‘Happyend’: un drama escolar del futuro que refleja las ansiedades del Japón actual

Happyend es el primer largometraje del director Sora Neo. Este drama escolar también aborda cuestiones a las que se enfrentará la sociedad en el futuro: la ansiedad de sufrir un gran terremoto, el aumento de la vigilancia, la fragmentación social, la convivencia multicultural... Los actores principales, Kurihara Hayato y Hidaka Yukito, nos lo cuentan.

Happyend es el primer largometraje del director Sora Neo, hijo del músico Sakamoto Ryūichi, de quien dirigiera el concierto documental Ryuichi Sakamoto - Opus. Él mismo escribió el guion y eligió como escenario para la historia un Japón futuro no muy alejado del presente.



Happyend está ambientada en el Japón de un futuro cercano. © 2024 Music Research Club LLC

Todos los días ocurre algún terremoto, y la gente vive con el temor de que llegue un temblor masivo que sacuda las grandes ciudades. El Gobierno aprovecha ese temor para impulsar una reforma constitucional con una “cláusula de emergencia”, y la opinión pública se halla dividida entre detractores y partidarios de ese cambio.

Mientras el malestar se apodera de la sociedad, la policía refuerza las medidas de seguridad. Ha introducido tecnología para gestionar los datos personales e identificar de forma instantánea a cualquier persona mediante reconocimiento facial.



La policía interviene en un concierto de DJs en un club y registra las pertenencias. El terminal del agente revela al momento la identidad. © 2024 Music Research Club LLC

Los protagonistas son Yūta y Kō, dos estudiantes de instituto que viven en este extraño mundo. Forman parte de un grupo de cinco amigos, en el Club de Investigación Musical del instituto, y disfrutan de los pocos días que les quedan allí acudiendo a eventos de DJs y colándose en la sala del club para pinchar música en mitad de la noche.

La diferencia entre un modelo y un actor

Kurihara Hayato y Hidaka Yukito dan vida a Yūta y Kō; ambos actúan por primera vez en una película. Se presentaron a la audición solo dos meses después de empezar a trabajar como modelos y fueron seleccionados.

Además del director, la sala de audiciones contaba con un equipo muy internacional, en el que se encontraban el productor Albert Tholen y el director de fotografía Bill Kirstein, pero ambos actores pudieron realizar su audición sin ponerse nerviosos. Parecieron ganarse el corazón y la mente del equipo hablando de lo que sentían por sus personajes, así como de sus propios orígenes.



Yūta (Kurihara Hayato, izquierda) y Kō (Hidaka Yukito) se divierten en un evento de DJs. © 2024 Music Research Club LLC

Yūta, interpretado por Kurihara Hayato, creció en una familia adinerada. Su madre pasa mucho tiempo fuera de casa, en viajes de negocios; el salón de esa casa es el lugar favorito de los dos amigos.

KURIHARA El personaje de Yūta se asemeja a mis propias circunstancias y personalidad. Hijo de madre soltera, amante del tecno, chico travieso… Yo también estaba siempre tonteando con mis amigos en el instituto.



Kurihara Hayato nació en 1999 en Niigata. Es modelo en activo; también aparece en numerosos anuncios y vídeos musicales. Entre sus habilidades especiales destacan el boxeo y el tenis de mesa.

Kō, interpretado por Hidaka Yukito, procede de una familia coreana que vive en Japón. Su madre, que regenta un restaurante, tiene puestas sus esperanzas en una beca para poder enviar a su hijo a la universidad.

HIDAKA Mi abuela es coreana. Murió antes de que yo naciera, así que no hace tanto que mis padres me hablaron de mis raíces. Puede que tuvieran sus propias consideraciones al respecto. Al interpretar el papel de un zainichi, un hijo de coreanos en Japón, el director me dijo que aprendiéramos juntos, así que descubrí hechos históricos que desconocía, como la masacre de coreanos que tuvo lugar durante el Gran Terremoto de Kantō. Ese tipo de experiencias fuera de la actuación también fueron muy significativas para mí.



