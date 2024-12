Hello Kitty, el personaje elegido más veces como favorito en la clasificación anual de Sanrio

Cinnamoroll ha sido elegido el favorito de los fans en la Clasificación de Personajes de Sanrio 2024; el cachorro se lleva así su séptima victoria en los últimos ocho años. Hello Kitty es aún la más votada de todos los tiempos: ganó en quince ocasiones.

Desde 1986, la Clasificación de Personajes de Sanrio ha tomado el pulso a la popularidad de las muchas creaciones adorables de la empresa, incluyendo a varias que cuentan con una verdadera legión de seguidores tanto en Japón como en el extranjero. Durante el concurso de 2024 se registró un récord de 57 millones de votos entre 90 personajes. Cinnamoroll (un cachorro venido de más allá de las nubes, que usa sus largas orejas para volar) resultó ganador, derrotando tanto a Pochacco (otro cachorro, al que le encanta dar largos rodeos) y Kuromi (rival de la conejita My Melody). Hello Kitty, aún popular pero más abajo en la lista, ocupó el quinto puesto en su 50.º aniversario.



Kuromi. (© 2024 Sanrio)

El primer ganador de la historia fue Zashikibuta, en 1986; esta fue también la única ocasión en que el tranquilo pero curioso cerdo quedó el primero en la clasificación. Pochacco, creada en 1989, fue el personaje favorito durante cinco años, entre 1991 y 1995, y recientemente ha gozado de un renacer en su popularidad. Hello Kitty fue después la primera de la lista durante doce años, entre 1998 y 2009. En 2024 Cinnamoroll fue nombrado ganador por quinto año consecutivo.

Hello Kitty ha sido el personaje que ha ganado el concurso en más ocasiones, con un total de quince. Cinnamoroll, el favorito hoy día, ha ganado el concurso de popularidad siete veces, todas ellas en los últimos ocho años.

Desde su creación en 2002, Cinnamoroll no ha estado con los fans ni la mitad de tiempo que Hello Kitty. Le costó quince años ganarse el primer puesto, lo cual hizo por primera vez en 2017. Sanrio asegura que no es algo inusual que sus personajes disfruten de una nueva oleada de popularidad más de una década desde su aparición, a medida que los seguidores, ya adultos, renuevan sus devociones infantiles.

Ganadores de la Clasificación de Personajes de Sanrio por año

2024 Cinnamoroll 2023 Cinnamoroll 2022 Cinnamoroll 2021 Cinnamoroll 2020 Cinnamoroll 2019 Hello Kitty 2018 Cinnamoroll 2017 Cinnamoroll 2016 Pompompurin 2015 Pompompurin 2014 My Melody 2013 Hello Kitty 2012 Hello Kitty 2011 My Melody 2010 My Melody 2009 Hello Kitty 2008 Hello Kitty 2007 Hello Kitty 2006 Hello Kitty 2005 Hello Kitty 2004 Hello Kitty 2003 Hello Kitty 2002 Hello Kitty 2001 Hello Kitty 2000 Hello Kitty 1999 Hello Kitty 1998 Hello Kitty 1997 Pompompurin 1996 Badtz-Maru 1995 Pochacco 1994 Pochacco 1993 Pochacco 1992 Pochacco 1991 Pochacco 1990 Keroppi 1989 Minna no Tabo 1988 Minna no Tabo 1987 Marroncream 1986 Zashikibuta



Zashikibuta. (© 2024 Sanrio)

(Artículo traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: desde la izquierda, Cinnamoroll, Hello Kitty y Pochacco. © 2024 Sanrio.)