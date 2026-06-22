饭团模具 寿司帘：新手也能轻松上手，做出高颜值日式快餐！文化 饮食 生活与旅游
随着饭团、寿司卷风靡全球，饭团模具和寿司帘的需求量也一路攀升，深受外国游客的喜爱。
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无需手捏，填饭即成
饭团在海外的知名度越来越高，爱好者也日益增加。虽说饭团本该用手捏制，但从制作效率和卫生起见，现今利用模具成型也不再罕见。据说饭田屋会接待不少在海外经营饭团店的外国人，他们专程前来批量采购模具。
饭团模具用起来很简单：先填入温热的米饭，在中间按压一个小凹槽并放入馅料，再用米饭盖上，仅此而已。之后轻推脱模，给饭团撒点盐、包上海苔就完成了。不管是谁，都能轻松做出形状规整的三角饭团。
另外，对日本特有的卡通便当文化感兴趣的外国游客也不少，他们格外喜欢附带有海苔压花器的动物造型饭团模具。
制作正宗寿司卷的必备工具
海苔卷如今似也闻名世界，专程来选购寿司帘的外国游客不在少数。有了这件工具，就能随心调整粗细，做出各式各样的海苔卷。寿司帘是竹制的，由细竹条用线编织而成。它还能用来给日式煎鸡蛋卷定型，或是挤干萝卜泥、沥掉焯熟菠菜的水分等，用途多样。
当下最受访日游客欢迎的十款“日式厨具”
采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部
摄影：野村和幸（署名图片除外）
标题图片：饭团模具与寿司帘
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