Nippon Steel afirma que “nunca renunciará” al plan de adquisición de U.S. Steel

Tokio, 7 de enero (Jiji Press)—El presidente y director ejecutivo de Nippon Steel, Hashimoto Eiji, aseguró el martes que la empresa “nunca renunciará” a su plan de compra de United States Steel.

“No hay razón para renunciar”, dijo Hashimoto en una rueda de prensa en la sede de Nippon Steel en Tokio.

El lunes, Nippon Steel y U.S. Steel anunciaron que han presentado de forma conjunta una demanda para exigir al presidente estadounidense Joe Biden que anule su orden de bloquear la adquisición de U.S. Steel propuesta por la empresa japonesa.

“La intervención política ilegal (de Biden) condujo a la decisión presidencial. Tenemos posibilidades de ganar el caso”, explicó Hashimoto.

Si el acuerdo fracasa, Nippon Steel podría verse obligado a pagar una penalización de 565 millones de dólares a U.S. Steel. No obstante, Hashimoto comentó que no es probable que esto ocurra por el momento.

Hashimoto explicó que el acuerdo será “extremadamente beneficioso para Japón y los Estados Unidos” y que ayudará a fortalecer su seguridad nacional.

