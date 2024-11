Soins esthétiques au Japon : les réclamations et les types de traitements les plus demandés

Japan Data

Qui n’a jamais voulu être beau ? Au Japon, le nombre de réclamations pour des déboires de soins esthétiques atteint un niveau record. Regardons aussi les types de traitements les plus demandés par les hommes et les femmes.

Le Centre japonais des consommateurs a comptabilisé auprès de ses antennes situées sur l’ensemble de l’Archipel les réclamations pour soins esthétiques insatisfaisants. Or, on ne s’est jamais autant plaint que depuis que le Japon a commencé de collecter des données, en 2014. Avec un total de 6 279 cas, le nombre de réclamations relevées en 2023 est 1,65 fois plus important qu’en 2022 (données en date du 15 septembre 2024).

En 2023, 14 % des plaignants (899 affaires) ont déclaré avoir été victimes de dommages impactant fortement leur état de santé. Certains cas ne sont pas anodins, « Mon lifting m’a laissé des cicatrices asymétriques » ou encore « L’intervention chirurgicale sur mes paupières a provoqué de vives douleurs et des œdèmes ».

En date du 15 septembre 2024, 2 327 plaintes ont déjà été enregistrées pour cette année, dont 375 personnes déclarant avoir vu leur état de santé fortement affecté (16 %).

Le nombre de plaintes est en hausse depuis le début de la pandémie en 2020. Puisque les patients doivent observer un temps de récupération après une intervention en chirurgie esthétique, le Centre Japonais des consommateurs explique qu’avec la crise sanitaire, les mesures de distanciation aidant et le télétravail, les Japonais ont passé plus de temps sans échanges interpersonnels, ils ont donc été plus nombreux à sauter le pas et se lancer dans l’aventure.

Or le battage publicitaire, les offres en ligne et la possibilité de monitoring ont fini de convaincre le public attiré par des offres bon marché. Certains consommateurs se sont engagés sur des devis étonnamment chers, ayant débouché sur des annulations et des litiges.

Selon l’enquête de la Recruit Hot Pepper Beauty Academy, près d’une femme sur quatre et un homme sur sept a deja eu recours à des soins esthétiques. Les soins les plus courants, tant pour les hommes que pour les femmes, sont les « soins pour la peau » et le « traitement des rides, ridules et du relâchement cutané ». L’enquête a été menée en ligne en août 2023, auprès de 6 600 hommes et femmes, âgés de 15 à 69 ans .

