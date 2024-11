La résidence fortifiée des Takeda, devenue un sanctuaire

Les 100 plus importants châteaux du Japon

La demeure de Takeda Shingen, l’un des plus grands généraux de la période des Provinces en guerre, est plutôt une résidence fortifiée. Elle est construite par Takeda Nobutora, le père de Shingen, en tant que chef-lieu de la province de Kai (la préfecture de Yamanashi d’aujourd’hui).

Résidence fortifiée des Takeda (sanctuaire des Takeda) (préfecture de Yamanashi)

Construction : 1519

1519 Premier Seigneur : Takeda Nobutora

Takeda Nobutora À voir : l’entrée du type « masugata koguchi », les remblais, les douves

l’entrée du type « masugata koguchi », les remblais, les douves Tarif : musée historique du clan Takeda de la ville de Kôfu (ou Musée Shingen) : 300 yens

musée historique du clan Takeda de la ville de Kôfu (ou Musée Shingen) : 300 yens Adresse : 2611 Kôfuchû-machi, Kôfu-shi

2611 Kôfuchû-machi, Kôfu-shi Site Internet : http://www.takedajinja.or.jp/

La résidence des Takeda sur trois générations

La structure est bâtie en 1519 par Takeda Nobutora, le père de Takeda Shingen, en tant que demeure du clan Takeda. Cette résidence fortifiée est située sur un bassin alluvionnaire de la rivière Ai, avec des montagnes sur trois côtés et la rivière qui coule d’est en ouest offrant une protection naturelle. Simple demeure de maître à l’origine, elle est agrandie par son deuxième seigneur, Shingen, et son troisième seigneur, Katsuyori, et devient l’une des plus grandes résidences de daimyô (seigneur) du Japon.

En 1581, Katsuyori déplace son chef-lieu au château de Shinpu, à Nirasaki, laissant à l’abandon la résidence. Il est cependant vaincu par le clan Oda en 1582 et, après son décès, la résidence est une fois de plus exploitée pour gouverner Kôfu, désormais entre les mains des clans Oda, Toyotomi et Tokugawa. Une fois le château de Kôfu construit à proximité par le shogunat des Tokugawa au XVIIe siècle, la résidence est une nouvelle fois délaissée.

Une partie des terres est récupérée pour l’agriculture, mais en 1919, le sanctuaire de Takeda, consacré à Takeda Shingen, est construit sur le site. Le Musée historique du clan Takeda de la ville de Kôfu (Musée Shingen), à proximité, rassemble des objets liés à l’histoire de .la résidence fortifiée.

(Photo de titre : Pixta)