Le Jour de l’An au Japon (« Ganjitsu »)

Le Nouvel An au Japon est une période durant laquelle de nombreuses personnes savourent des plats de bon augure, reçoivent des cartes de vœux de la part de leurs proches et amis et se rendent au sanctuaire ou au temple.

Plusieurs coutumes pour le premier jour de l’année

Au Japon, le 1er janvier, appelé Ganjitsu (« jour de l’An »), est un jour férié national. Partout dans le pays, de nombreuses célébrations traditionnelles marquent le Shôgatsu, la période du Nouvel An, qui s’étend jusqu’au 7 ou au 15 janvier selon les régions. Bien que seul le 1er janvier soit officiellement férié, la plupart des administrations et de nombreuses entreprises ferment généralement du 29 décembre au 3 janvier.

Le Nouvel An est une période riche en coutumes typiquement japonaises. Les familles se réunissent pour savourer des plats de bon augure appelés osechi. Une autre tradition bien connue est celle de l’otoshidama, où les adultes offrent de l’argent aux enfants dans de petites enveloppes décorées. Dans de nombreuses régions, les nengajô, cartes de vœux du Nouvel An, sont distribuées dès le matin du 1er janvier, exprimant à la fois la gratitude pour l’année écoulée et des vœux de bonheur pour l’année à venir. Bien que l’essor des réseaux sociaux et des courriels, ainsi que la hausse des tarifs postaux, aient entraîné un recul de cette pratique, de nombreuses personnes attachées à la chaleur des messages manuscrits continuent d’envoyer des nengajô.

Dès les premiers jours de l’année, de nombreux Japonais se rendent au hatsumôde, la première visite de l’année à un sanctuaire ou à un temple, ce qui provoque souvent une forte affluence. Dans la région métropolitaine de Tokyo, les sites les plus prisés incluent le sanctuaire Meiji, le temple Sensô-ji (tous deux dans la capitale), le temple Naritasan Shinshô-ji (ville de Narita) ainsi que le sanctuaire Tsurugaoka Hachiman-gû (ville de Kamakura). La tradition consistant à admirer le premier lever de soleil de l’année (hatsuhinode) demeure également très populaire. Parmi les lieux emblématiques figurent la tour Skytree, le mont Takao (Tokyo) et le cap Inubôsaki (ville de Chôshi). Les compagnies Japan Airlines et All Nippon Airways proposent même des vols spéciaux permettant d’observer ce premier lever de soleil depuis les airs, mais la demande dépasse largement l’offre chaque année, les places étant attribuées par tirage au sort.

(Photo de titre : le lever du soleil au-dessus du mont Fuji. Pixta)