从神话传说中蛇的“真身”，看古代日本人的信仰和生活

“八百万众神”入门

蛇经常出现在日本的神话传说中，其中既有八岐大蛇那样的恐怖的巨型怪物，也有神灵以蛇形现身的故事。今年正值乙巳年，本文邀请神话学者平藤喜久子教授和我们一起回顾蛇与日本人以及神灵的关系。

国学院大学神道文化系教授。1972年出生。专攻神话学。同校日本文化研究所所长。主要著作有《走进‘神话’带你进入能切身体会古事记、日本书纪故事的风景和神社》（集英社，2022年），《在神话中追寻日本众神》（筑磨书房，2021年）等。

蛇在世界各地的神话中均有登场。它不断蜕皮成长，是生命力和永生的象征；它又能以蛇毒致人死亡，所以也是人们恐惧的对象。在日本绳文时代的土器中可以见到许多蛇形纹样，为此有观点认为，当时就已经出现了原始的蛇信仰。

平藤教授说：“绳文时代的人是把蜕皮的蛇当作死而复生的生命的象征了吧。我想，对他们而言，蛇是既常见又神秘的生物。”

八岐大蛇象征着什么

编纂于8世纪的《古事记》《日本书纪》《风土记》（记录地方传说和土特产的文献）中，有跟狗、鹿、野猪等动物相关的传说，蛇也多次出现。

“日本神话里出现的动物都与古人的生活息息相关。弥生时代，水稻种植不断推广，人们就把水田和水渠等水边常见的蛇当作水神或水神的使者来信仰。谷物的生长不能缺水，所以蛇也是农耕神。此外，在有些传说中，因为闪电形似蛇，所以还视蛇为雷神。”（平藤教授）

另一方面，世界神话中有许多英雄斩杀蛇怪的故事。在日本，须佐之男杀死八岐大蛇的传说脍炙人口。关于这个故事，有几种解释。

八岐大蛇想要吃掉栉名田比卖（又名“奇稻田姬”），却被须佐之男救下。这个故事一般解读为栉名田比卖是象征水田的神，八岐大蛇是狂暴的水神，须佐之男则是打败八岐大蛇、竭力治水的神灵。

“八岐大蛇有1个身体，8个脑袋，8条尾巴，身上长着苔藓、丝柏、杉树，身长跨越8道峡谷和山峰，让人联想到出云国（岛根县东部）的肥河，也就是现在的斐伊川。这条河为农耕提供水源，时而也泛滥成灾。蛇妖每年来到人间吃姑娘的情节，可以解释为意味着斐伊川时常发生的泛滥。”（平藤教授）

也有观点认为这个神话与出云的铁文化有关。平藤教授解释说：“神话提到八岐大蛇‘双眼像酸浆果一样红，腹部沾染着鲜血’，容易让人联想到制铁时的火焰，而且还从尾部生出了看上去像铁剑一般的神剑——草薙剑。”

出云地区大约从1400年前起就流行“TATARA制铁”——用砂铁和木炭制铁的工艺。《出云国风土记》（733年）记载，“此地生产的铁质地坚韧，最适宜制作各种工具”。

“公元前15世纪左右确立世界最早铁文化的赫梯古国（曾居住在土耳其附近的古老民族）也有类似的神话，讲的是蛇妖伊卢延卡被英雄胡帕西亚斯杀死的故事。胡帕西亚斯召开宴会，引诱蛇妖出洞胡吃海塞，等它胖得进不了洞，便趁机将其杀死。先灌醉后再杀死这点也是相同的。神话让人联想到东西文明和制铁的历史。”（平藤教授）

三轮山的蛇神

在全世界的神话和民间传说中，我们可以看到人和动物结为连理，却因看破对方真身而劳燕分飞的故事。日本有一个传说，一个男子初恋的女性是一条蛇，生下的孩子也是蛇。不过最有名的当属奈良县三轮山神大物主神现形蛇身的神话。

《日本书纪》记载，大物主神夜晚来到孝灵天皇的皇女倭迹迹日百袭姬命处共寝，但皇女却不知道他的真面目，于是请求丈夫早上现身。丈夫告诉她早上打开梳妆匣看，但前提是不许吃惊。第二天，妻子打开匣子，看见里面有一条漂亮的小蛇，不禁发出惊呼声。丈夫深感受辱，一怒之下回了山里。



