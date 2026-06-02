Cronología de mayo de 2026

Cronología de Japón

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Entre las noticias más destacadas de Japón en mayo de 2026 figuraron los anuncios de los principales fabricantes de alimentos sobre sus planes de utilizar envases sin color debido a la escasez de nafta.

Toyota alcanza los 50 billones de yenes en ventas

1

El tenista Nishikori Kei anuncia que se retirará de la competición al finalizar la temporada actual. En 2014 llegó a la final del Abierto de Estados Unidos y llegó a ser el número cuatro del mundo, su mejor clasificación en individuales.

2

Inoue Naoya derrota a Nakatani Junto por decisión unánime (3-0) en Tokio y revalida así su título mundial indiscutible de peso supergallo.

Durante un discurso pronunciado en Hanói, Vietnam, la primera ministra Takaichi Sanae anuncia su intención de impulsar la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto mediante la promoción de la cooperación en materia de seguridad, el refuerzo de las cadenas de suministro y el establecimiento de normas comunes para mantener el orden económico. El 4 de mayo se reúne en Canberra con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y ambos líderes emiten una declaración conjunta en la que se comprometen a reforzar las cadenas de suministro de energía y minerales críticos.

6

Un estudiante de secundaria fallece y más de 20 personas resultan heridas en un accidente ocurrido en Kōriyama, en la prefectura de Fukushima. El conductor de un minibús que transportaba a estudiantes de secundaria procedentes de la prefectura de Niigata es arrestado como sospechoso de conducción negligente con resultado de muerte o lesiones.

8

Toyota se convierte en la primera empresa japonesa en superar los 50 billones de yenes en ventas durante el ejercicio fiscal 2025.

El Ministerio de Finanzas anuncia que la deuda pública de Japón ascendió a 1.343,8 billones de yenes a finales de marzo de 2026, lo que supone un aumento de 1,7 billones de yenes desde finales de 2025.

El escritor de novela de terror Suzuki Kōji, conocido por obras como Ringu (publicada en español con el título El aro) o Rasen (“Espiral”), fallece en Tokio a los 68 años.

12

La empresa de aperitivos Calbee anuncia que utilizará envases monocromáticos para algunos de sus productos debido a la escasez de nafta, necesaria para fabricar tinta, como consecuencia de la guerra en Irán. El 14 de mayo, Kagome anuncia que simplificará el envase de su ketchup, a medida que se extienden los efectos de la escasez.

13

La patinadora artística Sakamoto Kaori, que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, anuncia su retirada y su reciente matrimonio.



Sakamoto Kaori con un ramo de flores en una rueda de prensa celebrada en Kobe el 13 de mayo de 2026. (© Jiji)

14

Honda anuncia su primera pérdida neta consolidada desde que comenzó a cotizar en bolsa en 1957, con unas pérdidas de 423.900 millones de yenes en el ejercicio fiscal 2025. La cancelación del desarrollo de tres modelos de vehículos eléctricos tuvo un impacto negativo de 1,6 billones de yenes.

Una mujer fallece y sus dos hijos resultan heridos en un allanamiento de morada en Kaminokawa, Tochigi. Se cree que el delito fue organizado por una banda de tokuryū (grupos fluctuantes de criminales anónimos). Posteriormente, se detuvo a cuatro estudiantes de secundaria y a una mujer de unos veinte años, mientras que se cree que el organizador huyó del país.

15

La Federación Japonesa de Fútbol anuncia la lista de los 26 integrantes de la selección masculina de fútbol de Japón que competirán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El centrocampista Mitoma Kaoru se queda fuera por lesión, mientras que el defensa Nagatomo Yūto disputará su quinto Mundial consecutivo.



Los miembros de la selección japonesa posan para una foto durante un entrenamiento en Chiba el 25 de mayo de 2026. De izquierda a derecha: Ōsako Keisuke, Seko Ayumu, Nagatomo Yūto, Sano Kaishū, Dōan Ritsu y Ueda Ayase. (© Jiji)

18

Suzuki Toshifumi, pionero de las tiendas de conveniencia japonesas (konbini) con Seven-Eleven y que llegó a ser presidente de Seven-Eleven Japón, fallece a los 93 años. Suzuki inauguró la primera tienda de la empresa en el país en 1974.



Suzuki Toshifumi en abril de 2018. (© Jiji)

19

La primera ministra Takaichi se reúne con el presidente surcoreano Lee Jae-Myung en Andong, Corea del Sur. Ambos acuerdan cooperar en materia de seguridad energética, en medio del conflicto actual en Oriente Medio.

21

Comienza la digitalización completa del sistema judicial civil en todo Japón, lo que hará posible presentar demandas, consultar expedientes judiciales y recibir sentencias por Internet.

23

Okamoto Tao y Virginie Efira comparten el Premio a la Mejor Actriz del Festival de Cannes por sus papeles en Kyū ni Guai ga Waruku Naru (cuyo título en inglés es All of a Sudden), dirigida por Hamaguchi Ryūsuke. Okamoto es la primera actriz japonesa en ganar este premio.



Las ganadoras del premio a la mejor actriz, Virginie Efira (izquierda) y Okamoto Tao, en Cannes el 23 de mayo de 2026. (© AFP/Jiji)

25

El índice Nikkei supera los 65.000 puntos por primera vez ante las expectativas de que cesen los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

26

El entrenador de los Gigantes de Yomiuri, Abe Shinnosuke, anuncia su dimisión tras haber sido detenido el día anterior como sospechoso de haber agredido a su hija mayor.

27

La Cámara de Consejeros (Cámara Alta) aprueba un proyecto de ley para crear un Consejo Nacional de Inteligencia centralizado. El consejo se encargará de investigar y analizar la información relacionada con la seguridad nacional, el terrorismo y las actividades de espionaje extranjero.

28

La primera ministra Takaichi se reúne con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., que se encuentra de visita oficial en Japón, con motivo del 70.º aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Los dos líderes acuerdan elevar la relación entre sus países a una asociación estratégica integral.

(Imagen del encabezado: la escasez de nafta ha llevado a simplificar los envases de Kagome y Calbee. © Jiji.)