‘Aku wa sonzai shinai’: ética y sociedad en la nueva película de Hamaguchi

El nuevo largometraje de Hamaguchi Ryūsuke, Aku wa sonzai shinai, habla de la agitación en un pequeño pueblo de Nagano, reflejo de la situación política y económica no solo en Japón sino en todo el mundo. Hamaguchi, de vuelta en producciones a pequeña escala, nos habla sobre sus teorías y perspectivas sobre la sociedad.

Nacido en 1978 en la ciudad de Kawasaki, prefectura de Kanagawa. Su proyecto de graduación, Passion, de la Escuela de Graduados en Cine y Nuevos Medios de la Universidad de Arte de Tokio, recibió en 2008 grandes elogios en festivales de cine tanto en Japón como en el extranjero. Desde entonces ha producido el largometraje de 317 minutos Happy hour (2015), premiado en varios festivales de cine internacionales, Gūzen to sōzō (Coincidencia e imaginación, 2021), que obtuvo el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín, y Drive my car (2021), el cual ganó importantes premios en muchos festivales de cine internacionales, cuatro de ellos en el 74.º Festival de Cine de Cannes, incluido el de Mejor Guion, así como el premio al Mejor Largometraje Internacional en los 94.º Premios de la Academia. En 2023, ganó el León de Plata en el Festival de Cine de Venecia por Aku wa sonzai shinai. Es el segundo director japonés, después de Kurosawa Akira, en ganar los premios más importantes del cine: el Oscar de la Academia y los galardones de los tres principales festivales de cine del mundo.

“La naturaleza no es un motivo que yo use con frecuencia. La razón por la que sí aparece en esta película es, creo, que partí de la idea de crear imágenes para la música de Ishibashi”.

Esa colaboración parte, a su vez, de que Ishibashi Eiko solicitó a Hamaguchi, para quien había compuesto la música de su anterior largometraje, Drive My Car, que creara ciertas imágenes para una actuación suya en directo. Hamaguchi asegura que en un principio no tenía ni idea de qué podría usar para esas imágenes, pero tras una serie de ensayos y errores decidió hacer “una película como las que siempre hago”. Decidió adoptar el simple método de escribir un guion, interpretarlo con actores y rodarlo como cine, para adaptar después las imágenes al concierto.

Como resultado vieron la luz el largometraje Aku wa sonzai shinai (El mal no existe) y Gift, la película muda creada para el concierto de Ishibashi.



El concierto en directo GIFT de Ishibashi Eiko se celebró entre febrero y marzo de 2024 en Kioto y Tokio. © 2023 Neopa / Fictive

“Puedo mostrar lo que está cerca del mundo en que vivimos”

La historia está ambientada en la ciudad imaginaria de Mizubiki, en la prefectura de Nagano. En este lugar, cercano a Tokio pero rodeado de una rica naturaleza, se crea un proyecto para construir unas instalaciones exclusivas para el glamping (de glamourous camping, “acampada de lujo”). Este proyecto es un plan de una agencia de entretenimiento de Tokio que pasa graves apuros debido a la pandemia del coronavirus para recibir una subvención gubernamental. Un responsable de la agencia visita el pueblo para realizar una sesión informativa para los habitantes, pero pronto se dan cuenta de que ese plan amenaza con destruir el medioambiente y la vida del lugar.

Para escribir el guion, Hamaguchi se documentó en la frontera de la prefectura entre Nagano y Yamanashi, donde tiene su sede Ishibashi. El factor decisivo para la idea fue enterarse de que existía un plan de construcción y una serie de sesiones informativas para construir una zona de glamping en ese lugar.

“Cuando escuché esa historia pensé que podría crear con ella algo cercano al mundo en el que vivimos. Era bastante similar a la sesión informativa de la película y, a pesar de la pésima percepción que tenían los residentes respecto al plan, la empresa trató de proceder como si no hubiera ningún problema. Al parecer el plan real no llegó a fructificar posteriormente, pero todo aquello me dio la impresión de que en nuestra vida diaria deben de suceder a menudo cosas similares, como por ejemplo en las industrias en las que trabajamos”.

La historia se centra en cuatro personas: Takumi, un joven tranquilo que vive en la ciudad, su hija Hana, y Takahashi y Mayuzumi, enviados por la agencia de entretenimiento para encargarse de la construcción del sitio de glamping. Hamaguchi cuenta: “A la hora de representar la relación entre los humanos y la naturaleza de forma dramática, me pareció mejor incluir la manera en que las personas de ciudad tienden a aprovecharse de la naturaleza, en lugar de mostrar solo la forma en que Takumi y su hija interactúan con ella. Pensé que así podría mostrar las cosas de manera más realista”.



