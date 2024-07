‘An no koto’: una conversación con la actriz Kawai Yūmi y el director Irie Yū

Al cine con Nippon.com

Basada en un suceso recogido en un artículo de periódico, la película An no koto cuenta la historia de una joven que crece maltratada por su madre. De adolescente esta la obliga a prostituirse, y un yakuza la obliga a drogarse. El director Irie Yū y la actriz principal Kawai Yūmi nos hablan de la lucha de An por recuperarse de todo ese dolor.

Nacido en 1979, en la prefectura de Kanagawa. En 2009 su película independiente SR Saitama no rappā (SR, el rapero de Saitama) ganó numerosos premios, entre ellos el Gran Premio de la competición fuera de salas del Festival Internacional de Cine Fantástico de Yubari, y el 50.º Premio de Nuevos Directores del Gremio de Directores de Japón. En 2010 dirigió una secuela de dicha película, y en 2012 la tercera parte. Entre otros de los galardones que ha recibido se encuentra el premio al Mejor Director Novel del Festival de Cine de Takasaki (2011) y el Premio de la Crítica Cinematográfica de Japón al Mejor Guion. Entre sus últimos filmes se encuentran Shushushu no musume (2021) y Eiga nemesis – ōgon rasen no nazo (Nemesis: el misterio de la espiral dorada, 2023).

Nacida en Tokio en 2000, debutó en 2019 y ganó varios premios como actriz revelación por sus interpretaciones en las películas Samā firumu ni notte (Súbete al cine del verano) y Yūko no tenbin, en 2021. En 2020 apareció en un total de ocho películas y recibió el Premio Ishihara Yūjirō a la Actriz Revelación del Año en la 35.ª entrega de los Premios de Cine Nikkan Sports. También apareció en la serie Futekisetsu ni mo hodo ga aru! (¡Hasta lo inapropiado tiene un límite!), con la que ganó el 119.º Premio de la Academia de Series Televisivas a la Mejor Actriz de Reparto. Entre sus últimas películas están Hitori bocchi janai (No estoy sola), de 2023, y Shigatsu ni nareba kanojo wa (Cuando llegue abril, ella…), de 2024. En 2024 ganó el Premio de la Crítica Internacional en la Quincena de Realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes por su papel protagonista en la película Namibiya no sabaku (El desierto de Namibia), seleccionada para el Premio de la Crítica Internacional.

Un periodista encuentra a una mujer

La cobertura original del suceso apareció en un periódico. La historia hablaba de una joven que había escapado de un infierno de pobreza, violencia doméstica, prostitución y drogas, y empezó a vivir de nuevo, desde cero. Esa “historia feliz”, sin embargo, tendría un final triste e inesperado.

La productora de la película, Kunizane Mizue, quedó atónita ante el decepcionante informe de seguimiento; su conmoción fue aún mayor porque, según dijo, aún recordaba la emoción de haber leído el artículo anterior. Comenzaba el verano de 2020; el nuevo coronavirus había empezado a hacer estragos, y los acontecimientos se vieron influidos en gran medida por la sensación de estancamiento social que provocaba la pandemia. Kunizane se sintió impulsada a crear una película sobre esta situación, y habló con el director Irie Yū para proponerle el proyecto.



Detenida por posesión de metanfetaminas, An (Kawai Yūmi) se somete a un inusual interrogatorio a cargo del veterano y poco convencional detective Tatara (Satō Jirō). © 2023 Comité de producción de An no koto

Irie afirma que hasta ahora nunca había rodado una película basada en una historia real. Según recuerda, “Me mostré bastante insensible, y fue solo a mitad del rodaje cuando me di cuenta del peso de mi responsabilidad”. No tuvo más remedio que entrevistar a posteriori al periodista que llevó el caso, para escribir el guion. Estos profesionales están obligados a mantener la confidencialidad; dicho de otro modo, a partir de ese momento ese periodista era el único que podía llegar a quienes habían conocido a aquella mujer antes de su muerte.

IRIE YŪ El cine, en cierto sentido, nos impone una visión unilateral. No importa desde cuántos ángulos trates de contar una historia, esa visión suele filtrarse. Sentí una gran presión para no faltarle el respeto a la mujer sobre la cual estaba creando la película. Y si yo sentía tanta responsabilidad, Kawai Yūmi debía de sentirla también, sin duda...

Kawai Yūmi, que interpretó a la protagonista, Kagawa An, declaró que en cuanto leyó el guion sintió la necesidad de proteger a aquella mujer.

KAWAI YŪMI Según me dijeron, era una historia real sobre alguien que ya había fallecido. Representar a alguien que ya no está en este mundo significa que su voluntad y su dignidad corren el riesgo de no verse protegidas. Leí el guion con esta idea en mente, así que lo primero que dije cuando terminé fue: “Está bien; voy a hacer todo lo posible para protegerla”.



