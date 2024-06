Sony Music y otras discográficas denuncian a empresas emergentes de IA en los Estados Unidos

Noticias

Nueva York, 24 de junio (Jiji Press)—Sony Music Entertainment y otras dos importantes discográficas presentaron el lunes demandas contra varias empresas emergentes de inteligencia artificial generativa de los Estados Unidos por supuestamente utilizar las canciones de sus artistas sin permiso.

Los sellos discográficos del grupo Sony Music Entertainment, una división de Sony Group Corp. Japan, así como los de Universal Music Group y Warner Records, piden una indemnización por daños y perjuicios y alegan que las startups Suno Inc. y Uncharted Labs Inc. infringieron sus derechos de autor al utilizar sin permiso un gran volumen de canciones para el aprendizaje de inteligencia artificial.

Según Bloomberg, un proveedor de información económica, los demandantes podrían exigir varios miles de millones de dólares. Las demandas se presentaron en distintos tribunales federales de distrito de los Estados Unidos.

Los demandantes aseguran que la copia ilegal de canciones por parte de Suno y Uncharted Labs con fines de aprendizaje para la IA generativa hizo insostenibles las actividades creativas de los artistas.

Asimismo, afirman que los usuarios de los servicios de dichas empresas emergentes podían crear interpretaciones muy parecidas a canciones sujetas a derechos de autor, como el éxito de la cantante estadounidense Mariah Carey All I Want for Christmas is You.

