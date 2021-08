Los patrimonios de la humanidad de Japón: nuevos bienes ponen de relieve la prehistoria y la biodiversidad

La UNESCO registró dos nuevos conjuntos situados en Japón en su lista del Patrimonio de la Humanidad, un bien cultural y otro natural, en julio de 2021, lo que hace que el país cuente ya con 25 patrimonios mundiales.

El 27 de julio de 2021, durante una reunión en línea del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, los ‘Lugares prehistóricos de Jōmon en el norte de Japón’ fueron incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Esta decisión fue precedida por la inclusión de Amami-shima, Tokunoshima, el norte de Okinawa e Iriomotejima el día anterior en la lista de los bienes naturales.

El Japón prehistórico

Los 17 enclaves relacionados con el período Jōmon registrados como bien cultural están repartidos por Hokkaidō y el norte de Tōhoku, y entre ellos están Sannai-Maruyama en Aomori, en la prefectura homónima, y los círculos de piedra de Ōyu en Kazuno, en la prefectura de Akita.

El período Jōmon se extendió desde alrededor del año 13.000 a. C. hasta la proliferación del cultivo del arroz en el período Yayoi (300 a. C. – 300 d. C.). Mientras que otras sociedades se asentaron en grupos centrados en la agricultura durante este período, en Japón las comunidades continuaron dependiendo de la caza, la recolección y la pesca, aunque construyeron asentamientos con casas sostenidas por pilares, tumbas comunes y espacios para rituales. En Hokkaidō y Tōhoku se pueden observar círculos de piedra y otros artefactos de estas culturas, por lo que es probable que se produjera un intercambio entre diferentes grupos. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), un organismo asesor de la UNESCO, destacó que estos lugares “son un testimonio único del desarrollo durante más de 10.000 años de la cultura preagrícola aunque sedentaria Jōmon y de su complejo sistema de creencias espirituales y de rituales”.



El círculo de piedras Ōyu en Kazuno, en la prefectura de Akita. (Por cortesía de la Federación de Turismo de la Prefectura de Akita)

Refugio de la biodiversidad

Las islas del sur de Japón registradas como bien natural formaron parte del continente eurasiático, pero se separaron del mismo en el pasado. Este conjunto consiste en cinco áreas de cuatro islas que destacan por sus extensas selvas subtropicales y sus ecosistemas únicos. En estas zonas habitan 95 especies incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre ellas el conejo de Amami que vive en Amami Ōshima y Tokunoshima, el rascón de Okinawa en el norte de la isla de Okinawa, y el gato de Iriomote en Iriomotejima. El valor de la rica biodiversidad de la zona fue reconocido en el momento de su inclusión en la lista del Patrimonio de la Humanidad.



En el orden de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda: el conejo de Amami, el rascón de Okinawa (por cortesía de OCVB/KPVB) y el gato de Iriomote (courtesy OCVB).

El Gobierno de Japón revisó la presentación de las islas respecto a un intento anterior para que fueran designadas como patrimonio en 2018 para centrarse en la biodiversidad. La pandemia de la COVID-19 retrasó el registro exitoso de este bien de 2020 a 2021.

Con estos dos nuevos patrimonios en el norte y el sur del país, Japón cuenta ya con un total de 25 patrimonios de la humanidad, de los que cinco son bienes naturales.

Patrimonio Mundial de la UNESCO en Japón

(Fotografía del encabezado: el yacimiento de Sannai-Maruyama con sus edificios del período Jōmon reconstruidos, por cortesía de Jōmon Archives.)