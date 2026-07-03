厨房刃具：削皮器、切片器、剪刀……，尽显日本的“拿手好戏”！

合羽桥的十款“日式厨具”

削皮器原本是瑞士企业发明的，但在日本它又实现了怎样的进化呢？

为满足顾客需求而“生”

削皮器的用途只是单纯为了将食材皮薄薄地削去，但饭田屋却备置了多达约百种的削皮器，以满足顾客的不同使用体验。



饭田屋削皮器专区

尽管货架上的削皮器产品已如此之多，但第6代社长饭田结太仍自主研发了一款。起因是一位身患风湿、手不灵便的顾客想要“用着更省力，拿着更轻便”的产品；他尝试了‌200多种市售产品‌，却未能找到满意的一款。之后饭田注意到一个关键点，那就是“手柄和刀片的角度”，于是在生产商的协助下，通过1度1度的微调，进行了反复的试制和研究，终于耗时5年推出了一款只需轻抚即可去皮的削皮器。从制作模具到成型，全程日本制造。为了能够长久使用，产品采用了全不锈钢材质，还配备有可替换刀片，饭田将其命名为“永久削皮器（Ever Peeler）”。



经研究发现，角度30度为最佳



作为研发的参考而订购的大量削皮器

这款削皮器2019年末一经发售即火遍市场。电视节目对此进行了报道，获得“优秀设计奖”的信息传到海外，访日游客也开始来店里点名购买“永久削皮器”了。

锋利度和耐用性皆有定评，名声远扬。“前不久有位经营食品加工的顾客反馈说：‘削了约3万个硬皮红薯，重达6.5吨，刃口依然锋利如初。替换刀片都已经买了，可什么时候才能派上用场啊？’此话听了着实令人欣喜。”

制造商所在的歧阜县关市，是著名的传统刀具锻造之乡。关市其他厂商生产的厨房剪刀也十分畅销。厨房剪刀本身并非日本原创，但双锯齿刃的抓握力，以及即便是湿滑的鸡皮也能“咔嚓”一刀剪断的锋利性能，获得了高度评价。



名曰“无敌剪刀”。可简单拆解清洗，便于干净卫生地使用

“全球最硬食材”专用的日式切片器

切片器用来把蔬菜切成薄片和细丝，是全球厨房必备道具之一。但饭田屋最畅销的切片器，锋利度却非同一般。它是日本制造，厚度可调整范围是0.5mm到3mm。哪怕是柔软的番茄，也能顺滑地切成薄片。这款商品的名字为“Kireruwaa（意为‘真好切啊’）”。



产品名的源自顾客不经意间流露的感叹：“这是啥？真好切啊......”



这款可替换刀片，刃口为三角薄刃，以1毫米的间隔固定在钢基底上，能轻松擦出专业级别的刺身萝卜丝配料

另外，日本人引以为傲的传统切片工具中，还有“鲣鱼削片器”。饭田一见倾心，反复游说才得以进货的削片器，来自金属加工业发达的新潟县燕三条，是由专业工匠打造的精品。如今便利的袋装预削鲣鱼片已经成为主流，但有了这款做工精美的工具，会让人不惜费时费力地亲自刨制鲣鱼片。



能刨出薄如蝉翼的鲣鱼片

当下最受访日游客欢迎的十款“日式厨具”

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：野村和幸（署名图片除外）

标题图片：“永久削皮器”和“Kireruwaa”的刀刃

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