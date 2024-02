« Toyosu Senkyaku Banrai », un lieu pour les amateurs de produits de la mer et de bains thermaux à Tokyo

Les endroits à visiter à tout prix !

Le 1er février, un nouveau complexe touristique spécialisé dans les produits de la mer et les eaux thermales a ouvert près du marché aux poissons de Toyosu, à Tokyo. Voici en photos ce qui vous attend.

Le 1er février, un nouveau complexe touristique appelé « Senkyaku Banrai » a ouvert ses portes à côté du marché aux poissons de Toyosu, à Tokyo. En japonais, senkyaku banrai est une expression signifiant « accueillir un grand nombre de clients ». Le site abrite 70 commerces ainsi qu’un établissement de bains thermaux.

Qu’y trouve-t-on plus précisément ? Au centre, le Toyosu Edomae Market, un bâtiment à quatre niveaux. Au premier étage, l’allée « Menuki Ôdori », qui offre la sensation de plonger dans l’atmosphère animée du vieil Edo (l’ancien nom de Tokyo) avec des restaurants d’anguille, de râmen ou de sushis. Situé en parallèle, le « Mekiki Yokochô », propose, lui, des hamburgers avec du poisson, des fruits de mer et des omelettes roulées (tamagoyaki) à emporter ou à déguster tranquillement avec une boisson au comptoir. D’autres choix vous attendent au deuxième étage avec un large éventail d’options toutes plus savoureuses les unes que les autres.

Ne manquez pas non plus le Man’yô Club, une structure de dix étages tous dédiés aux eaux thermales et à d’autres bienfaits pour le corps. Bains en plein air rotenburo avec vue imprenable sur la baie de Tokyo, jardin de bains de pieds sur le toit avec vue panoramique sur la ville, salles de spa avec pierres chaudes (ganbanyoku) pour la relaxation du corps et de l’esprit.

Un billet pour adultes est vendu au prix de 3 850 yens (environ 25 euros), permettant un accès à tout moment, de 10 heures du matin à 3 heures du matin le lendemain. Au-delà de cette heure, un tarif différent est appliqué.

Senkyaku Banrai devrait attirer environ 2,6 millions de visiteurs par an. Serez-vous l’un d’entre eux ?



Au rez-de-chaussée : cafés et restaurants



Des poissons et fruits de mer frais grillés sur des charbons ardents dans le style de cuisson traditionnel robatayaki.



Les korokke (croquettes) de Fukagawa fourrées aux palourdes figurent notamment parmi les spécialités proposées.



L’établissement Marutake est célèbre pour ses tamagoyaki. De nombreux clients n’hésitent pas à faire la queue depuis l’extérieur du marché de Toyosu pour avoir la chance d’en manger. Pour ceux qui préfèrent les desserts, il y aussi des spécialités sucrées telles que des crèmes caramel et des gâteaux de génoise castella.



De nombreuses boutiques bordent les étroites allées du Mekiki Yokochô, qui proposent des produits frais et secs. Les nombreux comptoirs et leur ambiance quelque peu désuète rappellent le marché de Tsukiji d’autrefois.



L’une des nombreuses spécialités au menu de Kanaloa, un restaurant spécialisé dans les poke bowls, aussi magnifiques que délicieux.



Ce plat du restaurant Tsukiji Kaisen Itadori propose pas moins de sept sortes de poissons et fruits de mer sur un bol de riz. Au menu également des sushis et des hitsumabushi (anguille grillée badigeonnée de sauce sucrée sur un lit de riz).



Des artistes reconstituent une scène de combat sur la place devant la tour de la Cloche du temps. Les représentations auront lieu jusqu’à la fin du mois de mars.



Cette vue panoramique à 360 degrés vous attend depuis les sources chaudes situées sur le toit du Man’yô Club. Admirez entre autres le Rainbow Bridge, le complexe Toranomon Hills et la tour de Tokyo.



Un bain en plein air où les visiteurs peuvent se plonger dans les eaux thermales provenant de Hakone et Yugawara.



Le Man’yô Club comprend 69 chambres dont 7 suites équipées de leur propre bain en plein air.



La salle de spa aux pierres chaudes où les visiteurs peuvent se détendre tout en admirant la vue panoramique qui s’offre à eux.

(Reportage, texte et photos de Nippon.com)