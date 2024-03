Les inquiétudes des touristes musulmans sur la nourriture halal au Japon

Japan Data

Une enquête menée auprès des musulmans qui souhaitent visiter le Japon montre que nombre d’entre eux s’inquiètent de ne pas pouvoir trouver d’aliments halal ou de salles de prière. Les sondés ont également parlé de leurs plats halal favoris sur l’Archipel.

Halal Navi, une application de recherche de restaurants halal, a conduit un sondage d’une durée d’un an (à partir de février 2023) ciblant leurs utilisateurs ainsi que d’autres musulmans intéressés par le Japon. L’enquête a enregistré 1 581 réponses valides.

Concernant la nourriture au Japon, la préoccupation principale était « la disponibilité de la nourriture halal dans les restaurants et les commerces alimentaires » (86 % des sondés, 1 361 personnes), suivie par le fait de savoir s’il était possible de « pouvoir acheter des produits halal dans les supermarchés et les épiceries » (1 231 personnes).

L’enquête a également porté sur les plats que les musulmans aimeraient consommer au Japon. En tout, près de 90 % d’entre eux ont répondu « les râmen halal », suivis par d’autres grands classiques : « sushi », « sukiyaki » et « udon ». Parmi les boutiques de râmen que les gens ont déjà visité ou qui les intéressent, Ichiran et Halal Mentei Naritaya sont les plus mentionnées. Ichiran est bien connue pour ses râmen tonkotsu, qui utilisent traditionnellement un bouillon d’os de porc, mais dans sa branche de Nanba Midôsuji, ces râmen sont servis en utilisant un bouillon d’os de poulet à la place. Le plat n’est pas certifié halal, mais ni porc ni alcool ne sont utilisés dans sa préparation. Naritaya est pour sa part certifiée halal.

Selon l’enquête, les principaux problèmes que nombre de musulmans rencontrent lors de leur séjour au Japon sont qu’il n’y a « pas de nourriture halal à disposition » et « pas de salle de prière » . Pour eux, il est déjà difficile de trouver des aliments certifiés halal au Japon, mais en plus de cela, ils sont souvent chers. C’est pourquoi les sondés souhaitent que « la nourriture halal soit rendue disponible dans les supérettes » et que « plus de restaurants certifiés halal soient ouverts en dehors des grandes zones métropolitaines ».

(Photo de titre : Pixta)