神田神保町：全球最大规模的旧书店街

日本旧书店的前世今生：那些深爱纸质书的人

东京的神田神保町被认为是世界上规模最大的一个旧书店街区。从经营截至明治初期的日本传统书籍和浮世绘的老字号到漫画和动漫等亚文化产品等，整个街区，旧书店鳞次栉比。本文就为读者介绍这个爱书家的必访之地。

世界各地都有旧书店街，例如巴黎的拉丁区、伦敦的查令十字街、英国威尔士的海伊小镇等等，而日本的神保町被公认为全球规模最大的旧书店街。在这片以靖国大道和白山大道的交叉口为中心的街区里，遍布着多达130家旧书店。

神保町的咖喱店和咖啡馆也很有名，但有多少喜欢读书的人会在吃咖喱时顺便去逛旧书店呢？特别是那些老字号旧书店，可能需要一些勇气才能走进去。

每年春秋两季的“旧书节”是近距离感受旧书一条街的好机会。在3月举办的“春季旧书节”期间，笔者走访了靖国大道沿线一些感兴趣的书店。



“春季旧书节”一景。沿靖国大道的人行道上，出售各种旧书和明信片的货摊鳞次栉比。平常只通过网络平台销售的店铺，如销售电影、漫画、动画等亚文化类旧书的“古书komodo books”等也在旧书节上出摊

从亚文化到百年老字号



泽口书店神保町店

泽口书店在神保町共有3家门店，每家店都独具特色。其中，神保町店主营漫画，3月初，著名漫画家鸟山明去世后，该店特设悼念展台，展示了全套34卷的《龙珠》及《阿拉蕾》主题的《周刊少年Jump》封面等。在这家狭小的书店内，墙上摆满了绝版漫画书，令人叹为观止。

而严松堂大楼店的文库本品类丰富，附近的另一家门店东京古书店则以音乐、美术、电影、摄影以及建筑等艺术领域的图书为主。在泽口书店的任意一家门店消费满500日元，则可以在东京古书店二层的“休闲空间”免费享用现煮咖啡。



美国著名女演员安妮·海瑟薇购买过的同款T恤在售

此外，泽口书店也推出了一些原创周边。据介绍，2023年，好莱坞女演员安妮·海瑟薇在访日期间，曾逛过神保町并购买了该店的T恤。

神保町部分书店的历史可以追溯到明治时代（1868-1912年）。街上历史最悠久的书店是创立于明治8年（1875年）的高山本店。该店主营能乐、狂言、歌舞伎、武术和料理等方面的书籍，还与不少著名作家有深入交流，据说司马辽太郎曾委托该店收集资料。



高山本店（神田古书中心1层）

大屋书房（创立于1882年）经营江户时代出版的各个领域的书籍。该店藏书丰富，从赤本、青本、黑本、黄表纸(*1)、洒落本(*2)等娱乐读物到浮世绘、锦绘(*3)等，应有尽有。第四代店主纐缬Kuri特别喜欢收集与妖怪相关的和本(*4)，店内陈列着收录了江户时代321种妖怪资料的《妖怪目录》。



大屋书房

大屋书房店内

一诚堂书店（创立于1903年）主要经营古籍（和本、卷轴、古地图）和西洋古书。主要客户包括日本国立国会图书馆，各大国立、公立、私立图书馆和美术馆，以及哈佛大学、剑桥大学、大英图书馆等著名机构。店铺一层是和书区，沿华丽的大理石台阶登上二层，首先映入眼帘的是洋书区。从日本及整个东方到古希腊、古罗马相关的书籍，不一而足。只扫过书脊，就仿佛进行了一次周游世界的时空之旅。此外，东西方美术相关的书籍也很丰富。



