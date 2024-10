Treinta personas demandan a Meta en Japón por anuncios falsos

Noticias

Osaka, 29 de octubre (Jiji Press)—Treinta personas afectadas por un fraude en Japón presentaron el martes demandas contra el gigante tecnológico estadounidense Meta Platforms Inc., anteriormente conocido como Facebook Inc., y su rama japonesa por no haber bloqueado en sus redes sociales anuncios falsos sobre inversión que utilizaban el nombre y la imagen de famosos.

En las demandas presentadas en cinco tribunales de distrito —tres de ellos en las ciudades de Saitama, Chiba y Yokohama, en el este de Japón, y otros dos en Osaka y Kobe, en el oeste— los demandantes piden que Meta pague un total de 435 millones de yenes en daños.

Los demandantes aseguran que enviaron dinero atraídos por anuncios falsos sobre inversiones publicados en las redes sociales Facebook e Instagram, de Meta, y fueron víctimas de un fraude. La cantidad máxima de dinero remitida por las víctimas superó los 100 millones de yenes (unos 654.000 dólares).

“Aunque Meta afirma que es difícil borrar anuncios cuestionables, queremos demostrar que dejar anuncios falsos intactos es ilegal”, dijo Kokufu Yasumichi, que lidera un equipo de abogados de los demandantes, en una rueda de prensa después de presentar la demanda en el Tribunal del Distrito de Osaka.

Los demandantes alegan que Meta es responsable por haber dejado desatendidos estos anuncios.

