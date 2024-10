‘Look Back’: la creación de una obra maestra de la animación

Al cine con Nippon.com

Rukku bakku (Look Back) nació como manga en julio de 2021, en la página web de distribución de cómics Shonen Jump+ de Shūeisha, y recibió más de 2,5 millones de visitas en un solo día. Oshiyama Kiyotaka, considerado un genio de la animación, ha adaptado la obra maestra de Fujimoto Tatsuki para la gran pantalla.

Una historia personal del autor Fujimoto Tatsuki

Con una tirada total de 26 millones de ejemplares, Chainsaw Man ha conseguido un gran número de seguidores no solo en Japón, sino también en el extranjero. Look Back es un manga de 143 páginas que el autor de Chainsaw Man, Fujimoto Tatsuki, publicó entre la primera y la segunda parte de esta serie. Muchos lectores y conocedores de la industria estaban ansiosos por ver qué tipo de historia dibujaría Fujimoto tras dar un descanso a su gran éxito.

Las heroínas de la historia son dos chicas que aspiran a convertirse en artistas de manga. Fujino, alumna de cuarto curso, publica por entregas un manga propio de cuatro paneles en el periódico escolar, y sus compañeros la alaban por su habilidad para el dibujo. Se trata de una niña un tanto orgullosa que no demuestra pasión ni esfuerzo, y comenta de su obra que “la dibujé en cinco minutos porque estaba ocupada”. Un día, sin embargo, Fujino se salta una clase con una compañera, Kyōmoto, y ve un manga que esta ha dibujado para el periódico escolar; su talento la llena de sorpresa y celos.

Con el tiempo, Fujino y Kyōmoto se vuelven a encontrar por casualidad y deciden crear un manga juntas. Más tarde, tras graduarse en el instituto, ambas toman caminos distintos: Kyōmoto entra en una universidad de Bellas Artes, mientras que Fujino empieza una serie en una revista de manga y se convierte en dibujante profesional. Un buen día les ocurre algo inesperado.



La fresca historia de adolescencia de las chicas da un giro apasionante. © Fujimoto Tatsuki / Shūeisha © 2024 Comité de Producción de Look Back

Está claro que esta obra cuenta una historia muy personal para el autor. Las protagonistas, Fujino y Kyōmoto, llevan cada una un carácter diferente del apellido de Fujimoto. El alma mater de Fujimoto, la Universidad de Arte y Diseño de Tōhoku, aparece en la película, y la serie que publica Fujino, Shark Kick, es un homenaje al primer manga de Fujimoto, Fire Punch.

Con motivo de la adaptación cinematográfica, Fujimoto comentó que Look Back fue “una obra que me obligó a digerir algo en mi interior, que hasta entonces no había podido digerir”. Oshiyama Kiyotaka, que además de dirigir escribió el guion de la versión de anime, asegura que él también “resonó” con la obra de Fujimoto al leerla.

La soledad, la angustia y la alegría de los creadores

Oshiyama es un artista repleto de talento; ha participado en obras como Evangerion shin gekijōban: ha (Evangelion: 2.22 (No) puedes avanzar, 2009), Karigurashi no Arietti (Arrietty y el mundo de los diminutos / El mundo secreto de Arrietty, 2010) y Kaze tachinu (El viento se levanta / Se levanta el viento, 2013) como miembro del equipo de dibujo. Al parecer también ha participado en el diseño de personajes de Look Back, además de contribuir como director de animación y director de imagen original, y haber dibujado él mismo gran parte de la película. Así que su pasión se ve en cada detalle de la película, al igual que ocurre con Fujimoto.

Al principio de la película la imagen nos muestra la luz de las casas de la ciudad, mientras giramos por el cielo nocturno, bajo la luna llena y algunas nubes. En una sala vemos desde detrás a una chica en una habitación oscura, a la única luz de su escritorio, con un lápiz en la mano derecha. Parece estar reflexionando sobre algo, rascándose la cabeza de vez en cuando y dibujando con el lápiz sin cesar. Su seria expresión se refleja en el espejo del escritorio.

Esta apertura no se encuentra en el manga de Fujimoto. Esos momentos solitarios y tranquilos del creador, cuando lucha solo en su escritorio, quedan grabados en la pantalla; precisamente por esta batalla secreta es por lo que Fujino se emociona cuando conoce a Kyōmoto, y siente una gran alegría cuando sus dibujos son apreciados. Mientras siga dibujando, nunca podrá escapar de esta batalla.

Aunque la adaptación de Oshiyama es extremadamente fiel al original, hace especial hincapié en las alegrías y las penas, la dedicación y la soledad de los creadores, a lo largo de toda la película.