倭迹迹日百袭姬命打开化妆匣，发出一声惊呼（插图：Satō Tadashi）

《古事记》里也有类似的神话。妻子不知丈夫的真面目，想探明其真身，于是拿针穿上麻线，扎进他的衣襟处。天亮后，妻子循着线追去，发现线钻进了门的锁孔里，一直连着三轮山的神社。这是暗示丈夫其实是一条可以穿过锁孔的小蛇。

三轮山山脚下的大神神社境内有一棵“巳神杉”，相传里面住着一条白蛇，是神的化身。它能保佑人们诸事顺遂，又因为蛇象征“再生”，当地人将其奉为药神。据说每当瘟疫流行，人们就会供奉生鸡蛋以祈福。也有与酿酒相关的传说，所以它也是酒神。如今杉树前依然供奉着酒和神喜欢的鸡蛋。



巳神杉前供奉着酒和鸡蛋（图片：PIXTA）

为八百万众神带路的海蛇

蛇和虚构的生物龙密切相关。龙的身形如巨蛇，体覆鳞片，头顶鹿角，双目炯炯有神，四足生利爪，长有长须和鬃毛。

在中国古代，龙寓意吉祥，是权力的象征。它既是江河湖海的统治者，也是呼风唤雨的水神。一般认为龙是弥生时代，最晚也是3世纪左右从中国传到日本的，因为已有龙形图案的弥生土器和铜镜出土。

“在佛教传播的过程中，龙的形象也得到传播。八岐大蛇虽然是巨蛇，但到了中世，逐渐被赋予龙的形态。”（平藤教授）

日本本土的蛇信仰和龙神信仰重叠，蛇和龙的界线日渐模糊。

11月（旧历10月），日本各地的八百万众神齐聚出云，召开为世人牵红线的会议，名为“神议”。此时各地都没有了神灵，所以一般将这个月叫“神无月”，但唯独出云叫“神在月”。

众神聚集到出云大社以西1公里左右的稻佐之滨。高天原的使者就降临在这片海滩上，跟治理地上国度的大国主（出云大社的主神）谈判“让国”（指将苇原中国让与天神——译注）一事。每年11月，出云大社在稻佐之滨举行迎神仪式。把众神带到出云大社的使者，便是大国主的神使龙蛇神。当地人相信，龙蛇神能保佑耕种和渔业丰收以及家族兴旺。



“神在月”时迎接八百万众神到来的稻佐之滨（图片：PIXTA）

龙蛇神的真身是南海海蛇的一种，名为黑背海蛇（又称“黄腹海蛇”）。神在月的时候，黑背海蛇正好随着暖流到达出云近海，有时还会漂到海边。出云地区将其称作“龙蛇大人”。不仅出云大社，黑背海蛇漂流到的其他地方，如佐太神社和日御碕神社也有供奉龙蛇神的习俗。民间也习惯在家中神龛供奉龙蛇神。

为什么黑背海蛇是神的使者？一般认为日本自古信仰的众神是从天上降临，办完事后就会回天上去，但也有人认为众神是从海对岸的“常世国”来到现世，再渡海回去。在这一背景下，便产生了渡海而来的黑背海蛇是常世国神使的说法。附带提一下，黑背海蛇属于眼镜蛇科，据说有剧毒。

探访神话发源之地



斐伊川。不同季节和时间，神话中的风景千姿百态（2024年，平藤喜久子摄）

平藤教授多次到访出云，并将探访神话相关之地视作毕生事业。她说，神话涉及的地方很多，但希望大家先来看看斐伊川，这里是须佐之男杀死八岐大蛇的地方。“飞机降落时，从空中俯瞰大地，可以看到一条曲折蜿蜒的河流，感觉确实像条大蛇。”

斐伊川流经岛根县东部，注入宍道湖。顺着河边步行前往上游的奥出云，沿途有一座湖名为樱大蛇湖，是治水修建水坝形成的人工湖。



樱大蛇湖上空飘浮的彩云（2021年，平藤喜久子摄）

“几年前我去那里时，湖面上空飘浮着七彩祥云。我想起《日本书纪》中记载着‘八岐大蛇上有群云’。而且在全球很多地方的传说中，彩虹是蛇的象征。我当时很激动，感觉就像真的遇到了八岐大蛇。”（平藤教授）

神话传说中的蛇有神灵化身的小蛇，有蜿蜒蛇行、时而泛滥的河流的象征，还有为八百万众神引路的海蛇……通过这些丰富多彩的形象，古代日本人的生活和大自然的关系逐渐清晰地呈现在我们面前。熟悉了神话故事，或为我们的旅行增添别样的情趣。

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撰稿：板仓君枝（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：Satō Tadashi（插图）

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