El sueño de la boda se desvanece: frustración entre los solteros a partir de los 35

Han pasado más de 30 años desde el “Shock del 1,57” de 1990, cuando la tasa de fecundidad cayó por debajo de la del Hinoe-uma, el “año del caballo de fuego”, en 1966. Durante este periodo, el Gobierno ha lanzado varias medidas para tratar de combatir el descenso de la natalidad, pero lejos de encaminarse hacia una solución el problema se agrava cada vez más.

En una encuesta realizada por la Fundación Nippon a 6.000 personas de entre 15 y 45 años de todo Japón sobre su actitud ante el descenso de la fecundidad, el 46 % de los 3.935 encuestados que nunca se habían casado afirmó tener la intención de casarse, 13 puntos porcentuales por encima del 33 % que dijo “no tener esa intención”.

Con respecto a las perspectivas realistas de matrimonio, sin embargo, el 27 % de los encuestados cree que se casará, frente al 39 % que cree que no lo hará. En comparación con la intención de matrimonio mencionada, las perspectivas realistas son bastante inferiores.

Por edades, la proporción de encuestados que creen que se casarán fue mayor en los grupos de edad más jóvenes, tanto entre hombres como entre mujeres: alrededor del 40 % de aquellos entre 15 y 25 años así lo creían. Más del 50 % de los encuestados entre 36 y 45 años creían “que no iban a casarse”. ¿Pierden la esperanza a medida que avanza la edad, quizá? Por zona de residencia, alrededor del 30 % de los encuestados de los 23 distritos de Tokio, las ciudades designadas por decreto gubernamental y las ciudades troncales afirmaron que “creen que se casarán”, mientras que la proporción era ligeramente inferior en pueblos y aldeas, algo más del 20 %.

Cuando se preguntó la razón a los 1.313 encuestados que no deseaban casarse, la respuesta más común fue “prefiero la vida de soltero” (40 %), seguida de “no se me ocurre ninguna ventaja” (33 %) y “quiero dar prioridad a mi propia vida” (29 %). Más del 20 % dijo no tener una razón especialmente clara, o no saber.

Las dos razones principales aducidas por los 267 encuestados que sí tienen intención de casarse pero no creen que lo hagan fueron “no tengo oportunidades de encontrar pareja” (49 %) y “no me llevo bien con el sexo opuesto” (48 %). La siguiente razón aducida fue la “falta de confianza financiera”, con un 45 %.

