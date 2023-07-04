创新源自梦想与好奇心！“空调服”的发明故事

近年来，酷暑难当的天数逐年增多，街头巷尾随处可见带风扇的衣服。这是一款划时代的产品，在应对中暑和全球变暖方面也发挥了一定作用。本文邀请“空调服之父”市谷弘司（75岁，空调服株式会社董事长）为我们讲述发明“空调服”的故事。

人类自带“生理空调”

当人类大脑感到“热”时，就会发出指令让汗腺排出适量汗水，通过汗水蒸发散热降低体温，这就是人体的“生理空调”。而“空调服”这种商品，可以最大限度地发挥“生理空调”的冷却效果。安装在背后的两个小型风扇将空气吸入，并使之在身体和衣服之间流动，使汗水瞬间蒸发。



空调服的内部构造



风扇吸入的外部空气使汗水蒸发，并从领口和袖口排出



热成像显示穿着效果

乍一看像是天方夜谭，但了解其原理后，就会发现只是换个角度思考问题而已。然而，空调服从产品推出到被大众所熟知，其间经历了许多艰辛曲折。

空调服发明的契机，要追溯到大概30年前的1994年左右。

“当时，我们公司制造一种用来测定显像管画质的设备，为了向电视机工厂推销产品，我在东南亚东奔西走。泰国和马来西亚当时正处于高楼大厦的建设热潮之中。我看着眼前的景象，突然想到了一个问题：用空调给这么多大楼制冷，电力消耗量也太大了吧，能不能发明出一种不会产生温室气体的制冷设备呢……”

当时市谷47岁，他从索尼提前退休，创办了一家风险投资企业，已经经营了三年多。虽然经营状况不错，但也对未来感到不安。

“液晶技术的发展比人们预想得要迅速，总有一天显像管电视会被淘汰。那时我就想，说不定这种‘能够抑制全球变暖的新型冷却装置’会取代显像管测定设备，成为我们的新业务。”

深受发明家井深大的影响

“不做大家都能做的事，专做人所不能做的事。”

这是市谷在参加索尼公司入职考试时，填写在面试答卷优缺点栏里的一句话。事实上他在笔试中犯了一个低级错误，答题卡填涂错位了一栏。但面试环节，面对面试官的一再追问，他就“为什么照镜子会左右颠倒”的问题滔滔不绝地展开雄辩，顺利通过了考试。

“我从小就好奇心很旺盛，喜欢做实验。小时候我会非常认真地去思考这样一些问题：奶糖盒子里的奶糖少了盒子会变轻，为什么干电池里的电少了干电池却不会变轻呢？”

到了小学高年级，他常去秋叶原电器街买材料，自制显微镜和望远镜。说是望远镜，其实就是把纸板卷成筒，再把镜片嵌进去，很简单的一个玩意。但这个望远镜独特之处在于只有一个物镜，目镜则用自己的“裸眼”来充当。

后来，他在银座的索尼大厦看到了特丽珑彩电的影像画面，深受感动，从早稻田大学理工系毕业后就加入了索尼公司。在那里，他遇见了天才发明家井深大，并受其影响与熏陶。

他最难忘的是在公司内部的发明比赛中，他的参展作品受到井深大董事长的高度赞赏，那是一支以显像管的光为音源的笛子。虽然这个发明最终没能实现商品化，但井深大董事长的鼓励，在市谷创业后一直为这位发明家提供着源源不断的动力。

不消耗能量的终极冷却设备

经过一番思考，市谷抓住了一个关键词语，从而实现了“既省电又凉爽”的目标。

这个关键词语就是“充分利用水”。往地面洒水纳凉，这是日本的传统生活智慧——洒水给了他灵感。

仔细想来，不仅是洒水，空调自不必说，扇子、电风扇、冰箱、核反应堆等等，世界上几乎所有的冷却系统利用的都是汽化散热的原理。不同的只是用什么当制冷剂使之汽化。对于扇子和电风扇来说，是汗水；对于空调和冰箱来说，则是氟利昂等制冷化合物；对于核反应堆来说，则是河流或大海里的水。

于是，他想到了利用水的蒸发散热功能来制冷的“水冷式空调”。他先打造了一个狗屋，从小空间开始做实验。继而他又注意到，其实没必要给整个房间降温，只要人感到凉爽就行了。

穿着装有水箱的衣服试乘电车

于是，他马上试制了装有“水冷式空调”的衣服。用水泵和管子将水箱里的水吸上来喷洒到衣服上，其原理是利用水的蒸发散热，并通过风扇带走热量。市谷穿着贴有“实验中”字样的实验样品去乘坐电车。



1号“空调服”（1999年款）。给胸前的过滤器供水，用风扇扇风

“周围人都用好奇的眼光打量着我，像在说‘有个怪物上车了’。而且，碰巧被上高中的女儿看到了。她跟我说太丢人了，求我别那样做……”

