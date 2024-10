Explorando las librerías de segunda mano de Jinbōchō

Amor por la imprenta y el papel: libros usados y antiguos en Japón

Una introducción a algunas de las muchas librerías de segunda mano de Jinbōchō, Tokio, incluidas varias con más de un siglo de historia. El barrio es una parada imprescindible para los bibliófilos en la capital.

Muchos lugares del mundo son conocidos por sus librerías de segunda mano, como el Barrio Latino de París, Charing Cross Road en Londres y Hay-on-Wye en Gales. Sin embargo, se dice que el mayor barrio de este tipo en el mundo es Jinbōchō, en Tokio, con unas 130 tiendas agrupadas ampliamente alrededor del cruce donde la calle Yasukuni-dōri se encuentra con la Hakusan-dōri.

Aunque Jinbōchō también es conocido por su curri y sus cafeterías, me pregunto cuántos amantes de los libros se dejan caer casualmente por una librería después de comer curri. Puede que haga falta algo de valor para entrar en las tiendas más establecidas, que llevan ahí generaciones.

Un buen momento para conocer la zona es durante los festivales del libro de primavera y otoño. Yo me desplacé hasta allí durante el festival primaveral del libro de segunda mano en marzo, visitando las tiendas a lo largo de Yasukuni-dōri que me llamaron la atención.



Los vendedores se alinean en las aceras de Yasukuni-dōri durante el Festival de Primavera de Libros de Segunda Mano. Entre ellos se encuentran algunos vendedores que normalmente solo hacen negocios por internet, como Komodo Books, que maneja volúmenes relacionados con temas como el cine, el manga y el anime. (© nippon.com)

Los veteranos de Jinbōchō



La sucursal de Sawaguchi Shoten en Jinbōchō está especializada en manga. (© nippon.com)

Sawaguchi Shoten tiene tres establecimientos en la zona, cada uno con una identidad distinta. La sucursal de Jinbōchō está especializada en manga; tras la muerte de Toriyama Akira en marzo realizó una exposición de homenaje consistente en una serie completa de Dragon Ball y ediciones de Weekly Shōnen Jump con Dr. Slump en la portada. Las paredes de la pequeña tienda están repletas de tomos de manga descatalogados.

La segunda tienda, en el edificio Ganshōdō, tiene una amplia gama de libros de bolsillo bunkobon, mientras que la sucursal Tōkyō Kosho se centra en libros sobre arte, e incluye música, bellas artes, cine, fotografía y arquitectura. Los clientes que gastan quinientos yenes o más en cualquiera de las tres tiendas pueden recibir un café recién hecho gratis en el espacio de relajación de la primera planta de Tōkyō Kosho.



Un cartel en el exterior de la tienda del edificio Ganshōdō anuncia camisetas, e informa a los visitantes de que la propia actriz Anne Hathaway se llevó una con su compra. (© nippon.com)

Sawaguchi Shoten también vende mercancía original. Cuando la estrella de Hollywood Anne Hathaway vino a Japón en 2023 se hizo con su propia camiseta de recuerdo, al parecer.

Algunas de las tiendas del barrio abrieron sus puertas hace más de un siglo. La más antigua del barrio es Takayama Honten, fundada en 1875. Es conocida por obras en campos como el teatro tradicional, las artes marciales y la comida, así como por su estrecha asociación con grandes autores; el novelista histórico Shiba Ryōtarō adquirió allí materiales de referencia para sus escritos.



Takayama Honten se encuentra en la planta baja del edificio Kanda Kosho Center. (© nippon.com)

Ohya Shobō, fundada en 1882, se ocupa de todos los géneros publicados en el periodo Edo (1603-1868), incluida una amplia gama de literatura popular, así como de xilografías ukiyo-e. Kōketsu Kuri, propietario de cuarta generación, está creando una colección de wahon (libros tradicionales de estilo japonés) sobre el tema de las criaturas sobrenaturales conocidas como yōkai, y cuenta con un montón de catálogos que presentan 321 obras de este tipo del periodo Edo.



Ohya Shobō en Jinbōchō. (© nippon.com)



El interior de Ohya Shobō con catálogos de yōkai apilados a la derecha. (© nippon.com)

Isseidō Shoten, fundada en 1903, maneja todo tipo de libros tradicionales japoneses, mapas antiguos y libros extranjeros. Entre sus clientes se encuentran la Biblioteca Nacional de la Dieta, otras bibliotecas públicas y privadas y museos de arte e incluso instituciones extranjeras como la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge y la Biblioteca Británica. Los libros japoneses se encuentran en la planta baja, pero al subir la escalera de mármol llama la atención la sección de libros extranjeros, con obras sobre Japón y otros lugares de Asia, y mucho más, incluyendo hasta libros sobre la antigua Grecia y Roma. Solo con examinar los lomos el visitante se siente como si viajara alrededor del mundo y hacia atrás en el tiempo. También hay una amplia selección de libros sobre arte occidental y asiático.



