‘Great Absence’: el mítico Fuji Tatsuya lucha por no perderse

La ópera prima de Chikaura Kei, Complicity (2018), fue seleccionada en festivales internacionales de cine como Toronto y Berlín, donde recibió excelentes críticas. Su segundo largometraje, tras cinco años de espera, es una historia de suspense cargada de experiencia vital. Fuji Tatsuya, que interpreta al padre del protagonista, un anciano con demencia, habla de su pasión por la interpretación, que no disminuye pese a tener ya más de 80 años.

Nacido en 1941 en la prefectura de Kanagawa, debutó como actor en 1962. Protagonizó Ai no korīda (El imperio de los sentidos, 1976), de Ōshima Nagisa, obra muy controvertida tanto en Japón como en el extranjero. Ganó el Premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Shanghái 2005 por Mura no shashinshū (“El álbum de fotos del pueblo”, distribuida en inglés como Village Photobook, 2003). También protagonizó Ai no bōrei (El imperio de la pasión, 1978), Akarui mirai (“Un futuro brillante”, Bright Future, 2002), Takano tōfuten no haru (“Primavera en la tienda de tofu de Takano”, Takano Tofu, 2023), Soreike! Gētobōru Sakuragumi (2023) y más de 100 películas. Con esta película se ha convertido en el primer japonés en ganar la Concha de Plata al Mejor Actor en la 71.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

No decide qué películas hace por el nombre del director

A pesar de tener más de 80 años, Fuji Tatsuya sigue apareciendo en películas en papeles principales o protagonistas. Su última película, Ōi naru fuzai (estrenada en el extranjero como Great Absence, “Una gran ausencia”) es su segundo largometraje y su tercera obra con el director Chikaura Kei —una de ellas era un cortometraje—. Fuji interpreta a Yōji, el padre de Takashi, el protagonista (Moriyama Mirai).



Takashi (Moriyama Mirai) se reúne con su padre Yōji (Fuji Tatsuya) tras una larga ausencia. Con él está su esposa Yūki (Maki Yōko). © 2023 Creatps

Desde el punto de vista de Takashi, Yōji no es más que el hombre que los abandonó a él y a su madre cuando él era niño. Un día avisan a Takashi de que han detenido a su padre por cierto crimen; cuando va a visitarlo se encuentra con un anciano que parece tener mucha energía, pero que divaga incoherentemente.

La segunda esposa de su padre, Naomi (Hara Hideko), ha desaparecido. ¿Qué habrá pasado entre ellos? Takashi rastrea la desconocida vida de su padre a través de un gran número de cartas y notas que encuentra en su casa, así como a través de los relatos de personas que lo conocieron...



Takashi viaja al pasado de su padre, al que no había visto en años, a partir de notas y fotografías que encuentra en la casa. © 2023 Creatps

Para Chikaura, que trabajara con Fuji en el cortometraje Empty House (“Casa vacía”), con el que lanzó su carrera como director de cine, y también en su primer largometraje, Complicity (“Complicidad”), fue algo natural ofrecerle de nuevo un papel. Sin embargo Fuji afirma que no le importa si ha actuado o no con un director, a la hora de aceptar un papel.

Fuji admite tener un “lado frío”. No importa cuántas veces haya trabajado con alguien, lo primero para él es recopilar toda la información preliminar posible, leer el guion y juzgar con ojo crítico para ver si es una obra en la que realmente quiere trabajar.

“Hay muchos aspectos de la vida: lo bello, lo alegre, lo triste… no se puede contar todo en una sola película, hay cosas que se deben cortar, por necesidad. Pero el guion que Chikaura escribió siempre muestra lo que significa ser humano, sin importar en qué parte de la historia te fijes. Esta película no es una historia feliz; es más bien una historia sobre la pérdida de la propia identidad, una etapa muy cruel para muchos seres humanos. Pero al verla uno no se queda con la sensación de querer renegar de la humanidad”.

El arte de meterse en el papel

Enseguida sintió deseos de actuar en la película, pero también dice que no podía imaginar en qué tipo de obra se convertiría, y que le preocupaba pensar cómo quedaría, a ojos del público.

“La película describe la triste relación entre padre e hijo y ofrece una visión a vista de pájaro de la forma egoísta e incluso fea en que envejece el padre; durante el rodaje comprendí que esto es parte de lo que significa para alguien hacerse mayor. Pero no descubrí ningún truco para conmover al público. Sin embargo, cuando vi la película terminada me sentí profundamente conmovido, sin saber por qué. Me hizo darme cuenta de que aún no sé leer guiones”.



Hara Hideko interpreta a Naomi, la nueva esposa de Yōji. Es la primera vez que Fuji y Naomi actúan juntos en casi cuarenta años, desde que colaboraran en Shonben raidā (1983). © 2023 Creatps

Fuji dice que a veces, en el proceso de meterse en el papel, “perfila el personaje como si fuera un detective”, pero que por alguna razón “comprendí de pronto este personaje de Yōji en cierto momento”.

“Aunque está basada en experiencias reales del director, en realidad solo hay dos elementos: que su padre era profesor universitario y que sufría demencia. Pero cuánto hay de real y cuánto de ficción no me importa. Asumo que todo es una historia real (risas)”.



El fuerte de Fuji Tatsuya consiste en saber crear una atmósfera única junto a sus coprotagonistas. © 2023 Creatps

Una vez en el rodaje, asegura que tanto él como sus coprotagonistas nunca hablan ni una palabra sobre la obra.