水箱很重，还会漏水。而且实验还证实，气温低的时候会凉得过头，而真热的时候效果并不明显，这件实验品以彻底失败告终。

不过，就在他苦思冥想怎么解决水箱漏水问题的时候，灵感再次迸发。

“不需要特意准备水，人体本身不就自带‘洒水’功能吗？人一热就会出汗。如果能用风扇使汗水蒸发，就能让身体保持在适宜的温度。”



2001年款。用市面上销售的4个小型风扇，将衣服里的热气排出



2002年款。在衣服衬里上安装垫片，改善穿着过于贴紧的问题

忠实用户的鼓励成为其坚实后盾

研发工作启动6年后，即2004年，空调服开始上市销售。但销量低迷，每年只卖出1万来件，经营状况不佳。

“因为这是一款史无前例的产品，对于消费者来说，市场上没有可与之比较的竞品对象。另外，还受到先入为主观念的影响——天气这么热，为什么要穿夹克衫？”

“事实胜于雄辩，其实只要穿过一次，就肯定知道有多舒服了……”

市谷感到有些焦虑，没想到空调服的“颜值”问题如此严重。



最早上市的是2004年款空调服。加大了风扇型号，彻底推翻了原先排出衣服内部热气的思路，改为吸入外部空气的结构

另一方面，公司业务日益衰败。

显像管测定设备是高附加值商品，一台售价要500万日元，一个月能卖出三五台就很可观了。但是，单价1万日元左右的空调服也是这样的销量，公司的经营就难以为继了。市谷陷入资金周转困难的境地，拿出私人财产去补救只是杯水车薪，银行也拒绝追加贷款。他的脑海中隐约浮现出“破产”两个字。

尽管如此，市谷并没有放弃，因为他坚信“唯有空调服能在室外保护人们不中暑”，更何况还有来自忠实用户的鼓励。

此时的一个来电让市谷难以忘怀。

有一天，公司的客服中心接到了一个投诉电话。

“你们是想谋杀我老公吗？”来电的女性一开口就冲着客服嚷道。

据说他们家之前一共购买了三套“空调服”，但每次在工作现场，都出现了风扇停转的故障。

接到客服人员汇报后，市谷给她丈夫打电话道歉。他也曾经历过在烈日下空调服风扇突然停转的痛苦。

那位丈夫向市谷表示感谢，并鼓励他说：“我是空调服的忠实用户！以前一到夏天，我都要去医院打好几次点滴，自从使用空调服之后，一次都没去过医院。没有空调服，夏天就没法工作。所以，希望你们不要放弃，继续努力。”

“社会上有很多人需要空调服，我们必须满足他们的期待。”市谷和负责技术的公司董事胡桃泽武雄对空调服反复进行改良。这份工作注重的是细致入微、分毫不差。



2005年款。设计出的第一款空调服，现款。改善了风扇的安装方式

2011年，公司终于摆脱了破产危机，最近又成功解决了电池这个老大难问题。如今已经可以在中国的工厂制造锂离子电池代替过去的干电池，大大提高了空调服的续航时间和风力。通过口碑和网络，空调服的好评在日本全国建筑工地的工人之间广泛传播开来。2012年以来，销售额逐年翻番。2019年卖出了120万件空调服，实现销售额57亿日元。

最近，公司还与知名服装制造商合作研发了新产品。除了户外工作者之外，穿着空调服进行户外运动或露营的人也在增多。数款竞争产品也开始悄然上市，现在带风扇服装行业的市场规模据说已达200亿日元。



2022年8月，与TAKEO KIKUCHI品牌合作，推出适合高尔夫等夏季运动或休闲娱乐的男式空调服



除衣服外，还研发销售利用“生理空调”原理的婴儿车、背包、坐垫、床等商品（摄影：天野久树）

创新源自微不足道的小小梦想

作为一名技术人员，市谷对井深大十分崇敬。井深大有这样一句名言：“只有重视一个个微不足道的小小梦想，创新才可能出现。”

听市谷讲述了发明空调服的故事，我们不由得感慨：空调服可以说正是井深大这种理念的集中体现，是市谷20多年不间断思考的产物。

用市谷的话来说，空调服并没有最终完成，还在研制过程之中。他表示自己还有很多构想，只是在此不便公开。进军海外市场也是今后的课题。

“今后我也会继续重视直觉，不断提出新的构想。如果我原本就具备冷却设备或服装行业的专业知识，就想不出‘空调服’这样的创意。我思考问题的视角不是‘这个能做，那个可行’，而是‘有这样的东西就太好了’，另外我也很看重好奇心，经常思考‘为什么会这样’，我希望今后也能在此基础上创造出更多的产品。”

标题图片：市谷弘司通过旨在解决全球变暖的“思维实验”，最终发明“空调服”并实现了商业化（摄影：天野久树）

文内图片：空调服株式会社提供

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