Cronología de diciembre de 2024

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Nihon Hidankyō y el comienzo de las negociaciones sobre una fusión entre Honda y Nissan fueron dos de las noticias más destacadas en diciembre de 2024.

1

El gobernador de Osaka, Yoshimura Hirofumi, es elegido como líder del Nippon Ishin no Kai. Yoshimura nombra al exministro de Asuntos Exteriores Maehara Seiji como colíder del partido.

2

El Gobierno deja de emitir las tarjetas del seguro de salud nacional en la primera fase de su integración con la tarjeta de identificación My Number, con la que se recibirá asistencia sanitaria. Las personas que no tengan la tarjeta My Number obtendrán certificados que podrán utilizar en lugar de las tarjetas reconocidas oficialmente.

3

La Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central acuerda aumentar un 50 % la cuota de captura de 2025 para los atunes que pesen 30 kg o más, y un 10 % la cuota para atunes más pequeños.

4

En la reunión de su comité en Paraguay, la Unesco incluye los “conocimientos y habilidades tradicionales de la elaboración de sake con moho kōji” en su lista del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

6

La actriz y cantante Nakayama Miho fallece a los 54 años.



Nakayama Miho en marzo de 2014. (© Jiji)

7

El reactor número 2 de la central nuclear de Shimane, en Matsue, es reiniciado casi 13 años después de que su parada en enero de 2012, a raíz del Gran Terremoto del Este de Japón, ocurrido el año anterior. Es la segunda central con reactores de agua en ebullición, un diseño similar al de Fukushima Dai-ichi, que reanuda sus operaciones tras el desastre de 2011.

8

Vissel Kobe derrota a Shōnan Bellmare por 3 a 0 y se hace con el título de la J1 de fútbol por segundo año consecutivo, y el doblete de la liga y la Copa del Emperador.

10

Nihon Hidankyō (Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno) recibe el Premio Nobel de la Paz en una ceremonia en Oslo.



El presidente del Comité del Nobel, Watne Frydnes (a la izquierda) junto a los miembros de Nihon Hidankyō (desde la izquierda) Tanaka Terumi, Tanaka Shigemitsu y Mimaki Toshiyuki en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz celebrada en Oslo el 10 de diciembre de 2024. (© Reuters)

12

La Fundación del Examen de Aptitud de Kanji anuncia que 金 (kin o kane, que significa “oro” o “dinero”) ha sido elegido por votación como Kanji del Año 2024.



El sumo sacerdote del Kiyomizudera, Mori Seihan, escribe el Kanji del Año, “kin”, el 12 de diciembre de 2025 en el famoso templo de Kioto. (© Jiji)

13

El Tribunal Superior de Fukuoka dictamina que las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales basándose en el artículo 13 de la Constitución, que garantiza el derecho a la búsqueda de la felicidad. Es el tercer tribunal superior que sentencia que la prohibición es inconstitucional tras los de Sapporo y Tokio.

14

Dos estudiantes de secundaria son apuñalados en un McDonalds de Kitakyūshū y uno de ellos fallece más tarde a causa de las heridas. La policía de la prefectura de Fukuoka arresta el 19 de diciembre a un hombre como sospechoso de intento de asesinato.

El ministro de Defensa, Nakatani Gen, anuncia que algunos de los marines estadounidenses estacionados en Okinawa han comenzado a ser trasladados a Guam, que es territorio de los Estados Unidos. Unos 100 miembros de un total previsto de 4.000 realizan el traslado en virtud de un acuerdo de 2005 entre Japón y Estados Unidos.

16

El presidente y director ejecutivo del banco MUFG, Hanzawa Jun’ichi, se disculpa por un incidente en el que un empleado de la entidad financiera robó bienes de las cajas de seguridad de los clientes por un valor de más de 1.000 millones de yenes

17

La frase “Japón reducirá su dependencia de la energía nuclear”, añadida después del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011 y el accidente nuclear en Fukushima Dai-ichi, es retirada del último Plan Estratégico de Energía publicado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria.

19

Watanabe Tsuneo, presidente de Yomiuri Shimbun Holdings, fallece a los 98 años a causa de una neumonía. Fue también dueño del equipo de béisbol de los Gigantes de Yomiuri.

20

La coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō anuncia que el límite de exención del impuesto sobre la renta se elevará de 1,03 millones de yenes a 1,23 millones de yenes. Los partidos continuarán deliberando sobre subirlo hasta los 1,78 millones de yenes, que es la cifra que propone el Partido Democrático para el Pueblo, en la oposición.

21

Kagiyama Yūma gana la competición masculina del Campeonato de Patinaje Artístico de Japón por primera vez. El 22 de diciembre, Sakamoto Kaori gana la competición femenina por cuarta vez consecutiva y por quinta vez en total.



Sakamoto Kaori durante el programa corto en el Campeonato de Patinaje Artístico de Japón celebrado en Kadoma, Osaka, el 20 de diciembre de 2024. (© Jiji)

23

Honda y Nissan anuncian que han comenzado a deliberar sobre integrar sus operaciones y que planean crear una sociedad de cartera conjunta en 2026. Como principal accionista en Mitsubishi Motors, Nissan estudia incluirla en las conversaciones sobre la fusión. Si las tres empresas se fusionan, se convertirán en el tercer mayor fabricante de automóviles del mundo.

24

Se promulgan en la Dieta cambios legislativos sobre la financiación política, incluyendo la abolición de “fondos para actividades políticas” recibidos de los partidos, que pueden ser utilizados por políticos sin declarar a qué se han destinado. La decisión sobre la supresión de las donaciones de empresas y otros organismos se aplaza hasta finales de marzo de 2025.

25

El ministro de Asuntos Exteriores, Iwaya Takeshi, se reúne en Pekín con su homólogo en China, Wang Yi. Iwaya presiona para que se reanuden cuanto antes las importaciones de productos pesqueros japoneses en China.

27

El Gobierno aprueba un presupuesto récord de 115,5 billones de yenes para el año fiscal 2025, con un aumento del gasto en la seguridad social, defensa y el servicio de la deuda nacional.

30

El índice Nikkei cierra el año en 39.894,54 puntos, 6.430,37 enteros más que el año anterior, o un 19,2 %. Es la primera vez que termina el año en un nuevo máximo histórico desde que alcanzó los 38.915,87 puntos en 1989, durante el periodo de burbuja en Japón.

(Imagen del encabezado: Tanaka Terumi, de la Nihon Hidankyō, ofrece un discurso en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo el 10 de diciembre de 2024. © Jiji.)