La sección de libros extranjeros en el primer piso de Isseidō Shoten. La estantería de Japón (abajo a la derecha) muestra una edición de 1856 de Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan (Narrativa de la expedición de una escuadra estadounidense a los mares de China y Japón, un registro del viaje del comodoro Matthew Perry). (© nippon.com)

Jimbōchō Book Center se alza en la antigua ubicación de Iwanami Shoten. Inicialmente una librería, Iwanami creció hasta convertirse en una importante editorial. Sus libros aún cubren las estanterías del centro del libro, que también alberga una cafetería y un espacio de coworking. En lo alto de una escalera exterior se encuentra la entrada a Shinsendō Shoten, fundada en 1907. Cuenta con una gran colección de mapas antiguos y está especializada en libros relacionados con el ferrocarril y la historia industrial. En ella se venden postales antiguas a precios razonables, desde unos 500 yenes, lo que la convierte en un buen lugar para comprar regalos.



Jimbōchō Book Center; Shinsendō Shoten está en el primer piso. (© nippon.com).



Algunas de las mercancías a la venta en el interior de Shinsendō Shoten. (© nippon.com)

Dos tipos de ambientes en el edificio Kitazawa



Kitazawa Shoten muestra una fotografía (arriba a la derecha) de la tienda en la época en que la regentaba su fundador, Kitazawa Yasaburō. (© nippon.com)

Kitazawa Shoten, fundada en 1902, se encuentra en la primera planta del edificio Kitazawa. Tiene la atmósfera de un magnífico estudio, con más de 10.000 libros relacionados con las artes liberales, con énfasis en la literatura británica y estadounidense. Varios clientes se toman su tiempo para recorrer la tienda, escudriñando los libros a su paso. Uno de ellos es Maximiliano Lara (en la foto), un joven chileno llegado de Melbourne. Es su segundo viaje a Japón, pero el primero a Jinbōchō. Examina los exlibris de los libros, y las tarjetas y postales antiguas, aparentemente a la caza del recuerdo perfecto.



La entrada al Book House Café. Kitazawa Shoten está en el primer piso. (© nippon.com)

Book House Café se encuentra en la planta baja del edificio Kitazawa. Está especializado en literatura infantil, con un inventario de unos 12.000 libros y álbumes ilustrados, que van desde las últimas publicaciones hasta ediciones raras más antiguas. Acoge eventos como exposiciones de las ilustraciones originales de los libros ilustrados y representaciones de kami-shibai, en las que los narradores cuentan historias mientras sostienen una serie de tarjetas ilustradas. La cafetería del interior sirve curri y otros platos, mientras que también hay un pequeño bar en la parte trasera llamado Lilliput, que abre a partir de las ocho de la tarde.

Un desvío para los amantes de los gatos



Los gatos son el tema principal en Anekawa Shoten. Los clientes que compren libros pueden recibir cubiertas para ellos con un diseño original de la autora Kumakura Tamami con un gato disfrutando de la lectura (abajo a la derecha). (© nippon.com)

Justo al lado del cruce de Jinbōchō, a lo largo de Hakusan-dōri, me detengo bruscamente al ver Anekawa Shoten, una tienda especializada en libros sobre gatos. Tiene más de 600 libros sobre el tema y no desanima a los visitantes a leer sin comprar. Solo almacena libros nuevos, por lo que no encaja en un recorrido por librerías de segunda mano, pero es una visita obligada para los amantes de los gatos.

Alquiler de estanterías



El exterior de Passage Solida. (© nippon.com)



Un vistazo al interior de esta innovadora librería. (© nippon.com)

En marzo de 2024, Passage Solida abrió cerca del cruce de Jinbōchō. Se trata de una librería de espacio compartido producida por Kashima Shigeru, especialista en literatura francesa y coleccionista de libros antiguos. Las estanterías llevan nombres de calles reales de Francia y se pueden alquilar.

Por una cuota de socio de 13.200 yenes y a partir de 5.500 yenes al mes, los arrendatarios obtienen una estantería en la que pueden elegir libremente vender libros nuevos o usados, fijando sus propios precios. Después de que la primera tienda Passage abriera sus puertas hace dos años en Suzuran-dōri, detrás de Yasukuni-dōri, las solicitudes para ser inquilinos se multiplicaron. Parece que mucha gente está deseando tener su propia librería a escala. No pude evitar preguntarme qué libros podría incluir en mi propia estantería.

Atrae a visitantes de todo el mundo



Visitantes de Londres en Takayama Honten. (© nippon.com)

Por supuesto, hay muchos compradores japoneses, pero Jinbōchō atrae a visitantes de todo el mundo. Durante mi visita a finales de abril, hablé con una pareja de Londres que examinaba absorta los libros de Takayama Honten, habiendo llegado a la zona en el segundo día de su primer viaje a Japón. Christina Martin me explicó que ella misma trabaja en una librería especializada en libros infantiles. Les encantó el ambiente de estas tiendas con una larga historia.

Jinbōchō es una parada imprescindible para los bibliófilos en Tokio, y la página web de Booktown Jinbou funciona como una excelente guía. Dispone de funciones de búsqueda de tiendas y libros de segunda mano, además de mostrar vistas panorámicas del interior de las tiendas y proporcionar mapas a pie y otra información útil.



Cortesía de la Book Town Jinbou. Mapa de librerías de segunda mano en Jinbōchō.

(Publicado originalmente en japonés el 8 de mayo de 2024, y traducido al español de la versión en inglés. Artículo de Itakura Kimie, de nippon.com. Imagen del encabezado: el cliente Maximiliano Lara en Kitazawa Shoten, Jinbōchō, Tokio - © nippon.com.)