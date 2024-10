Nihon Hidankyō: 68 años trabajando para lograr la abolición de las armas nucleares

Presentamos una cronología de los 68 años de historia de la Nihon Hidankyō, la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno, constituida en 1956.

Agosto de 1945 Tiene lugar el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki.



La nube atómica de la bomba de Hiroshima. Se estima que fue tomada por un avión militar estadounidense desde el espacio aéreo sobre la isla de Kurahashi, al sur de Hiroshima, aproximadamente una hora después de su lanzamiento. (Jiji Press)

Marzo de 1954 23 tripulantes del barco japonés de pesca de atún con palangre Daigo Fukuryū Maru fueron expuestos a la radiación en una prueba estadounidense de una bomba de hidrógeno en el atolón Bikini, en las Islas Marshall, en el sur del Pacífico.

Agosto de 1955 Se celebra la Primera Conferencia Mundial contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno en Hiroshima.

Agosto de 1956 Se celebra en Nagasaki la Segunda Conferencia Mundial contra las Bombas Atómica y de Hidrógeno. Coincidiendo con el evento, Nihon Hidankyō celebra una asamblea general para su fundación.



Segunda Conferencia Mundial contra las Bombas Atómica y de Hidrógeno, celebrada en Nagasaki. (Kyōdō Images)

Abril de 1957 Entra en vigor la Ley de Medidas Sanitarias para las Víctimas de la Bomba Atómica.

Octubre de 1966 Se publica el documento “Características de los daños causados por la bomba atómica y reivindicación de una Ley de ayuda a los hibakusha”.

Septiembre de 1968 Entra en vigor la Ley de Medidas Especiales para las Víctimas de la Bomba Atómica.

Julio de 1981 Se lanza la campaña “Tribunal Nacional” para aclarar en un juicio la responsabilidad del Estado en la guerra.

Junio de 1982 En una sesión extraordinaria de la asamblea general de las Naciones Unidas sobre el desarme, Yamaguchi Senji, superviviente de la bomba atómica de Nagasaki, pronuncia el histórico discurso “No more Hiroshima, no more Nagasaki”.



Yamaguchi pronuncia un discurso en la sede de la ONU, sosteniendo una foto en la que se ven las secuelas que la bomba atómica dejó sobre su cuerpo. (Kyodo Images)

Julio de 1995 Entra en vigor la Ley de Ayuda a los Supervivientes de la Bomba Atómica, que unifica la Ley de Medidas Sanitarias para las Víctimas de la Bomba Atómica y la Ley de Medidas Especiales.

Diciembre de 1996 La Cúpula de la Bomba Atómica de Hiroshima es inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad.



La Cúpula de la Bomba Atómica. (Pixta)

Abril de 2003 Se presenta una demanda colectiva para la certificación de la enfermedad de la Bomba Atómica.

Abril-mayo de 2005 Acciones de Nihon Hidankyō en Nueva York (acciones conjuntas entre los representantes de Nihon Hidankyō y los de la Unión de Cooperación de Consumidores de Japón).



Marcha por las calles de Nueva York pidiendo la abolición de las armas nucleares. (Reuters)

Abril de 2009 El presidente estadounidense, Barack Obama, pronuncia un discurso en Praga en el que aboga por un mundo desnuclearizado. Ese mismo año le conceden el Premio Nobel de la Paz.



El presidente estadounidense Barack Obama habla en Praga. (Reuters)

Abril de 2010 Entra en vigor la Ley de Ayuda a los Afectados por la Bomba Atómica, que proporciona una compensación a través de un fondo a los demandantes que pierden sus juicios de certificación de enfermedad.

Mayo de 2010 Taniguchi Sumiteru, representante de los hibakusha, pronuncia un discurso en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en la sede de la ONU en Nueva York, mostrando una fotografía de sus quemaduras por el bombardeo atómico.



El representante de los hibakusha, Taniguchi Sumiteru (izquierda), ofrece un discurso en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. (Jiji Press)

Agosto de 2015 “Declaración de Hiroshima-Nagasaki” en el 70.º aniversario de los bombardeos atómicos.

Abril de 2016 Puesta en marcha de una campaña internacional de recogida de firmas para pedir la promulgación de una ley para prohibir armas nucleares.

Mayo de 2016 El presidente estadounidense Barack Obama visita Hiroshima, donde se reúne con el copresidente de Nihon Hidankyō, Tsuboi Sunao.



El presidente estadounidense Barack Obama (centro izquierda) estrecha la mano e intercambia unas palabras con Tsuboi Sunao (centro derecha), superviviente de la bomba atómica, en el Parque Memorial de la Paz, 27 de mayo de 2016, en Hiroshima. (Jiji Press)

Julio de 2017 La ONU adopta el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Octubre de 2017 Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) es galardonada con el Premio Nobel de la Paz.



Setsuko Thurlow (derecha), superviviente de la bomba atómica que vive en Canadá, pronunció un discurso en la ceremonia de entrega de premios en diciembre de 2017. (Fotografía de Nigel Waldron/WireImage/Getty images)



El representante de Nihon Hidankyō, Tanaka Terumi (primera fila, tercero por la derecha), y el subsecretario general, Fujimori Toshiki (segundo por la derecha), en el escenario del Concierto del Premio Nobel de la Paz. En el centro, la directora ejecutiva de ICAN, Finn, en las afueras de Oslo, en diciembre de 2017. (Reuters)

Octubre de 2019 Fujimori Toshiki, subsecretario general de Nihon Hidankyō, presenta en la sede de la ONU el catálogo Firmas Internacionales de Hibakusha, con 10.517.872 firmantes pidiendo la abolición de las armas nucleares.



De izquierda a derecha, Llorenti (embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas), la alta representante de la ONU para Asuntos de Desarme Nakamitsu Izumi y Fujimori Toshiki. (Jiji Press)

Enero de 2021 Entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Octubre de 2021 Fallece Tsuboi Sunao, copresidente de Nihon Hidankyō.

Mayo de 2023 Se celebra la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Hiroshima. Los jefes de Estado y de Gobierno visitan el Museo Conmemorativo de la Paz.



Los líderes del G7 visitan el Museo Conmemorativo de la Paz y después depositan flores en el Cenotafio de las Víctimas de la Bomba Atómica. (Foto de Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images)

Octubre de 2024 Anuncian que Nihon Hidankyō será galardonada con el Premio Nobel de la Paz.



Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, muestra el símbolo de la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno en la rueda de prensa de anuncio del Premio Nobel de la Paz. (Reuters)

Imagen del encabezado: Un cartel colocado frente al Centro Nobel de la Paz en Oslo felicitando a Nihon Hidankyō por el galardón. (Foto de Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images)