“Todos estamos ahí para trabajar, no para charlar. Como actores profesionales, mantenemos todo tipo de conversaciones entre nosotros desde el momento en que suena la claqueta. Aunque no tengamos diálogo, nos comunicamos en silencio, con el movimiento de los ojos y la respiración”.

Los ojos y el cuerpo de Fuji corroboraron esta idea durante la entrevista, y esto me sorprendió; incluso alguien que no es actor puede sentir ese algo que va más allá de las palabras. Le pregunté si a eso se refería con ese “espíritu” durante el rodaje.

“Sí, así es. Sentimos muchas cosas en ese sentido, de modo que no necesitamos palabras”.

La seducción de la competencia mundial

“A mí no me gusta utilizar palabras como ‘viejo’ o ‘antiguo’. Es aburrido, ¿no? Al mirar ya se sabe (risas)”.

Sin embargo, incluso él se siente a veces una persona algo anticuada. A sus ojos de actor profesional, Chikaura se parece a Ohtani Shōhei, que se embarcó en las Grandes Ligas de Béisbol: él mismo se encarga de todo el trabajo, incluida la recaudación de fondos, para llevar sus películas al extranjero.

“Lo mismo ocurre con Moriyama Mirai. Es actor y bailarín profesional; ha salido al mundo y compite fuera de Japón en igualdad de condiciones. Incluso ustedes, en nippon.com, me dicen que este artículo se traducirá a varios idiomas. Cuando oigo historias como esta me hace feliz pensar que estoy haciendo mi trabajo en una época así”.



Takashi, interpretado por Moriyama, es un actor que ha aparecido en grandes series históricas. © 2023 Creatps

Fuji Tatsuya es un pionero que saltó a la fama mundial al poco de comenzar su carrera, con la Ai no korīda (El imperio de los sentidos), de Ōshima Nagisa.

“Hace ya casi medio siglo que fui al Festival de Cannes con Ōshima; él iba vestido con un traje diseñado por el director artístico Toda Shigemasa, y paseaba por las calles de Cannes con un gran abanico en la mano. Cuando lo vi, me pareció increíble. Me asombró verlo caminar de ese modo. Los samuráis de la época caminaban haciéndose promoción con banderolas que rezaban ‘No tengo enemigo en el mundo’. Y con aquella sencillez, Ōshima marcaba el camino. Su espíritu era realmente asombroso”.

“Actuar me mantiene vivo”

La película, que comienza con una emocionante escena en la que la policía antidisturbios se prepara para asaltar una casa, cambia de línea temporal, avanzando y retrocediendo entre pasado y presente a medida que se acerca lentamente a la verdad del misterio que encierra esta historia. La trama se narra utilizando pistas que provienen de registros, como el diario de la segunda esposa del padre, que hallan en una bolsa de él, así como cartas escritas por el propio padre de joven, cuidadosamente pegadas a páginas del diario, a pesar de su “ausencia”.



© 2023 Creatps

En realidad, Fuji dice no ser “sentimental en absoluto; no me aferro en absoluto al pasado”. Rompe sus guiones después de cada rodaje, y no le queda ninguna foto de su juventud.

“En películas extranjeras hay escenas en las que alguna vieja estrella tiene en su casa una sala de proyección y ve películas en la que participó hace mucho. No suena muy agradable; yo no lo haría (risas)”.

Por el contrario, Fuji ni siquiera se mira al espejo. Nos cuenta una anécdota sobre cierto cartel para anunciar cigarrillos de una empresa para la que fue modelo durante mucho tiempo.

“Me subí a un tren bala para ir a Osaka a trabajar, y mi asiento estaba en la parte delantera del tren. Tenía ese cartel con mi cara justo delante. Después de tres horas acabé harto de verme. Me había sentado en el peor asiento posible”.



© 2023 Creatps

Ver a Yōji en Ōi naru fuzai me recordó otra anécdota sobre la que Fuji escribió una vez en un ensayo. En cierta ocasión chantajeó a su hijo, que era muy rebelde y contestaba mal a su madre, diciéndole: “¡Eh! ¡Que esta fue mi mujer antes de ser tu madre!”.

Cuando le hablo de esto, me revela una decisión que tomó siendo más joven.

“Cuando nos casamos, mi mujer (Ashikawa Izumi) era una estrella de Nikkatsu. Yo, en cambio, no era más que un novato indefenso. Cuando empezamos a salir juntos tuve que asegurarme de ser un actor hecho y derecho hasta el final. Me habría molestado mucho que alguien se sorprendiera de que una mujer como ella se hubiera casado con un don nadie”.

En cuanto al secreto de cómo ha podido seguir trabajando durante tanto tiempo es, según dice, “el destino, la suerte y la buena salud”. Aunque no se aferra al pasado, nunca olvida sus orígenes y trata de reinventarse constantemente en su trabajo; por eso puede mantenerse siempre fresco.

“En mi caso, estoy vivo gracias a la actuación. Si no hiciera nada me convertiría en una versión desconocida de mí mismo”.

Imágenes de la entrevista: Hanai Tomoko

Texto: Watanabe Reiko



© 2023 Creatps

Información de la película

Dirección, guion y montaje: Chikaura Kei

Reparto: Moriyama Mirai, Maki Yōko, Hara Hideko, Fuji Tatsuya

Distribución: Gaga

País de producción: Japón

Año: 2024

Duración: 133 minutos

Página web oficial (en japonés): https://gaga.ne.jp/greatabsence/

Tráiler

(Artículo traducido al español del original en japonés.)