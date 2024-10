Las primeras encuestas sobre Ishiba: el nuevo primer ministro obtiene mejores resultados que su predecesor

La opinión pública, al día

El índice de aprobación en los sondeos de cuatro de los seis principales medios de comunicación japoneses superó el 50 % a 8 de octubre. Tras la toma de posesión del cargo, Ishiba Shigeru mejoró sensiblemente los resultados registrados por Kishida Fumio.

Una mejora notable respecto a los resultados de la Administración Kishida

Los principales medios de comuncación japoneses llevaron a cabo sondeos de opinión pública después del 1 de octubre, cuando Ishiba Shigeru fue elegido primer ministro después de ganar las elecciones presidenciales del Partido Liberal Democrático, que gobierna. El índice de aprobación más alto fue del 53,3 % y lo registró el Sankei Shimbun, mientras que el más bajo, del 46 %, apareció en las encuestas del Asahi Shimbun y el Mainichi Shimbun. En cuatro medios de comunicación se superó el 50 %: el Yomiuri Shimbun, la agencia Kyōdō, Nikkei Shimbun y Sankei Shimbun.

El índice de aprobación final de la anterior Administración Kishida se situó por debajo del 30 % en todos los medios. En comparación con el índice de aprobación que el anterior Gabinete registró en sus últimos días, el de la recién estrenada Administración Ishiba fue dos veces superior en los sondeos de los diarios Yomiuri, Asahi y Sankei.

Índices de aprobación de los primeros ministros

Ishiba

(oct. 2024) Kishida

(sept. 2024) Kishida

(oct. 2021) Suga

(sept. 2020) Abe

(dic. 2012) Yomiuri Shimbun 51 % 25 % 56 % 74 % 65 % Asahi Shimbun 46 % 23 % 45 % 65 % 59 % Kyōdō 50,7 % 26,1 % 55,7 % 66,4 % 62,0 % Nikkei Shimbun 51 % 27 % 59 % 74 % 62 % Mainichi Shimbun 46 % 29 % 49 % 64 % 52 % Sankei Shimbun 53,3 % 25,7 % 63,2 % Sin sondeo 55,0 %

*Orden de la fecha del sondeo. Para la encuesta sobre el Gabinete Ishiba Mainichi Shimbun utilizó una combinación de SMS de teléfono móvil y voz automatizada de teléfono fijo, y los demás son métodos RDD con llamadas aleatorias a teléfonos fijos y móviles. Las preguntas difieren de una empresa a otra.

Cuando el ex primer ministro Kishida indicó en agosto que no se presentaría a la reelección como líder de su partido, comentó: “Para demostrar que el Partido Liberal Democrático (PLD) va a cambiar, el primer paso más claro que puedo dar es retirarme. No concurriré a las próximas elecciones a la presidencia del partido”. Hasta cierto punto, el PLD ha cumplido su objetivo inicial de vincular la elección de un nuevo líder a un aumento del apoyo del electorado.

“Lo peor” y “lo segundo peor” justo después del arranque

Sin embargo, al analizar el periodo transcurrido desde la vuelta al Gobierno de la alianza PLD-Kōmeitō a finales de 2012, en cinco medios el índice de apoyo a la Administración Ishiba fue el más bajo inmediatamente después de su toma de posesión, con la excepción de Asahi, mientras que Nikkei informó de que era “la más baja en el registro comparable desde 2002”. Asahi también informó que era “la segunda peor después de la Administración Kishida desde 2001, cuando el sondeo comenzó a utilizar el método actual”.



El primer ministro Ishiba Shigeru (primera fila, centro) y los miembros de su Gabinete posan para una foto tras su primera reunión del gabinete en la tarde del 1 de octubre de 2024 en la Oficina del Primer Ministro. (Jiji Press)

El primer ministro Ishiba disolvió la Cámara de Representantes el 9 de octubre. Se ha señalado que el mayor punto de discusión en las elecciones a la Cámara Baja será la recuperación de la confianza en la política tras el escándalo de las comisiones clandestinas de las facciones del PLD.

Imagen del encabezado: El primer ministro Ishiba sonríe durante su discurso político en una sesión plenaria de la Cámara de Representantes en la tarde del 4 de octubre de 2024 en la Dieta (Jiji Press).