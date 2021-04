Classement des plus beaux jardins japonais : le musée d’art Adachi toujours à la meilleure place

Une revue américaine spécialisée dans les jardins japonais a classé le jardin du musée d’art Adachi en première place pour l’année 2020. C’est la dix-huitième année consécutive que le lieu arrive en tête du classement, pour sa beauté et la qualité de son entretien.

Tous les ans, la revue américaine Sukiya Living demande à des experts à travers le monde de choisir les 50 plus beaux jardins japonais, sur environ 1 000 candidats. La liste comprend aussi des jardins d’auberges traditionnelles japonaises (ryokan) ainsi que des résidences privées. L’idée est d’évaluer les jardins japonais en fonction de leur beauté et qualité, et non leur taille ou renommée.

Pour le classement 2020, et pour la 18e année consécutive, c’est le jardin entourant le musée d’art Adachi qui est arrivé en tête. D’une superficie d’environ 16,5 hectares (165 000 mètres carrés), il se compose lui-même de plusieurs styles de jardins, y compris un jardin karesansui (jardin sec), un jardin de mousse, et à jardin de pins et gravier blanc.

Le magazine indique que le site gagnant est ouvert tous les jours depuis plus de 40 ans, et que l’entretien est superbe. « Ils savent faire le nécessaire au moindre problème, comme par exemple changer de matériel végétal. Ce musée n’a pas peur des changements. Ils essayent toujours de faire mieux, et c’est pour ça qu’ils sont autant respectés. »

Quelques suggestions pour améliorer le jardin étaient toutefois ajoutées. « Certaines personnes trouvent ce jardin trop parfait, ce qui lui donnerait un aspect stérile. Beaucoup de visiteurs voudraient aussi pouvoir mieux y accéder. Le lieu se trouverait amélioré par un café terrasse ou des bancs extérieurs d’où admirer le jardin. »

En deuxième position arrive Katsura Rikyû, le jardin de la villa impériale de Kyoto, suivi par le jardin de l’auberge Minami-kan (ville de Matsue), puis le jardin Yamamoto, dans ce qui était une résidence privée à Tokyo. Il n’y a eu aucun changement parmi le classement pour les six premiers. Les quatre suivants ont changé de place mais restent parmi les dix premiers.

Classement 2020 des dix meilleurs jardins japonais

Ces jardins ont été choisis par la revue américaine Sukiya Living Magazine (The Journal of Japanese Gardening).



Le jardin Katsura Rikyû, à Kyoto (deuxième place du classement 2020) © Ogurisu_Q/Pixta

(Photo de titre : le jardin sec du jardin du musée d’art Adachi ©Adachi Museum of Art)