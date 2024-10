Avec de moins en moins de courrier, la Poste japonaise augmente ses frais postaux

Japan Data

Puisque les Japonais envoient de moins en moins de courrier et que les coûts de livraisons augmentent, la Poste japonaise a décidé d’augmenter ses tarifs de plus de 30 %.

Arguant que les Japonais envoient de moins en moins de courrier et invoquant l’augmentation des coûts de livraison, la Poste japonaise a annoncé le 1er octobre 2024 qu’elle augmenterait de plus de 30 % les frais postaux pour les lettres et les cartes postales. Si l’on exclut les hausses de TVA, il s’agit pour le courrier courant de la première augmentation des frais postaux depuis 1994.

Selon la Poste japonaise, l’année 2022 s’est soldé par un déficit, une première depuis la privatisation. L’augmentation de ses tarifs devrait lui permettre de renouer avec le profit en 2025, mais elle s’attend à enregistrer de nouvelles pertes à partir de 2026, n’hésitant pas à qualifier la situation d’« extrêmement critique ».

Le volume de courrier traité est en chute libre. Vu l’utilisation accrue d’Internet, des réseaux sociaux et de la facturation en ligne, ainsi que la réduction du budget des entreprises pour leur correspondance et opérations de marketing, le déclin semble irrémédiable.

Le volume des envois postaux standard à l’intérieur du territoire a culminé en 2001 avec 26,2 milliards de colis ou lettres, mais il n’a cessé de diminuer depuis (13,6 milliards d’items en 2023). La diminution est de 48,3 % en 22 ans (baisse moyenne de 3 % par an).



Les tout derniers timbres standard arborent des motifs de pin pour les timbres de 85 yens (à gauche) et de pluvier pour les timbres de 110 yens. (Avec l’aimable autorisation de la Poste japonaise)

Depuis le 1eroctobre, le prix d’envoi d’une carte postale sur le territoire japonais est passé de 63 à 85 yens et le prix d’une lettre au format standard (25 grammes ou moins) de 84 yens à 110 yens. Pour accompagner cette hausse, la Poste japonaise a émis 12 nouveaux modèles de timbres standard.

(Photo de titre : nouveaux timbres de 110 yens et 85 yens présentés à Tokyo le 13 juin 2024. Jiji)