一诚堂书店二层洋书区。右下图贴有“Japan”标签的书架上摆着《佩里提督日本远征记》（1856年发行）

在大名鼎鼎的岩波书店的创立之地，矗立着神保町图书中心（岩波书店别馆）。这是一座综合设施，集岩波图书种类齐全的书店、咖啡馆和共享办公空间于一体。沿着室外楼梯往上走，就到了创立于明治40年（1907年）的秦川堂书店入口。该店以藏有大量古地图而闻名，同时亦侧重于铁路和产业史相关的书籍。在店里还能买到一些价格实惠的小礼品，例如500日元起的老明信片等。



神保町图书中心。二层是秦川堂书店

秦川堂书店内部



北泽大楼：西洋古书与童书



北泽书店内部摆放着创始人北泽弥三郎经营这家书店时期的照片（右上）

创立于明治35年（1902年）的北泽书店位于北泽大楼二层。店内如同一间优雅的大型书斋，以英美文学为主，陈列着一万余册人文科学领域的书籍。几位顾客正在悠闲地翻阅书架上的书。一位来自澳大利亚墨尔本的青年告诉笔者，这是他第二次来日本，但到神保町来是第一次。他饶有兴致地浏览着北泽书店原创的藏书票、古董明信片和卡片，打算为自己挑选一件纪念品。



Book House Cafe入口。二层是北泽书店

北泽大楼一层是童书专营店“Book House Cafe”。店内拥有约12000本绘本和童书，其中既有刚上市的新书，也有非常珍贵罕见的旧书。此外，该店还经常举办绘本原画展、纸芝居(*5)等各种活动。书店内还有一个咖啡馆，提供特制咖喱等午餐。晚上8点后，咖啡馆内的小酒吧“Lilliput”开始营业。北泽大楼的一层与二层的氛围迥然不同。

猫咪控不能错过的书店



姊川书店（神保町猫咪堂）。右下图是专门画猫的画家Kumakura珠美设计的封面

在神保町十字路口附近（白山大道沿线），一家名叫“神保町猫咪堂”的书店吸引笔者停下了脚步。这家书店也叫“姊川书店”，店中有600多种与猫相关的书籍，顾客可以自由翻阅。虽然这是一家新书书店，与逛旧书店的行程不符，但对猫咪控来说，绝对值得一去。购书时，店员会为顾客包上画着正在读书的猫咪的原创书皮。

共享书店：每个书架都独具特色



PASSAGE SOLIDA



PASSAGE SOLIDA店内

2024年3月，位于神保町十字路口附近的“PASSAGE SOLIDA”开业。这是一家由法国文学研究者、旧书收藏家鹿岛茂策划的共享书店。“passage”意为通道，“solida”意为“合作”，每个书架都以法国实际存在的道路命名。

每个书架都有一个“店主”（书架主人），可以通过自由定价销售新书和旧书。成为书架主人的入会费为13200日元，月租5500日元起。据介绍，两年前，1号店“PASSAGE”在靖国大道背面的铃兰大道开业时，吸引了大量用户申请加入。看来，很多人都想成为一家小型“书店”的主人。我也不禁畅想起来，如果是自己的话会摆些什么书。



在高山本店遇到的外国夫妻

令全世界书籍爱好者着迷的神保町

神保町的外国游客很多。4月末笔者再次来到这里时，在高山本店遇到了一对正兴致勃勃浏览书目的情侣。这对住在伦敦的夫妻告诉笔者，他们在首次日本之旅的第二天就来到了旧书一条街。妻子克里斯蒂娜在一家童书专营店工作，神保町老字号旧书店的氛围令她十分着迷。

对于喜欢书的人来说，这条兼具历史感与现代感的街道充满魅力。在神保町漫步时，可以参考网站“BOOK TOWN Jimbou”。该网站不仅可以搜索书店、二手书，还提供书店内部“360度视图”、分主题散步路线图等非常有价值的信息。



出处：BOOK TOWN Jimbou 神保町旧书店地图

谷歌地图

撰稿/摄影：板仓君枝（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：摄于北泽书店店内

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