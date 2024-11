Les trois épices préférées des Japonais : poivre, gingembre et wasabi

Japan Data

Un sondage sur le thème des épices a montré que les Japonais préféraient le poivre, le gingembre et le wasabi.

Les supermarchés japonais et les magasins spécialisés en produits importés disposent bien entendu d’une vaste gamme d’épices venues des quatre coins du monde.

Une étude réalisée par la société de recherche Cross Marketing a interrogé 1 100 personnes au Japon, âgées de 20 à 69 ans, sur leur épice préférée. La réponse la plus citée est le « poivre », avec 40,4 %. En deuxième position, on trouve le « gingembre » (36,6 %), largement utilisé dans le célèbre plat de porc au gingembre, le buta no shôgayaki. Suivent ensuite le « wasabi » (34,8 %) et le « mélange shichimi / ichimi tôgarashi » (27,9 %), montrant un attachement marqué pour les épices japonaises. Le sanshô (poivre japonais), que l’on saupoudre généralement sur les anguilles grillées, n’a été cité que par 6,2 % des sondés.

On observe une tendance : les personnes âgées apprécient les épices et les saveurs stimulantes.

39,1 % des sondés disent qu’ils utilisent les épices « pour ajouter du goût aux aliments », tandis que 27,4 % indiquent « avoir toujours aimé déguster des plats épicés ». En troisième position, 20,8 % des personnes interrogées déclarent les utiliser « comme assaisonnement dans les plats ». Le pourcentage de femmes ayant répondu « pour donner du goût » est supérieur de plus de 10 points par rapport à celui des hommes, et celui des hommes déclarant « utiliser peu d’épices » est environ 10 points plus élevé.

Quelques sondés ont également partagé leurs façons favorites d’utiliser les épices, telles que « manger des gyôza avec du vinaigre et du poivre » (un homme dans la vingtaine), « ajouter du poivre dans la soupe miso » (un homme dans la quarantaine) ou encore « mettre du gingembre dans un thé au lait sucré afin d’augmenter ma température corporelle » (une femme dans la cinquantaine).

(Photo de titre : Pixta)