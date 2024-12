El presentador japonés Ogura Tomoaki fallece a los 77 años

Noticias

Tokio, 10 de diciembre (Jiji Press)—El presentador independiente de televisión Ogura Tomoaki, que estuvo al frente de un programa matinal durante 22 años, falleció el lunes a causa de un cáncer de vejiga en su casa de Tokio. La noticia fue revelada por su agencia el martes. Tenía 77 años.

Nacido en la prefectura de Akita, en el norte de Japón, Ogura comenzó a trabajar como presentador en Television Tokyo Channel 12 Ltd., hoy TV Tokyo Corp., después de finalizar sus estudios universitarios y más tarde como freelance en 1976.

Ogura ganó una gran popularidad por su singular estilo de locución, con su característica voz aguda, en el concurso de Tokyo Broadcasting System Television Inc. (TBS) Sekai Marugoto How Much, que comenzó a emitirse en 1983.

Entre 1999 y 2021 fue presentador del programa matinal Tokudane! En Fuji Television Network, a través del que se hizo popular por sus comentarios sinceros. Era también un gran conocedor del deporte y fue reportero desde los lugares de celebración de los Juegos Olímpicos.

Ogura participó asimismo en otras actividades como dar conferencias sobre su experiencia tratando la diabetes, una enfermedad que desarrolló en su treintena.

