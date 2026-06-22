饭团模具 寿司帘：新手也能轻松上手，做出高颜值日式快餐！

合羽桥的十款“日式厨具”

随着饭团、寿司卷风靡全球，饭团模具和寿司帘的需求量也一路攀升，深受外国游客的喜爱。

无需手捏，填饭即成

饭团在海外的知名度越来越高，爱好者也日益增加。虽说饭团本该用手捏制，但从制作效率和卫生起见，现今利用模具成型也不再罕见。据说饭田屋会接待不少在海外经营饭团店的外国人，他们专程前来批量采购模具。

饭团模具用起来很简单：先填入温热的米饭，在中间按压一个小凹槽并放入馅料，再用米饭盖上，仅此而已。之后轻推脱模，给饭团撒点盐、包上海苔就完成了。不管是谁，都能轻松做出形状规整的三角饭团。



饭田屋的店员在饭团模具和寿司帘专区介绍商品

另外，对日本特有的卡通便当文化感兴趣的外国游客也不少，他们格外喜欢附带有海苔压花器的动物造型饭团模具。



利用模具即可轻松做出可爱的动物造型饭团

制作正宗寿司卷的必备工具

海苔卷如今似也闻名世界，专程来选购寿司帘的外国游客不在少数。有了这件工具，就能随心调整粗细，做出各式各样的海苔卷。寿司帘是竹制的，由细竹条用线编织而成。它还能用来给日式煎鸡蛋卷定型，或是挤干萝卜泥、沥掉焯熟菠菜的水分等，用途多样。



编织工整细密的竹制寿司帘



铺上海苔，放上米饭与馅料，从一侧向内卷紧即可（PIXTA）

当下最受访日游客欢迎的十款“日式厨具”

磨泥器 杵臼（擂钵与擂棒） 饭团模具、寿司帘 带刃器具（削皮器、切片器等） 铁壶、茶滤 砂锅、雪平锅 平底锅 日式鸡蛋卷煎锅、长筷 砧板 小酱油瓶、味噌搅拌器

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：野村和幸（署名图片除外）

标题图片：饭团模具与寿司帘

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