Hidaka Yukito nació en 2003 en Osaka. Habla coreano con fluidez, y trabaja como modelo tanto en Japón como en Corea del Sur. Tiene una habilidad especial para el atletismo.

ENTREVISTADOR ¿Qué pensaron al enterarse de que iban a interpretar a un estudiante de instituto?

KURIHARA Para mí, ya habían pasado unos cinco años (desde el instituto), así que pensé: “Estudiante de secundaria… ¿quizá?” (risas). Estaba un poco preocupado, pero pensé que tal vez no había cambiado tanto por dentro.

HIDAKA Es verdad.

KURIHARA ¡Oye! (risas). No, pensé que estaba bien que interpretara el papel tal como era, pero también era consciente de que había una diferencia de edad entre ambos, así que tuve que sacar mi lado más infantil y adolescente: la forma de reír, la inocencia…



Yūta y Kū se conocen desde la infancia y van al mismo instituto. © 2024 Music Research Club LLC

HIDAKA En aquel momento, hacía menos de seis meses que me había graduado, así que, en lugar de sentir nostalgia, me limité a sentirme como estaba. Para mí, el instituto era como ir a la escuela solo para hacer atletismo. Las normas del instituto eran estrictas y los teléfonos móviles estaban prohibidos. Lo que me más me costaba entender era que no se nos permitiera remangarnos (risas). Sentía que debería haber disfrutado más de mi vida en esa época, así que fue divertido repetir esa “juventud de instituto” por medio de esta película.

ENTREVISTADOR ¿En qué se diferencia este trabajo de ser modelo?

KURIHARA Uno piensa todo el tiempo, incluso cuando la cámara está apagada. Los modelos solo tienen que concentrarse cuando están delante de la cámara, pero los actores tienen mucho tiempo para pensar, además de hacer ese tipo de cosas improvisadas, lo que personalmente me resultó muy agradable. También fue una gran experiencia para mí pensar en los personajes y en los mensajes escritos en el guion.

El miedo a una sociedad vigilada y la dificultad de denunciar

En el instituto al que asisten Yūta y Kō, no son pocos los alumnos de familias con raíces extranjeras. Esto ya es una realidad en algunas partes de Japón.

La historia da un giro importante cuando el director introduce un sistema de vigilancia por inteligencia artificial a raíz de un incidente en la escuela, pero el hecho de que un cierto número de alumnos acoja con satisfacción el sistema en pos de la seguridad también refleja la realidad de esta sociedad.



Una mañana ocurre algo extraordinario en el instituto al que asisten Yūta y Kō. © 2024 Music Research Club LLC



Sano Shirō interpreta a Nagai, un director autoritario con alumnos y profesores. © 2024 Music Research Club LLC

ENTREVISTADOR En el mundo real, las cámaras de vigilancia están por todas partes, amenazando la libertad y la intimidad.

KURIHARA Me da miedo que nos convirtamos en una sociedad cada vez más vigilada, y no quiero perder mi libertad... Lo mismo pasa con las redes sociales; el estrés de vivir con la sensación constante de que alguien te vigila se va acumulando.

HIDAKA Cuando haces este tipo de trabajo, te preocupa aún más lo que piensen los demás. Creo que la gente que nos rodea dice muchas cosas sobre nosotros, así que tenemos que intentar no preocuparnos por ello; pero me parece bastante difícil.



El sistema de vigilancia por IA con el que se restan puntos a los alumnos si las cámaras de vigilancia detectan una infracción. © 2024 Music Research Club LLC

Con la “cláusula de emergencia” impuesta en la sociedad y el sistema de vigilancia en la escuela restringiendo el comportamiento de la gente, Kō empieza a darse cuenta de la importancia de hablar claro. Sin embargo, Yūta sigue obsesionado con su música y se limita a tontear. A Kō le molesta que Yūta se niegue a enfrentarse a la realidad, y comienza a formarse una distancia sutil entre los dos amigos.