La madre (Kawai Aoba) se muestra violenta con An allá donde va. Mantienen una relación retorcida en la que la madre llama “mamá” a su hija, mientras la domina con su violencia. © 2023 Comité de producción de An no koto

Un rodaje sin puntos fijos de anclaje

Esta actitud solemne fue compartida por todo el equipo de producción. Y sin embargo nadie parecía tener respuestas claras a ese problema, según dicen. Fue el propio director, después de todo, quien adoptó el peculiar enfoque de “no decidir un punto de anclaje”.

IRIE Es un hecho que la mujer que sirvió de modelo para An, el personaje, terminó muriendo. Por si acaso es mejor dejar dicho que esa parte está en el guion. Pero yo no quería decidir lo que ella sentía justo antes de su muerte, ni dónde acabaría su historia, como película. Aunque esto me creó bastante ansiedad.

KAWAI Una de las principales directrices que compartimos fue no retratar al personaje como una “pobre chica”. Determinar qué tipo de personaje es resulta muy difícil, y yo sentía que no debíamos hacerlo. Exploramos varias posibilidades desde el respeto y las directrices que ya teníamos, y seguimos probándolas antes y durante el rodaje.

Kawai también pasó mucho tiempo hablando con el periodista antes de rodar, e imaginando a la mujer real.

KAWAI Le pregunté al periodista cuál era la primera imagen que le venía a la mente cuando la recordaba. Me dijo que tenía una fuerte impresión de An como una niña pequeña, siempre sonriendo, aunque tímida, escondida detrás de los adultos. Era una imagen que probablemente no se me habría ocurrido si me hubiera limitado a leer el guion, o a preguntar por sus circunstancias, así que se convirtió en una pista estupenda al actuar.

IRIE Yo quería que Kawai me mostrara lo que sentía sobre An. Ella está más cerca de su edad en la historia que yo, y pensé que probablemente la comprendería con más profundidad. Traté de no decirle nada innecesario; no hice muchas peticiones durante el rodaje, aunque creo que eso le hizo el trabajo algo más difícil.



El apartamento donde An vive con su madre y su abuela. © 2023 Comité de producción de An no koto

El empeño por encontrar entre todos la esencia del personaje de An se pudo ver también en las pruebas de cámara. Normalmente esas pruebas son algo que hacen solo el director y el equipo técnico, pero la propia Kawai participó en ellas con el vestuario, peinado y maquillaje de su papel.

IRIE Fue en ese momento cuando pensé que todo iba a salir bien. Se había convertido en alguien que vivía en ese lugar, con un aspecto por completo diferente al de la Kawai de siempre. Tuve la sensación de que si seguíamos avanzando paso a paso, sin apresurarnos a dar con ninguna respuesta, seríamos capaces de llegar al final.

KAWAI Antes de empezar a rodar, no tenía la sensación de haber tomado una decisión. Durante las pruebas de cámara intenté caminar y sentarme mediante mi propio cuerpo, y eso a veces me daba alguna pista. Probé todo tipo de movimientos cotidianos (escribir, comer…) y fui confirmando con cada uno que se trataba de una persona que había crecido en un entorno diferente al mío, y fue entonces cuando, poco a poco, el papel empezó a cobrar vida.



Tatara es duro en palabras y obras, pero está comprometido hasta el fondo con An. © 2023 Comité de producción de An no koto

Aunque solo han pasado cinco años desde su primera película, Kawai ha aparecido en más de 40 largometrajes y series de televisión, en diversos papeles. A través de su experiencia ha comprendido cómo debe existir su personaje entre los demás, dentro de la historia en su conjunto. Esta vez, dice, ha sido diferente.

KAWAI Dejé de lado todos los otros papeles y trabajos, y traté de centrarme solo en ella. A lo largo de ese camino lo fui haciendo cada vez más de ese modo. En parte porque no tenía respuestas. No podía controlar el papel hacia una respuesta determinada, así que simplemente intenté pasar mis días lo más cerca posible de esa persona.

IRIE Al filmar sin un punto de anclaje fijo descubrí algo diferente. Es similar a lo que dice Kawai, pero es como si me fuera acercando al personaje. Solo podía pensar en lo que ella estaba pensando en ese momento. Fue un tiempo muy feliz para mí, como director. Había algunas escenas pesadas y dolorosas, pero sentí que eran también momentos muy satisfactorios para estar cerca de alguien. Eso fue lo más importante que saqué de este proyecto.



Aparece un personaje inspirado en un periodista real. Inagaki Gorō interpreta a Kirino, periodista de un semanario. © 2023 Comité de producción de An no koto

Momentos felices propiciados por el cine

Kawai e Irie son miembros de la misma agencia. Se conocieron cuando ella, recién estrenada en el cine, asistió a un taller de Irie para jóvenes actores.

IRIE Creo que aún era adolescente, pero desde entonces había algo que brillaba en ella. Pero lo que más me impresionó fue cuando coincidimos en el mismo tren de camino a casa y hablamos a solas. Yo no le pregunté nada, pero de repente empezó a hablar sobre cómo la habían criado, y cosas así (risas). No hablamos de nada serio; simplemente fue interesante que hablara de ese modo, tan de repente. Recordándolo ahora, creo que fue algo que An habría hecho. Una forma de simpatía que surge de esa cercanía repentina.



