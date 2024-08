‘Mononoke’: la famosa serie de animación regresa a la gran pantalla tras 17 años

Al cine con Nippon.com

La serie de animación Mononoke, de gran éxito entre los aficionados en la década de 2000, regresa a la pantalla tras diecisiete años. El director, Nakamura Kenji, que ya dirigiera la serie y debuta ahora en el formato de largometraje con Gekijōban Mononoke Karakasa, nos habla del punto de inflexión que supone para la serie esta película, ambientada en el Ōoku, las cámaras interiores del castillo de Edo.

Nacido en 1970, causó un gran impacto en el medio con su primera película, Bakeneko (“El gato fantasma”, parte de la serie Ayakashi), emitida en 2006; desde entonces ha dirigido numerosas obras, incluida la serie de animación para televisión Mononoke, que deriva de su primera obra. Sus películas abordan una amplia gama de temas, desde la conciencia social hasta lo cotidiano; Nakamura construye su propia y singular visión del mundo con imágenes llenas de color e interpretaciones innovadoras. Otras obras de animación para televisión que ha dirigido son C (2011), Tsuritama (2012) y Gacchaman kurauzu (2013) y Gacchaman kurauzu insaito (2015).

El regreso de la exitosa serie de animación Mononoke

Un mononoke (tipo de monstruo) nace cuando se unen una pasión humana y un fenómeno extraño. Solo la “espada mata-demonios” que empuña el protagonista, Kusuriuri (el “boticario”, o “vendedor de medicina”), puede destruir a un mononoke, pero para desenvainar dicha espada se debe descubrir primero el nombre de la persona que se ha convertido en mononoke, así como la verdad oculta sobre el incidente que provocó el nacimiento de ese mononoke y las profundas emociones que hicieron que el humano se transformara...

Esas historias son el eje principal del anime Mononoke, emitido en 2007.

Esta obra, que combina elegantes efectos visuales con un tono claramente japonés, utilizando como motivos elementos como el ukiyo-e o el papel japonés washi, además de un guion de terror y misterio que presenta un intenso drama humano, obtuvo excelentes críticas por parte del público nada más estrenarse, y más tarde comenzó a distribuirse también en el extranjero, donde logró una gran cantidad de seguidores.



El protagonista, Kusuriuri, simboliza la propia serie Mononoke. © Twin Engine

La producción de la película Gekijōban Mononoke Karakasa (que se distribuirá en inglés como Mononoke the Movie: Phantom in the Rain) se anunció en 2022, en el decimoquinto aniversario de la emisión de la serie, algo que creó grandes expectativas entre los aficionados de siempre. La productora planteó un objetivo inicial de 10 millones de yenes, solicitados mediante micromecenazgo, pero la cantidad final llegó hasta los 59.860.000 yenes, con lo que se dio luz verde al proyecto sin problema.

La versión cinematográfica está dirigida por Nakamura Kenji, que ya había trabajado en la serie de televisión. Nakamura confiesa: “Para ser sincero, al principio no me sentía muy optimista con la idea de hacer una nueva película: el mundo ha cambiado mucho desde que se emitiera la serie de televisión, en 2007”.

“2007 fue el año en que salió a la venta el iPhone y apareció Twitter (ahora X); tuve la fuerte sensación de que el mundo estaba cambiando una barbaridad. Sin embargo las redes sociales aún no eran tan populares como lo son ahora, y la gente no expresaba sus sentimientos de manera tan amplia. Mononoke nació para rescatar las ‘voces enterradas de algunos individuos’ y darles expresión”.



La “espada mata-demonios” de Kusuriuri. © Twin Engine

Además de Bakeneko, en la serie aparecen otros mononoke como Zashiki Warashi (un niño, protector de las casas), Umibōzu (monstruo que hunde barcos), Nopperabō (ser con aspecto humano pero sin rostro) y Nue (monstruo con aspecto formado por diversos animales). Son seres nacidos del amor, el deseo, la soledad y la desesperación de los humanos. Kusuriuri se enfrenta a todo tipo de fenómenos irracionales y sufrimientos, y finalmente aplaca los sentimientos de quienes han creado el mononoke, gracias a su espada. La historia, pues, cuenta con muchas tragedias con las que también el público contemporáneo puede identificarse.