Kō (izquierda) y Yūta empiezan a sentir cierta distancia entre ellos. © 2024 Music Research Club LLC

ENTREVISTADOR En Japón, los jóvenes parecen perder cada vez más el interés por la política, y a los famosos les cuesta comprometerse al respecto. ¿Qué opinan sobre esto?

HIDAKA Es difícil… Quiero poder decir que algo está mal si me parece que lo está, pero si no es algo que me molesta tanto no me atrevo a hablar. A veces también es importante guardarse las opiniones y los sentimientos para uno mismo. Hay varias situaciones en las que tienes que decir algo y situaciones en las que no debes decir nada. En toda mi vida nunca he estado en una situación en la que tuviera que apelar por algo, así que creo que uno no sabe realmente qué hará hasta que se encuentra en esa situación.



Kō va haciéndose íntimo de Fumi (Inori Kilala, izquierda), que participa en la manifestación. © 2024 Music Research Club LLC

KURIHARA Creo que cada vez es más aceptable que los famosos hagan declaraciones políticas, y me parece bien. Sin embargo, aunque es importante decir lo que se piensa, si no se tienen los conocimientos adecuados para respaldar las ideas se puede dar lugar a malentendidos. Mientras uno tenga cuidado con la forma en que se comunica, creo que va en la dirección correcta.

“Nuestro futuro”

Happyend participó este año en la sección Orizzonti del Festival Internacional de Cine de Venecia, y en la proyección del estreno mundial, el 2 de septiembre, las entradas para las 1.400 localidades se agotaron casi nada más ponerse a la venta; los aplausos y vítores no cesaron durante varios minutos después de la proyección.

ENTREVISTADOR Tras una única película ya han llegado a Venecia. ¿En qué tipo de actores quieren convertirse?

HIDAKA El entusiasmo en la sala de Venecia fue increíble. Quiero seguir ganando experiencia, incluso en papeles pequeños, y convertirme en un actor que cree una fuerte impresión, para que la gente que me vea pueda tener una imagen clara del tipo de interpretación por el que se me conoce. Nunca olvidaré mi agradecimiento a cuantos me rodean, por haberme ayudado a debutar en una película tan buena, así que seguiré dándolo todo.

KURIHARA Fui a la escuela de moda porque me gustaba la moda y quería trabajar algún día en el mundo de la ropa. Pensé en lo que más me convenía y me hice modelo, pero con este rodaje decidí que quería probar de verdad con la interpretación. Quiero que la gente llegue a considerar buena una película porque yo actúo en ella.

Imágenes: Hanai Tomoko.

Texto: Matsumoto Takuya (nippon.com)



© 2024 Music Research Club LLC

Información de la película

Reparto: Kurihara Hayato, Hidaka Yukito, Hayashi Yūta, Shina Peng, Arazi, Inori Kilala, Nakajima Ayumu, Yahagi Masaru, Pushim, Watanabe Makiko, Sano Shirō

Dirección y guion: Sora Neo

Fotografía: Bill Kirstein

Dirección de arte: Ataka Norifumi

Música: Lia Ouyang Rusli

Supervisión de sonido: Nomura Miki

Productores: Albert Tholen, Masubuchi Aiko, Eric Nyari, Alex C. Lo, Anthony Chen

Producción: Zakkubalan, Cineric Creative, Cinema Inutile

Distribución: Bitters End

Coproducción Japón / Estados Unidos

Año de producción: 2024

Duración: 113 minutos

Página web oficial (en japonés): https://www.bitters.co.jp/HAPPYEND/

https://www.bitters.co.jp/HAPPYEND/ Estrenada el 4 de octubre en Shinjuku Piccadilly, Human Trust Shibuya y otras salas de todo el país

Tráiler

(Artículo traducido al español del original en japonés.)