El presidente de Fuji TV dimite por el revuelo causado a raíz del escándalo de Nakai Masahiro

Tokio, 27 de enero (Jiji Press)—Fuji Media Holdings Inc. anunció el lunes la dimisión con efecto inmediato de Minato Kōichi como presidente de su principal filial, Fuji Television Network Inc., para asumir la responsabilidad por el revuelo causado por un escándalo sexual protagonizado por la ex personalidad de televisión Nakai Masahiro. El presidente del consejo del canal de televisión japonés y del grupo de empresas, Kanō Shūji, también renunció ese mismo día a su cargo.

El vicepresidente ejecutivo de Fuji Media, Shimizu Kenji, asumirá la presidencia de Fuji TV. Su nombramiento se decidió en una reunión del consejo del canal de televisión el mismo lunes.

La cadena fue objeto de críticas poco después de que se conociese que Nakai había tenido problemas con una mujer en junio de 2023. Fuji TV solo compartió esa información con un número limitado de ejecutivos y otras personas relacionadas y continuó emitiendo el programa presentado por el artista, antiguo miembro del hoy desaparecido grupo SMAP. Se cree también que un empleado de Fuji TV estuvo involucrado de alguna forma en el escándalo.

La rueda de prensa ofrecida por Minato el 17 de enero en torno a esta cuestión recibió asimismo críticas ya que se prohibió que fuera retransmitida o grabada en vídeo. Desde entonces, decenas de grandes empresas japonesas suspendieron sus anuncios en Fuji TV.

En la rueda de prensa del lunes, en la que participaron también Minato, el vicepresidente del consejo de Fuji TV, Endō Ryūnosuke, y el presidente de Fuji Media, Kanemitsu Osamu, Kanō se disculpó por no haber ofrecido apoyo suficiente a la mujer “debido a una falta de sensibilidad sobre los derechos humanos” y ofreció una “sincera disculpa” a los accionistas, la audiencia y los anunciantes “por generar tanta inquietud”. Kanō señaló además que la dirección de Fuji TV “debe asumir la responsabilidad”.

Minato prometió “cooperar con un panel de investigación formado por terceros y trabajar para evitar que suceda de nuevo un incidente similar, así como renovar la cultura corporativa (de Fuji TV)”.

Como nuevo presidente de Fuji TV, Shimizu destacó que no se deberá permitir ninguna violación de los derechos humanos, y expresó su intención de “hacer frente de forma estricta” a los actos que vulneren esos derechos. “Si no restauramos la confianza, Fuji TV no tendrá futuro”, insistió Shimizu.

La rueda de prensa se celebró sin restricciones y a ella acudieron más de 400 periodistas y otros miembros de los medios de comunicación.

