请求丈夫早上现身。丈夫告诉她早上打开梳妆匣看，但前提是不许吃惊。第二天，妻子打开匣子，看见里面有一条漂亮的小蛇，不禁发出惊呼声。丈夫深感受辱，一怒之下回了山里。
《古事记》里也有类似的神话。妻子不知丈夫的真面目，想探明其真身，于是拿针穿上麻线，扎进他的衣襟处。天亮后，妻子循着线追去，发现线钻进了门的锁孔里，一直连着三轮山的神社。这是暗示丈夫其实是一条可以穿过锁孔的小蛇。
三轮山山脚下的大神神社境内有一棵“巳神杉”，相传里面住着一条白蛇，是神的化身。它能保佑人们诸事顺遂，又因为蛇象征“再生”，当地人将其奉为药神。据说每当瘟疫流行，人们就会供奉生鸡蛋以祈福。也有与酿酒相关的传说，所以它也是酒神。如今杉树前依然供奉着酒和神喜欢的鸡蛋。
为八百万众神带路的海蛇
蛇和虚构的生物龙密切相关。龙的身形如巨蛇，体覆鳞片，头顶鹿角，双目炯炯有神，四足生利爪，长有长须和鬃毛。
在中国古代，龙寓意吉祥，是权力的象征。它既是江河湖海的统治者，也是呼风唤雨的水神。一般认为龙是弥生时代，最晚也是3世纪左右从中国传到日本的，因为已有龙形图案的弥生土器和铜镜出土。
“在佛教传播的过程中，龙的形象也得到传播。八岐大蛇虽然是巨蛇，但到了中世，逐渐被赋予龙的形态。”（平藤教授）
日本本土的蛇信仰和龙神信仰重叠，蛇和龙的界线日渐模糊。
11月（旧历10月），日本各地的八百万众神齐聚出云，召开为世人牵红线的会议，名为“神议”。此时各地都没有了神灵，所以一般将这个月叫“神无月”，但唯独出云叫“神在月”。
众神聚集到出云大社以西1公里左右的稻佐之滨。高天原的使者就降临在这片海滩上，跟治理地上国度的大国主（出云大社的主神）谈判“让国”（指将苇原中国让与天神——译注）一事。每年11月，出云大社在稻佐之滨举行迎神仪式。把众神带到出云大社的使者，便是大国主的神使龙蛇神。当地人相信，龙蛇神能保佑耕种和渔业丰收以及家族兴旺。
龙蛇神的真身是南海海蛇的一种，名为黑背海蛇（又称“黄腹海蛇”）。神在月的时候，黑背海蛇正好随着暖流到达出云近海，有时还会漂到海边。出云地区将其称作“龙蛇大人”。不仅出云大社，黑背海蛇漂流到的其他地方，如佐太神社和日御碕神社也有供奉龙蛇神的习俗。民间也习惯在家中神龛供奉龙蛇神。
为什么黑背海蛇是神的使者？一般认为日本自古信仰的众神是从天上降临，办完事后就会回天上去，但也有人认为众神是从海对岸的“常世国”来到现世，再渡海回去。在这一背景下，便产生了渡海而来的黑背海蛇是常世国神使的说法。附带提一下，黑背海蛇属于眼镜蛇科，据说有剧毒。
探访神话发源之地
平藤教授多次到访出云，并将探访神话相关之地视作毕生事业。她说，神话涉及的地方很多，但希望大家先来看看斐伊川，这里是须佐之男杀死八岐大蛇的地方。“飞机降落时，从空中俯瞰大地，可以看到一条曲折蜿蜒的河流，感觉确实像条大蛇。”
斐伊川流经岛根县东部，注入宍道湖。顺着河边步行前往上游的奥出云，沿途有一座湖名为樱大蛇湖，是治水修建水坝形成的人工湖。
“几年前我去那里时，湖面上空飘浮着七彩祥云。我想起《日本书纪》中记载着‘八岐大蛇上有群云’。而且在全球很多地方的传说中，彩虹是蛇的象征。我当时很激动，感觉就像真的遇到了八岐大蛇。”（平藤教授）
神话传说中的蛇有神灵化身的小蛇，有蜿蜒蛇行、时而泛滥的河流的象征，还有为八百万众神引路的海蛇……通过这些丰富多彩的形象，古代日本人的生活和大自然的关系逐渐清晰地呈现在我们面前。熟悉了神话故事，或为我们的旅行增添别样的情趣。
撰稿：板仓君枝（nippon.com日本网 编辑部）
标题图片：Satō Tadashi（插图）
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