Ōmika Hitoshi, que interpreta a Takumi, entró en el proyecto como conductor, durante la fase de investigación. Más tarde Hamaguchi le ofreció el papel principal. © 2023 Neopa / Fictive

El guion se completó en enero de 2023, tras un largo período de documentación. La trama, en la que las intenciones de los personajes a veces se entrelazan y a veces se cruzan, avanza en una cierta dirección que trastoca las expectativas del espectador. “El período de escritura en sí fue muy corto; en lugar de escribir el guion tras pensarlo mucho me parece que lo escribí sin más”, dice el director. Sin embargo también afirma que su objetivo no era lograr un desarrollo inusual en la historia.

“Siempre intento crear algo que contenga una colección de los principios de comportamiento de los personajes. Siguiendo esos principios de comportamiento, exploro si tal o cual persona realizará o no cierta acción, y creo así mi mundo de ficción con una mayor intensidad. Hay algunas partes de la historia y cierta información que solo yo conozco; no quise transmitir todo eso a la audiencia, solo escribir algo que me pudiera convencer de cómo era ese mundo”.

Lo mismo ocurre con el humor. Aunque hay escenas y situaciones que resultan graciosas, “A decir verdad no trataba de hacer reír al público”.

“La regla general es que uno no puede controlar la reacción del público, que las cosas no llegan al público como uno espera. Trato más bien de mostrar una serie de cosas que ese personaje probablemente diría o haría en tal o cual situación. Como resultado, durante los últimos diez años a menudo se han reído con mis películas en los festivales de cine, pero como eso implicó un trato favorable me siento agradecido (risas)”.

¿Qué son el sentido común social y la ética?

Las obras de Hamaguchi presentan aspectos que cuestionan la ética y el bien y el mal de la sociedad humana a través del amor y el sexo. Algunas de sus obras más recientes, como Netemo sametemo (Tanto dormido como despierto, 2018) o Gūzen to sōzō (Coincidencia e imaginación, 2021) resultan particularmente directas. La presente película no es excepción, y aunque su enfoque es algo diferente a otros trabajos anteriores, la historia aborda de manera similar cuestiones de ética. Después de todo, el título mismo de la película es “El mal no existe”.

Sin embargo Hamaguchi asegura que este título “no se refiere directamente a cuestiones de bien y mal o ética. Pensé que si parafraseábamos la idea inicial de la naturaleza el título sería algo así”.

“Creo que la ética y el sentido común no se aplican plenamente a cada individuo, e incluso en la vida de una persona que desea mantener un nivel ético hay momentos en que estos se aplican y otros en los que no. No hay muchas películas, ni mías ni de otros, que representen momentos en los que las personas quedan sujetas a la ética y al sentido común, pero aunque las hubiera no creo que me interesaran mucho”.

Hamaguchi también arroja dudas sobre la realidad de la sociedad, que apoya esa ética y ese sentido común. “Lo que consideramos sociedad no es más que aquello que los medios de comunicación, por ejemplo, nos presentan como sociedad”.

“Es por eso que hay gente que mira periódicos, revistas, internet, redes sociales y otros medios desde múltiples ángulos para que sus fuentes de información no se vean sesgadas. Sin embargo, incluso la suma total de estas fuentes no deja de ser algo que parece ser la sociedad, y no llega a reflejar la situación real de la misma. En particular las redes sociales, diseñadas algorítmicamente para aumentar la cantidad de tiempo que los usuarios pasan conectados, se están convirtiendo en fuentes de información muy pobres para aprender sobre la sociedad. Creo que lo importante es vivir nuestras vidas reconociendo que cada uno tenemos nuestras propias ideas sobre lo que es la sociedad y que, en realidad, estas ideas son bastante diferentes entre sí”.



La relación entre Takumi y los dos empleados de la agencia de entretenimiento cambia poco a poco. © 2023 Neopa / Fictive

¿Qué deberían hacer los creadores de cine e historias por esta sociedad? ¿Deben tratar de transmitir siempre el mensaje correcto, o hablar de cómo debemos lidiar con el mal y las acciones poco éticas? Según Hamaguchi, “La premisa básica es que en ficción se puede representar básicamente cualquier cosa”.

