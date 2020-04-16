“暴风女孩”平野美宇：对阵中国队的关键人物，誓夺奥运女乒团体赛金牌

东京奥运会，备战中的运动员们

经过号称史上最为残酷的选拔赛，日本确定了代表日本出征东京奥运会的女乒选手——女单选手伊藤美诚（19岁）和石川佳纯（26岁），以及作为“第三人”出征团体赛的平野美宇（19岁）。整个团队里石川佳纯年龄最大，连她都表示，“在过去20年的乒乓球生涯中，从未经历这么残酷的比赛”。从激烈的选拔赛脱颖而出的3名选手，将团结一心挑战女乒团体赛。其中，最为关键的是善于逆风作战的平野，就看她为迎战奥运能把实力提升到多么强大了。

乒乓球团体赛的关键，是首场的女双比赛

东京奥运会的乒乓球项目共设五大项，包括男女单打、男女团体和混合双打。其中，日本队在女团项目上过去两届奥运会连续拿过奖牌。2008年北京奥运会女乒团体赛首次纳入奥运会项目，当年日本队获第四名，2012年伦敦奥运会上获银牌，2016年里约奥运会上则获铜牌。2020的东京奥运会上，日本队能否从过去连续三届奥运会独霸女团冠军的中国队手中夺过金牌？看起来并非不可能。



希望再次品尝那份感动——里约奥运会上日本队获女乒团体赛铜牌（时事社）

为什么说平野美宇是关键人物呢？其中一个原因是，东京奥运会上女乒双打的分量变大了。团体赛包括一场双打和四场单打比赛，先胜三场的队伍获胜。虽然规则本身和过去一样，但原本排在第三场的双打比赛，在东京奥运会上则排在了首场。

日本乒协制定的国家队单打选手的选拔规则规定，男女单打选手从2020年1月世界乒联排名靠前的两位产生。平野美宇去年12月在参加于加拿大举办的国际大赛决赛中，败给了同样争夺国家队名额的石川佳纯，选拔成绩退到了第3名。就这样就失去了作为日本女乒单打选手出战奥运会的资格，仅能参加团体赛。

日本女乒团体赛的战略，很可能是让女乒王牌伊藤美诚（1月份世界排名第3）打两场单打比赛，石川佳纯（1月份世界排名第9）和平野美宇（1月份世界排名第11）各出战一场单打比赛和双打比赛。

当1月6日日本公布平野美宇入选女乒团体赛人选时，她仅表示，“我要和石川、伊藤两位选手共同努力，为我们队伍夺取金牌出力”。简短言语的背后，人们能够感受到她对单打资格选拔中以细微劣势惜败的不甘，以及决心将此种不甘在女团比赛中发泄的心情，能够感受到她那股一心要夺取金牌的劲儿。

伊藤美诚是打完混双、女单后再参加团体赛。作为队伍的王牌，伊藤持续承受重压，无法避免体力和精神双方面的疲劳。石川佳纯也是打完女单后再打团体赛。从这一点来说，仅需参加团体赛的平野美宇，正好可以全力以赴自己的“奥运首战”——女乒团体赛的双打比赛。她和石川佳纯组合出战的这场比赛很有胜算，切实取得比赛的胜利获得优势，是日本队要想夺得女团金牌的重要条件。

日本女乒国家队教练马场美香也对平野美宇寄予期望，“平野美宇和石川佳纯这对女子双打组合，在去年的亚锦赛上拿过铜牌，在世界乒联职业巡回赛上也取得过好成绩。在单打方面，她也曾在2017年的亚锦赛上击败过中国选手并夺冠。作为实现‘击败中国’目标（的第三个人选），平野选手是最合适的”。

化里约的不甘为“进攻”的动力

提起平野美宇，人们首先容易想到她在2017年表现极为亮眼，有“风暴美宇”之称。那时，她把作为替补参加2016年里约奥运会时的不甘化为动力而一鸣惊人。

里约奥运会期间，平野美宇控制着自己的感情不外露，每天都很拼命。她是作为福原爱、石川佳纯以及同龄人伊藤美诚的替补成员一同前往里约的。提行李、捡球、给伊藤当陪练等等，她在幕后默默工作，一切行动以团队为第一，和伙伴们在一起的时候总是面带笑容。她怀着复杂的心情看着其他三人喜获女团铜牌乃至流下眼泪，还要面带笑容上前祝贺。“只要我一个没控制住眼泪就会掉下来，因此我只好拼命大笑”。这对于16岁的少女来说，可以说很残酷。

但是，平野美宇将这种不甘转变成了正能量。从巴西回国之后，她潜藏的斗志一下子爆发出来，战术风格也从等待对方失误的被动转变成了主动进攻。在2016年10月的女乒世界杯上，她成为首位夺冠的日本选手。

她也正是从这时候起真正开始体重训练，以前微胖的身形变得修长健美，充满力量。2016年12月她入选国际乒联的“年度突破新星”，2017年1月在全日本锦标赛决赛中击败石川佳纯，时年仅16岁9个月，成为全日本锦标赛史上最年轻冠军。

接连击败中国选手

之后，她也气势如虹，其在2017年4月于中国举办的亚锦赛上的出色表现，甚至让中国队都真正产生了危机感。她接连击败了里约奥运冠军丁宁（当时排名世界第一）、朱雨玲（当时排名世界第二）和陈梦（当时排名世界第五），夺得本人首个亚锦赛冠军。这是日本选手继1996年小山智丽之后时隔21年再次完成的壮举。当年6月，她在世锦赛上作为日本女选手时隔48年再夺铜牌。从逆境中站起来的平野美宇，其爆发力着实惊人。

日本乒乓球整体水平在切实地提高。在公布东京奥运会参赛选手的下一周举行的2020年全日本乒乓球锦标赛就正好说明了这一点。女子单打曾三次蝉联冠军的伊藤美诚止步于四强，石川佳纯也在决赛中失利。平野美宇经过五个回合败给了一名高中生。夺冠的是在东京奥运选拔中落选的早田希娜（19岁）。

当然，包括张本智和等男选手在内，已经确定出战东京奥运会的选手没有一人获得过单打奖牌，能让人感受到过去一年来反复进行的选拔赛对运动员体力的消耗是多么巨大。

平野美宇闯过了残酷的选拔赛，即将站上东京奥运会的舞台。我们期待平野美宇在正式比赛中一展再次成功蜕变的英姿，誓夺日本乒乓球界期盼已久的金牌。

标题图片：平野美宇（右）和石川佳纯（左）组成女双组合（时事社）