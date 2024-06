Nikka venderá un whisky de 330.000 yenes para conmemorar su 90.º aniversario

Noticias

Tokio, 6 de junio (Jiji Press)—Nikka Whisky Distilling Co. anunció que pondrá a la venta el whisky premium The Nikka Nine Decades, cuyo precio de venta de referencia se ha fijado en 330.000 yenes (unos 2.120 dólares) por botella, para conmemorar el 90.º aniversario de la empresa.

Según la información facilitada el miércoles por la empresa, que tiene su sede en Tokio, el producto utiliza más de 150 tipos de whisky sin mezclar de nueve décadas, desde la de 1940 hasta la de 2020.

La empresa, filial del gigante japonés de las bebidas Asahi Group Holdings Ltd., explicó que el Nikka Nine Decades ofrece la combinación de un aroma dulce y tostado, y un sabor rico y meloso.

Sólo se pondrán a la venta un total de 4.000 botellas en el país y en el extranjero, de las cuales 2.000 saldrán a la venta el 2 de julio y el resto en octubre. El Nikka Nine Decades, con una graduación alcohólica del 48 %, estará disponible principalmente en los bares de los hoteles.

El whisky Nikka se remonta a 1934, año en que se fundó su predecesora, Dai Nippon Kaju Co. el día 2 de julio.

