« Doyô no ushi no hi » : comment les Japonais ont coutume de déguster de l’anguille en plein été

Japan Data

Le pic de consommation de l’anguille au Japon arrive tous les ans à un jour particulier, appelé Doyô no ushi no hi, qui est calculé à partir du calendrier traditionnel. La tradition veut qu’à cette date en plein cœur de l’été, manger de l’anguille permet de résister aux coups de chaleur. En 2022, il s’agit du 23 juillet et du 3 août.

Lorsque l’été se met réellement à chauffer au Japon, des publicités vantant l’anguille (unagi) commencent à apparaître un peu partout en ville. L’odeur de la savoureuse sauce sucrée et de la graisse fondant lorsque la chair est grillée sur la braise, ainsi que sa texture souple et charnue en ont fait un plat estival populaire, bien que la surpêche ait mis cette tradition en danger.

Il est une tradition de déguster de l’anguille lors du doyô no ushi no hi (« le jour du bœuf »), et en 2022, ce jour tombe deux fois, le 23 juillet et le 4 août. Mais comment tout cela est-il décidé ?

Dans le calendrier traditionnel, le doyô fait référence à une certaine période qui marque le tournant de chacune des saisons. Il s’agit spécifiquement de la période de 18 jours immédiatement avant le premier jour du printemps (risshun) ; le premier jour de l’été (rikka) ; le premier jour de l’automne (risshû) et le premier jour de l’hiver (rittô). Cette année, le premier jour de l’automne sera le 7 août, et le doyô de l’été va du 23 juillet au 6 août.

On utilise souvent les animaux du zodiaque eto qui forme un cycle de 12 ans pour se référer aux années. Par exemple, 2022 est l’année du Tigre. Mais à l’origine ces animaux étaient également utilisés dans le calendrier chinois pour se référer aux jours et aux mois. Comme il y a douze animaux, il y a toujours au moins un jour du bœuf dans la période doyô de 18 jours et il y en a même deux certaines années. Ces journées sont appelées doyô no ushi no hi, c’est-à-dire le jour du bœuf se produisant durant une période doyô.

On dit souvent que Hiraga Gennai (1728-1780), un savant de l’époque d’Edo, avait effectué des recherches sur la coutume de manger de l’anguille le jour doyô no ushi no hi. En se basant sur la croyance de l’ancien folklore prônant la consommation d’aliments commençant par la syllabe u pour se protéger de la chaleur de l’été, il a conseillé à un restaurant d’anguille de faire la connexion et d’encourager les clients à participer le jour de ushi no hi.

Il y aura deux jours du bœuf cette année, mais comme les anguilles issues de l’aquaculture sont en quantité limitée, les prix sont élevés. Il serait peut-être sage de vous régaler une fois et d’apprécier la seconde journée en suivant la tradition avec un autre aliment conseillé, comme les nouilles udon ou les prunes marinées umeboshi.

Voir également nos autres articles sur l’anguille

(Photo de titre : Pixta)