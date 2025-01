Toyota encabeza las ventas mundiales de automóviles por quinto año consecutivo

Noticias

Tokio, 30 de enero (Jiji Press)—El jueves se conoció que Toyota Motor Corp. ocupó el primer puesto en ventas mundiales de vehículos por quinto año consecutivo en 2024, aunque sus ventas cayeron respecto al año anterior.

Las ventas mundiales de autos del primer fabricante japonés cayeron un 1,4 % en 2024 respecto al año anterior, hasta 10.159.336 unidades, debido a las consecuencias de un escándalo de fraude en las pruebas para la certificación y a una pausa en la producción de su híbrido Prius.

Pese a esto, la cifra superó los 9,02 millones de unidades vendidas por el grupo alemán Volkswagen.

Entre otros fabricantes de automóviles japoneses, Honda Motor Co. y Nissan Motor Co. vieron sus ventas mundiales caer por debajo de las del gigante chino de vehículos eléctricos BYD Co. por primera vez. Honda y Nissan vendieron el año pasado 3,8 y 3,34 millones de unidades, respectivamente, frente a los 4,27 millones de BYD.

Toyota suspendió temporalmente la producción del subcompacto Yaris Cross y de otros dos modelos tras salir a la luz el fraude de las pruebas de vehículos en junio del año pasado. La producción del Prius se detuvo temporalmente tras detectarse defectos en las puertas en abril del mismo año.

