Descubren que Toyota y otros cuatro fabricantes manipularon pruebas de certificación de vehículos

Tokio, 3 de junio (Jiji Press)—El Ministerio de Transporte de Japón informó el lunes que se han detectado irregularidades en las pruebas de rendimiento de vehículos y equipamiento realizadas por Toyota Motor Corp. y otras cuatro empresas japonesas para obtener la certificación para sus modelos, necesaria para la producción en serie.

Estos casos de fraude, en los que están implicados Toyota, Mazda Motor Corp., Yamaha Motor Co., Honda Motor Co. y Suzuki Motor Corp., incluyen el uso de datos incorrectos y pruebas realizadas en condiciones que no cumplían la normativa estatal.

El ministerio realizará inspecciones in situ en las instalaciones de los cinco fabricantes en virtud de la legislación relativa a los vehículos de transporte por carretera.

El ministerio ordenó asimismo suspender los envíos de seis modelos afectados: tres de Toyota, dos de Mazda y uno de Yamaha. También se detectaron irregularidades en 22 modelos de Honda y uno de Suzuki fabricados en el pasado.

En las pruebas de colisión realizadas para garantizar la seguridad, Toyota y Mazda manipularon los airbags para que se inflaran automáticamente con un temporizador.