A lo largo de toda la película se puede sentir la lucha de los animadores. © Fujimoto Tatsuki / Shūeisha © 2024 Comité de Producción de Look Back

El placer de una animación que hila el tiempo

Existen innumerables adaptaciones de cómics, tanto de acción real como de animación. Esta versión cinematográfica de Look Back contiene un elemento especial: que a través de toda la obra fluye un tiempo determinado. Este tiempo, que no se halla presente en el manga, añade una profundidad insustituible a la historia.

El momento, por ejemplo, en que Fujino está dibujando manga en su escritorio, o cuando Fujino va dando tumbos por la calle, frustrada por el talento de Kyōmoto, el instante en que esta se sorprende por la repentina visita de Fujino y sale corriendo de casa, o una escena en la que Kyōmoto vuelve a casa bailando bajo la lluvia porque han reconocido su talento.

En esos puntos en el tiempo se halla, vívido en pantalla, ejerciendo una suave presión en el corazón del espectador, algo que normalmente habría estado en los espacios entre viñetas de un cómic. Se trata de emociones y placeres que solo la animación puede proporcionar.



La música de Haruka Nakamura ameniza la historia de la pareja. © Fujimoto Tatsuki / Shūeisha © 2024 Comité de Producción de Look Back

Las películas de imagen real tienen un atractivo muy realista: aparecen cosas inesperadas de improviso, y se captan por casualidad momentos que solo pueden calificarse como milagros. Sin embargo, en la animación, donde todo se dibuja a mano, no intervienen ese tipo de momentos involuntarios. Las expresiones y los cuerpos de los personajes, la composición y los fondos, y el tiempo mismo que se teje en la mezcla de todos estos elementos, todo se crea con pasión e intención.

Esta película es una feliz fusión de la creatividad de Fujimoto, el autor de la historia original, y todo el equipo de la película, comenzando por el propio director Oshiyama, quien aportó ese tiempo a la historia a través de su meticulosa expresión en la animación. La historia de esas dos chicas, que no cesan de dibujar y acaban enfrentándose a grandes conflictos, se apoya en la creatividad de personas que también dibujan, un recurso que trasciende los medios del manga y la animación.

La enorme energía de la creación



El manga original Look Back. © Fujimoto Tatsuki / Shūeisha

Sin embargo, la creación y la creatividad no siempre son energías positivas. La belleza del manga Look Back reside en la forma en que describe, a través de Fujino y Kyōmoto, la tremenda energía que puede albergar el acto de la creatividad. Puede que las ficciones y creaciones que producen no lleguen a nada, pero al mismo tiempo pueden marcar una enorme diferencia en la vida de otras personas. A veces su energía puede incluso arrastrar a otras personas a un abismo aterrador.

Un tema polémico que surgió inmediatamente después de la publicación de la historia original fue la aparición de motivos que recordaban a los asesinatos provocados por el incendio de Kyōto Animation, ocurrido en julio de 2019. Fujimoto ha declarado que no se trata simplemente de una historia personal, sino también de una historia que refleja la relación entre la sociedad y la creación, con la que se obligó “a digerir algo que no había podido digerir”.

Precisamente por eso me atrevo a decir que la segunda mitad de la película es aún más conmovedora que la del cómic. La razón es que el desarrollo de la historia original, que expresaba lo “inaceptable” de una tragedia de la vida real, ha adquirido un peso diferente.

Esto no se debe únicamente a que la película sea de animación y cuente con la participación de un gran número de personas. Como ya se ha mencionado, la película interpreta la historia original con un “tiempo” que no está presente en el manga. El tiempo entre Fujino y Kyōmoto se halla cuidadosamente planteado, y su valor perdura en la mente. Se subraya el peso de un tiempo que nunca volverá. En el clímax se activa un dispositivo que implica el tiempo, con el que se agitan las emociones del público, algo que solo es posible en una película en la que existe ese flujo temporal.

Una única viñeta o una sola página del manga se representan en la película por medio de mucho tiempo y cuidado. Esta postura se mantiene hasta el momento en que termina la obra. Aunque solo dura 58 minutos, la riqueza del tiempo representado es única. Se trata de una nueva obra maestra del cine de animación, creada por uno de los más grandes dibujantes de nuestro tiempo.



Información de la película

Obra original: Rukkubakku (Look Back), de Fujimoto Tatsuki (Shūeisha Jump Comics)

Dirección, guion y diseño de personajes: Oshiyama Kiyotaka

Actrices de voz: Kawai Yūmi, Yoshida Mizuki

Producción de animación: Studio Dorian

Año: 2024

País: Japón

Duración: 58 minutos

Página web oficial (en japonés): lookback-anime.com

Tráiler

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: fotograma de la película Look Back - © Fujimoto Tatsuki / Shūeisha © 2024 Comité de Producción de Look Back.)