“Incluso si alguien muere dentro de ese mundo ficticio, eso no significa que vaya a morir en el mundo real. Es cierto que la ficción es un vehículo que nos permite experimentar con todo tipo de conceptos morales, y con el bien y el mal. Si hablamos, sin embargo, sobre la idea de si la ficción y la realidad son realmente inseparables, no podemos decir que ambas estén realmente separadas. Muchas obras representan el mundo de los seres humanos, e incluso la ciencia ficción y la fantasía tienen sus raíces en él. La respuesta inmediata es crear una zonificación apropiada para el tema que se representa”.

Además, en el caso del cine y el teatro, un mundo de ficción no puede existir sin la existencia real de los actores. “Algo que se puede afirmar claramente es que hacer cine como actividad social no se puede realizar sin aplicar el sentido común y la ética social actuales. Al menos en el lugar de rodaje se deben evitar todos los comportamientos y acciones que acarrean el tipo de problemas que afectan a toda la sociedad”.

Ir y venir entre películas grandes y pequeñas

Hamaguchi ha regresado a las raíces independientes de su cine, desde su celebrada Drive my car, protagonizada por Nishijima Hidetoshi, Miura Tōko y Okada Masaki, hasta Aku wa sonzai shinai. Aunque los dos largometrajes difieren mucho en términos de la escala y dirección del proyecto, Hamaguchi asegura que no hubo cambios importantes en su propia motivación o estilo de trabajo.

“Si el lugar de rodaje es grande, habrá más personas con quienes comunicarse, y si el sitio es pequeño, menos. Y cuantas menos personas haya, más precisa será la comunicación. No creo que lo que hago haya cambiado mucho; sigo esforzándome por hacer mi trabajo sorteando obstáculos, y creando un entorno donde los actores y el equipo puedan concentrarse en su producción”.

Kitagawa Yoshio, el director de fotografía, y Matsuno Izumi, el sonidista, han trabajado juntos de nuevo, por primera vez tras los nueve años transcurridos desde Happy hour. “Ambos son profesionales con un talento extraordinario. Siempre pensaba que ojalá pudiera trabajar con ellos”, dice Hamaguchi, revelando su inmensa confianza en ambos.

“Cuando pensé en cómo crear un vídeo para una actuación en vivo, tanto Kitagawa como Matsuno me vinieron a la mente. Ni siquiera podría haber escrito el guion de no haber tenido una idea del tipo de planos que iba a rodar esta vez, así que viajé con Kitagawa desde la etapa de documentación. Ha trabajado conmigo desde el comienzo de mi carrera, cuando me dedicaba a crear documentales y cosas por el estilo, de modo que fue una gran ayuda para este proyecto que hemos producido casi a ciegas. Matsuno también es una persona maravillosa; como había mucha gente en el set con poca experiencia en actuación, era necesario que el equipo no intimidara a los actores”.



Se puede decir que el hermoso paisaje natural es también un personaje de esta obra. © 2023 Neopa / Fictive

Después de haber hecho una película que supone un regreso a sus raíces, Hamaguchi tiene la intención de seguir trabajando tanto en películas comerciales como en producciones a pequeña escala.

“Creo que es bueno para mi salud mental trabajar tanto en rodajes grandes como pequeños; cada uno tiene diferentes fortalezas, por lo que al final resulta ideal poder integrar ambas experiencias. Actualmente estoy trabajando con un equipo pequeño. Me da la sensación de estar repitiendo pruebas y errores para comprobar hasta qué punto puedo ampliar la escala del trabajo mientras hago uso de una comunicación lo más fluida posible”.

Además del Oscar de la Academia, Hamaguchi también ha ganado premios en los tres principales festivales de cine del mundo: Cannes, Venecia y Berlín, lo que lo convierte en el primer japonés en lograr esta hazaña desde Kurosawa Akira. También expresó su deseo de producir películas en el extranjero: “Me gustaría intentarlo algún día. Sin embargo, rodar una película fuera de Japón implica colocarte en un entorno en el que, en cierto sentido, no tienes equilibrio. Necesitas un núcleo dentro de ti que te haga sentir que las cosas van bien, a pesar de todo”.

Al preguntarle cómo había cambiado la presión de crear, ahora que había obtenido tanto reconocimiento mundial, el director responde: “En primer lugar, quiero mejorar mucho como director. La presión que recae sobre mí no debería ser un problema si soy capaz de interactuar con éxito con este deseo tan simple. Por eso creo que es importante ir siempre en la dirección que te dicta tu corazón, en la dirección que te excita”.



© 2023 NEOPA / Fictive

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el último largometraje de Hamaguchi Ryūsuke hasta la fecha, Aku wa sonzai shinai - © 2023 Neopa / Fictive.)