An se une a un grupo de autoayuda para drogadictos organizado por Tatara, y se corta el pelo para emprender su camino de rehabilitación. Kirino, que cubre las actividades del grupo, también la anima. © 2023 Comité de producción de An no koto

KAWAI ¡Oh!, ¿hablamos de eso? Solo han pasado cinco años, pero quizá entonces era más desinhibida. Aunque creo que probablemente quería que nos entendiéramos y “desvelarme a mí misma”. También en este proyecto fue importante haber podido comunicarme tanto con el director, antes de rodar.

IRIE Creo que hay muchos actores que actúan bien. Pero no hay muchos que puedan comunicarse con los demás a un nivel más profundo. Eso es algo valioso, creo. El físico de Kawai concretó y enriqueció dramáticamente a la An que yo tenía en la cabeza. Como director, uno aprende muchas cosas de sus actores, y cuando escribes un guion mucho de lo que tenías en mente se trastoca, y experimentas una ampliación de tus propios horizontes. En este proyecto ha sido gracias a Kawai que he podido expandir mi mundo así.

KAWAI Cuando leí el guion de Irie capté una especie de espíritu, antes que el contenido mismo, y pensé que debía creer en esa sensación. Cuando interpretas el papel principal de una película te ves involucrada en ella durante mucho tiempo, así que hay una parte de ti que dirige tu propio cuerpo; creo que eso refleja en la película tu intención sobre el tipo de obra que quieres hacer. Pero esta vez lo dejé todo en manos del director y me concentré en mi propia interpretación, casi como si yo simplemente estuviera allí, observando.

IRIE En la escena en la que An camina, al principio de la película, la forma en que su espalda se dobla un poco, su zancada, cómo le cambia la cara cuando se corta el pelo... Como también señaló el cámara, Urata Hideho, se hace más positiva y su expresión se va suavizando. El equipo se alegró mucho de poder captar esas expresiones.



An trabaja con ánimo en una residencia de ancianos donde la presenta Kirino. © 2023 Comité de producción de An no koto

Así, el rodaje se convirtió en una época en la que el equipo y los actores compartieron su alegría, rabia y tristeza con An. El espectador también pasará los 114 minutos en los que se ha condensando ese tiempo, y vivirá una experiencia emocional disfrutando de An en la gran pantalla.

IRIE En esta película llegué a sentir realmente el poder de la narración. Aunque la mujer que sirvió de modelo para la protagonista haya fallecido creo que era importante hablar de ella y dedicar un tiempo a pensar en ella. Antes del rodaje, e incluso cuando estábamos en el set, todo el mundo hablaba de An todo el tiempo. Nos preguntábamos qué clase de chica era, qué haría normalmente. El título, An no koto, es algo que usamos provisionalmente al principio para cambiarlo más tarde, pero después de pasar esa época en el set, cuando estaba montando, sentí que estaba bien así. La película sigue hablando de An; ahora empieza la comunicación con el público.



© 2023 Comité de producción de An no koto

En los últimos años parece darse una tendencia entre las generaciones más jóvenes a evitar las películas que las conmueven fuertemente y les dejan un fuerte sabor de boca. Por desgracia para ellos, An no koto es precisamente una de esas películas. Sin embargo, las emociones pesadas y tristes que quedan después de verla se sublimarán sin duda en algo diferente, dentro del espectador.

KAWAI Es posible ver una película y sentir cierta sensación de redención. Puede que no tenga sentido para la persona que murió, pero yo la interpreté en sus últimos momentos, hice esta película con mucha gente, y creo que mucha gente la verá. Creo que compartir el dolor y la felicidad de An con todo el mundo, de esta manera, podría ser una forma de salvación para ella.

IRIE Creo que es bueno tener películas alegres para olvidar un poco la realidad, pero no podemos quedarnos solo con eso. Hay veces en que las reflexiones de una película te hacen darte cuenta de nuevo de la realidad que te rodea. Creo que son las películas que no ofrecen salvación las que pueden salvarte. Yo crecí salvándome de esta manera. Y siento una gran energía por la forma de vida de An. Creo que tiene que haber gente, quizá entre el público más joven, que reciba algo tremendo de su actitud positiva. Me encantaría poder conocer aunque solo fuera a una de esas personas.

KAWAI Hablaba con el equipo en el plató sobre cómo esta película no puede llegar hasta la gente que se halla en una situación similar a la de An. Irónicamente no podemos alcanzar a aquellos de los que hablamos con el cine. Por eso quiero que la gente que vea esta película piense e imagine la vida de esas personas. Creo que hay niños como An en nuestra misma ciudad, incluso en el mismo vagón de tren.

Imágenes de la entrevista: Hanai Tomoko

Estilista de Kawai Yūmi: Sugimoto Noriko (Whitney); peluquería: Kamikawa Takae (Mod’s Hair)

Texto: Matsumoto Takuya (nippon.com)



© 2023 Comité de producción de An no koto

