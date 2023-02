Japan Data

« Setsubun » et hausse des prix de l’alimentaire : les rouleaux « ehômaki » coûtent plus cher en 2023

Le Setsubun, qui a lieu cette année le 3 février, célèbre le passage de l’hiver au printemps. En ce jour, il est coutume de déguster un rouleau maki géant appelé ehômaki, qui peut s’acheter dans tous les supermarchés et konbini de l’Archipel. Mais les Japonais vont devoir débourser un peu plus que d’habitude à cause de l’augmentation des prix de l’alimentaire.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский