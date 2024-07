De nombreux jeunes japonais ne s’intéressent pas à la famille impériale

Japan Data

Une enquête menée en mai 2024 auprès de jeunes japonais montre que moins de la moitié d’entre eux s’intéressent à la famille impériale. Que faudrait-il faire pour qu’elle suscite davantage leur attention ? C’est l’une des questions qui leur a été posée.

La Nippon Foundation conduit régulièrement des sondages pour essayer de connaître l’opinion des Japonais âgés de 17 à 19 ans sur divers sujets. Cette fois-ci, 1 000 jeunes de tout le pays ont été interrogés à propos de la famille impériale. Seuls 44,3 % disent s’y intéresser (ou relativement), et 46,3 % sentent une certaine proximité avec elle.

557 personnes ont dit ne s’intéresser que peu (ou pas du tout) à la famille impériale. Que faudrait-il faire pour susciter leur attention ? Ces sondés ont répondu « Je ne sais pas » à 48,1 %. Les autres suggestions étaient par exemple « Faire des publications sur les réseaux sociaux de membres de la famille impériale ayant le même âge que moi » (27,1 %) et « Faire des publications sur les réseaux sociaux de l’empereur et de l’impératrice » (26 %).

La dernière question du sondage a demandé aux participants s’ils étaient au courant que l’Agence de la maison impériale avait ouvert un compte Instagram le 1e avril, et que celui-ci publiait principalement des photos des activités de l’empereur Naruhito et de l’impératrice Masako. 66,2 % des répondants ont déclaré ne pas en avoir entendu parler, et seulement 4,6 % d’entre eux disent suivre ce compte. Ceci montre bien que cette approche des réseaux sociaux ne remplit pas encore bien son objectif.

(Photo de titre : Jiji)