“Las redes sociales se han desarrollado a pasos agigantados, y ahora el mundo rebosa con las emociones de la gente. Ya no sabía qué tipo de historia debía crear, partiendo del concepto de la serie. Había llegado una época en la que era muy difícil crear más aventuras de Mononoke”.



El mononoke de esta obra es Karakasa. © Twin Engine

Nakamura afirma que estaba decidido a no hacer concesiones, si iba a dirigir una película nueva. Tardó unos dos años en desarrollar el guion, tiempo en el que examinó numerosas tramas y trató de encontrar un tema apropiado para la actualidad.

Razones para retratar sentimientos de grupo

Tras mucho ensayo y error, Nakamura se interesó por el tema de la falacia de la síntesis. Se trata de un término económico que hace referencia al hecho de que una acción que produce un resultado positivo para un individuo o una empresa puede conducir al fracaso desde una perspectiva más amplia.

“El grupo y el individuo están abocados a desincronizarse en algún momento, un problema que probablemente siempre ha existido en la formación de sociedades de personas con emociones, desde la antigüedad hasta nuestros días, y seguirá existiendo. Se me ocurrió que si los sentimientos negativos que surgen de la desalineación con el grupo se convierten en emociones podría crear un Mononoke con el que el público de hoy se sintiera identificado. Hasta ahora he mostrado siempre las emociones de los individuos, pero esta vez quería hacer una historia sobre la sociedad, en la que tratara las emociones del grupo entero”.



Las damas del Ōoku (palacio interior) cuidan del príncipe. © Twin Engine

La nueva historia se desarrolla en el Ōoku. Ostensiblemente, se trata de una organización de cortesanas que cuidan de las pertenencias personales del soberano, pero también posee un segundo significado como “concubinato”, en el que nacen importantes herederos. Es un lugar donde se reúnen mujeres hermosas de todo el país, donde los hombres están prohibidos, y también desempeña el papel de una burocracia que influye profundamente en la política.

“El Ōoku es visualmente atractivo, y la combinación con los mononoke resulta interesante. Como resultado, también encaja bien con ese tema de la falacia de la síntesis”.



Las dos nuevas sirvientas. Asa (arriba) se ha abierto camino en el Ōoku, y no tarda en hacerse notar, pero la ingenua Kame no se concentra, y comete muchos errores. © Twin Engine

Cuando se contrata a Kame y Asa como nuevas sirvienteas, sobreviene la tragedia del nuevo mononoke: Karakasa.

Asa utiliza su inteligencia superior para trabajar con rapidez y eficacia, y se familiariza con el Ōoku. Kame, por su parte, anhela formar parte de esas cámaras interiores, pero su torpeza la convierte en antagonista de quienes la rodean. A pesar de sus naturalezas opuestas, no tardan en formar un vínculo especial. Por otro lado Utayama, la mujer en el cargo más alto del Ōoku, oculta un secreto. Pronto se producen extraños fenómenos y las pasiones de las doncellas comienzan a agitarse…



La veterana Utayama busca la prosperidad y perpetuación del Ōoku, y trata a las sirvientas con dignidad. © Twin Engine

La aparición de un nuevo protagonista

Después de diecisiete años, la adaptación cinematográfica de Mononoke tiene un aspecto diferente. Aunque se mantiene el concepto básico de que parezca un rollo ilustrado, el diseño de los personajes se confió a la dibujante de manga Nagata Kitsuneko, lo cual renovó el aspecto visual del personaje principal, el vendedor de medicinas, así como sus herramientas: su espada, su balanza y su botiquín.

“Kusuriuri es una figura enigmática, cuya identidad y carácter se han mantenido sistemáticamente en secreto desde la versión televisiva, pero este nuevo vendedor de medicinas es una persona diferente a la de la serie”.

El director consideraba que el vendedor de medicinas era una parte integral de la serie, y no se planteó introducir otro personaje como protagonista o rediseñarlo desde cero. Dedicó más de diez meses a completar el nuevo diseño. “Aunque se puede decir que es una persona diferente, quería conservar la imagen del Kusuriuri de la versión televisiva”.



Según Nakamura, el nuevo vendedor de medicinas es “de los que se entrometen; suele ser indirecto, pero en realidad le apasiona salvar a los demás de sus apuros”. © Twin Engine

La serie siempre ha sido consciente de su desarrollo en el extranjero, y hace por ello gran hincapié en la imaginería japonesa. El diseño visual también se inspira en esta ocasión en ciertas pinturas japonesas y ukiyo-e.

