神田神保町：全球最大规模的旧书店街

神田神保町：全球最大规模的旧书店街生活与旅游 社会 文化 生活
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世界各地都有旧书店街，例如巴黎的拉丁区、伦敦的查令十字街、英国威尔士的海伊小镇等等，而日本的神保町被公认为全球规模最大的旧书店街。在这片以靖国大道和白山大道的交叉口为中心的街区里，遍布着多达130家旧书店。
神保町的咖喱店和咖啡馆也很有名，但有多少喜欢读书的人会在吃咖喱时顺便去逛旧书店呢？特别是那些老字号旧书店，可能需要一些勇气才能走进去。
每年春秋两季的“旧书节”是近距离感受旧书一条街的好机会。在3月举办的“春季旧书节”期间，笔者走访了靖国大道沿线一些感兴趣的书店。
从亚文化到百年老字号
泽口书店在神保町共有3家门店，每家店都独具特色。其中，神保町店主营漫画，3月初，著名漫画家鸟山明去世后，该店特设悼念展台，展示了全套34卷的《龙珠》及《阿拉蕾》主题的《周刊少年Jump》封面等。在这家狭小的书店内，墙上摆满了绝版漫画书，令人叹为观止。
而严松堂大楼店的文库本品类丰富，附近的另一家门店东京古书店则以音乐、美术、电影、摄影以及建筑等艺术领域的图书为主。在泽口书店的任意一家门店消费满500日元，则可以在东京古书店二层的“休闲空间”免费享用现煮咖啡。
此外，泽口书店也推出了一些原创周边。据介绍，2023年，好莱坞女演员安妮·海瑟薇在访日期间，曾逛过神保町并购买了该店的T恤。
神保町部分书店的历史可以追溯到明治时代（1868-1912年）。街上历史最悠久的书店是创立于明治8年（1875年）的高山本店。该店主营能乐、狂言、歌舞伎、武术和料理等方面的书籍，还与不少著名作家有深入交流，据说司马辽太郎曾委托该店收集资料。
大屋书房（创立于1882年）经营江户时代出版的各个领域的书籍。该店藏书丰富，从赤本、青本、黑本、黄表纸(*1)、洒落本(*2)等娱乐读物到浮世绘、锦绘(*3)等，应有尽有。第四代店主纐缬Kuri特别喜欢收集与妖怪相关的和本(*4)，店内陈列着收录了江户时代321种妖怪资料的《妖怪目录》。
一诚堂书店（创立于1903年）主要经营古籍（和本、卷轴、古地图）和西洋古书。主要客户包括日本国立国会图书馆，各大国立、公立、私立图书馆和美术馆，以及哈佛大学、剑桥大学、大英图书馆等著名机构。店铺一层是和书区，沿华丽的大理石台阶登上二层，首先映入眼帘的是洋书区。从日本及整个东方到古希腊、古罗马相关的书籍，不一而足。只扫过书脊，就仿佛进行了一次周游世界的时空之旅。此外，东西方美术相关的书籍也很丰富。
在大名鼎鼎的岩波书店的创立之地，矗立着神保町图书中心（岩波书店别馆）。这是一座综合设施，集岩波图书种类齐全的书店、咖啡馆和共享办公空间于一体。沿着室外楼梯往上走，就到了创立于明治40年（1907年）的秦川堂书店入口。该店以藏有大量古地图而闻名，同时亦侧重于铁路和产业史相关的书籍。在店里还能买到一些价格实惠的小礼品，例如500日元起的老明信片等。
北泽大楼：西洋古书与童书
创立于明治35年（1902年）的北泽书店位于北泽大楼二层。店内如同一间优雅的大型书斋，以英美文学为主，陈列着一万余册人文科学领域的书籍。几位顾客正在悠闲地翻阅书架上的书。一位来自澳大利亚墨尔本的青年告诉笔者，这是他第二次来日本，但到神保町来是第一次。他饶有兴致地浏览着北泽书店原创的藏书票、古董明信片和卡片，打算为自己挑选一件纪念品。
北泽大楼一层是童书专营店“Book House Cafe”。店内拥有约12000本绘本和童书，其中既有刚上市的新书，也有非常珍贵罕见的旧书。此外，该店还经常举办绘本原画展、纸芝居(*5)等各种活动。书店内还有一个咖啡馆，提供特制咖喱等午餐。晚上8点后，咖啡馆内的小酒吧“Lilliput”开始营业。北泽大楼的一层与二层的氛围迥然不同。
猫咪控不能错过的书店
在神保町十字路口附近（白山大道沿线），一家名叫“神保町猫咪堂”的书店吸引笔者停下了脚步。这家书店也叫“姊川书店”，店中有600多种与猫相关的书籍，顾客可以自由翻阅。虽然这是一家新书书店，与逛旧书店的行程不符，但对猫咪控来说，绝对值得一去。购书时，店员会为顾客包上画着正在读书的猫咪的原创书皮。
共享书店：每个书架都独具特色
2024年3月，位于神保町十字路口附近的“PASSAGE SOLIDA”开业。这是一家由法国文学研究者、旧书收藏家鹿岛茂策划的共享书店。“passage”意为通道，“solida”意为“合作”，每个书架都以法国实际存在的道路命名。
每个书架都有一个“店主”（书架主人），可以通过自由定价销售新书和旧书。成为书架主人的入会费为13200日元，月租5500日元起。据介绍，两年前，1号店“PASSAGE”在靖国大道背面的铃兰大道开业时，吸引了大量用户申请加入。看来，很多人都想成为一家小型“书店”的主人。我也不禁畅想起来，如果是自己的话会摆些什么书。
令全世界书籍爱好者着迷的神保町
神保町的外国游客很多。4月末笔者再次来到这里时，在高山本店遇到了一对正兴致勃勃浏览书目的情侣。这对住在伦敦的夫妻告诉笔者，他们在首次日本之旅的第二天就来到了旧书一条街。妻子克里斯蒂娜在一家童书专营店工作，神保町老字号旧书店的氛围令她十分着迷。
对于喜欢书的人来说，这条兼具历史感与现代感的街道充满魅力。在神保町漫步时，可以参考网站“BOOK TOWN Jimbou”。该网站不仅可以搜索书店、二手书，还提供书店内部“360度视图”、分主题散步路线图等非常有价值的信息。
撰稿/摄影：板仓君枝（nippon.com日本网 编辑部）
标题图片：摄于北泽书店店内
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