“Intenté encontrar un equilibrio entre una deformación de la imaginería japonesa y tratar de no llegar nunca demasiado lejos. El ukiyo-e se caracteriza por mantener todo plano y no difuminar el fondo. La principal diferencia entre Mononoke y otras animaciones es que seguimos ese mismo principio. De igual modo no dimos un brillo innecesario a las imágenes”.



En la película se usa en abundancia la textura del papel japonés, y se presentan motivos con estilo ukiyo-e. © Twin Engine

Otra técnica de expresión visual única en la película es el uso de la textura del washi, el papel japonés: para la pantalla se utilizó washi auténtico como filtro. En cuanto al color, la película difiere un poco del gusto del ukiyo-e. Teniendo en cuenta el escenario ya de por sí resplandeciente del Ōoku, aumentaron la saturación del color en comparación con la versión televisiva, para crear una imagen vívida que el público extranjero pudiera apreciar.



Las muñecas esconden la clave de la historia. © Twin Engine

La esencia de Mononoke

Los cambios de época que se han vivido en los últimos diecisiete años también han afectado al tono de la obra.

“Cuando empezamos la serie de televisión, la sociedad en su conjunto seguía siendo muy positiva, así que pensé que debíamos nadar contra corriente y mostrar algo más oscuro. Hoy en día vivimos tiempos oscuros, el futuro es incierto, y cuando te asomas a las redes sociales todo lo que ves son historias oscuras. Teniendo esto en cuenta, la verdad es que no hay necesidad de mostrar historias tan oscuras, ni siquiera en las obras de entretenimiento. Creo que esa fue una de las razones por las que esta serie ha cambiado tanto”.



Saburōmaru, un vigilante que investiga incidentes en el Ōoku. © Twin Engine

¿En qué consiste, por otro lado, la esencia de Mononoke, que se ha mantenido constante desde el inicio de la serie?

“En primer lugar, en la presencia de Kusuriuri. Además, la historia trata siempre de la realidad de las emociones. Podemos comprender la verdad sobre aquello que el vendedor de medicinas ha cortado y calmado con su espada. Siempre quiero crear historias de ficción, pero que se puedan sentir como algo cercano a la realidad”.



Mugitani, veterana del Ōoku. © Twin Engine

La abrumadora cantidad de información en las imágenes y el sonido, así como una narración que pone a prueba al espectador, son elementos que tampoco han cambiado con respecto a la serie de televisión.

“Hoy está a la orden del día un tipo de entretenimiento fácil de comprender, pero de vez en cuando es bueno tener una película que necesitamos masticar más para poder digerir. Si la verdad del caso se muestra de forma fácil de entender y el tempo es rápido, la obra tendrá el sentido del ritmo que busca el público de hoy. Pero prefiero tomarme mi tiempo para desarrollar los acontecimientos y hacerlo todo más complicado”.



Un denso mundo, en el que todo lo que aparece en pantalla tiene un significado. © Twin Engine

En Gekijōban Mononoke, Karakasa es solo el preludio. Poco después del estreno de la película se reveló que en realidad se trata de la primera parte de una trilogía, cuyas dos películas restantes se estrenarán a partir del año que viene. La segunda parte, Hinezumi (“rata de fuego”), tiene previsto su estreno en cines en marzo de 2025.

“En estas películas no se desperdiciará ni un solo personaje. Las tramas de aquellos que aún no han tenido un papel activo se desarrollarán en las próximas entregas”.

El relato de las extrañas aventuras del nuevo Kusuriuri no ha hecho más que empezar.



También destaca la escena de acción en la que Kusuriuri lucha contra Karakasa. © Twin Engine



© Twin Engine



© Twin Engine

Información de la película

Reparto: Kamiya Hiroshi, Kurosawa Tomoyo, Yūki Aoi, Hanazawa Kana, Koyama Mami

Dirección: Nakamura Kenji

Diseño de personajes: Nagata Kitsuneko

Diseño de animación de personajes / dirección general: Takahashi Yūichi

Distribución: Twin Engine, Giggly Box

Página web oficial (en japonés): https://www.mononoke-movie.com/

Trailer

