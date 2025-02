Dégustons des râmen comme Naruto ! Les animes influencent les visiteurs internationaux

Japan Data

C’est un fait :des animes célèbres tels que Naruto et Food Wars ! ont donné envie aux fans étrangers de goûter à toutes sortes de bons plats japonais. Voyons ce sujet en détail.

Le nombre de visiteurs étrangers au Japon en 2024 a dépassé les niveaux d’avant la pandémie de 2019, atteignant 36,9 millions de personnes. Et parmi les expériences qu’ils attendent avec la plus grande impatience, la découverte de la cuisine japonaise figure bien entendu en excellente place !

De nos jours, ce ne sont pas seulement les sushis et les tempura qui attirent les foules. En effet, des files d’attente de visiteurs étrangers sont désormais visibles devant les magasins d’onigiri locaux, et de nombreux voyageurs s’aventurent au-delà des grandes villes pour savourer les spécialités locales de râmen.

La popularité mondiale des animes nippons contribue également à cet intérêt croissant pour la nourriture de l’Archipel. Selon une enquête menée par le Japan Food Product Overseas Promotion Center (JFOODO) sur un site de fans d’anime entre décembre 2023 et janvier 2024, 51 % des répondants ont indiqué avoir essayé certains plats japonais après les avoir vu dans un anime, particulièrement dans Naruto, une série mettant en scène de spectaculaires scènes de combat de ninja (289 voix), et dans Food Wars !, l’histoire d’un jeune chef cherchant à surpasser son père (239 voix). D’autres mentions notables incluent Yuri on Ice, One Piece et My Hero Academia.

Le plat japonais principalement essayé par les fans grâce aux animes sont les râmen, avec un score écrasant : 531 voix. Les scènes où les protagonistes les dégustent abondent… En particulier celles impliquant le personnage de Naruto. L’œuvre a eu de nombreuses collaborations avec des chaînes de râmen aux États-Unis, inspirant même un camion-restaurant décoré à son image et qui ouvre ses portes lors des conventions de fans à l’étranger.



De mars à juillet, la chaîne américaine de râmen Silverlake Ramen a collaboré avec Naruto, recréant l’iconique restaurant « Ichiraku », dont le personnage principal est un habitué. (© Kishimoto Masashi, Scott/Shûeisha, TV Tokyo, Pierrot.)

Parmi les mets japonais suscitant l’engouement des fans d’anime et de manga, le takoyaki arrive en tête. La pieuvre n’est pas si couramment utilisée dans la cuisine du reste du monde, mais la capacité des anime à éveiller la curiosité pour des plats utilisant des ingrédients hors du commun est tout à fait remarquable.

Kitagawa Hironobu, directeur général de JFOODO, a exprimé son optimisme : « On ne parle pas ici seulement de franchises très populaires telles que Naruto et One Piece. Toutes sortes de séries animées inspirent les spectateurs à s’intéresser à la gastronomie japonaise. En exploitant la synergie de ces points forts culturels du Japon que sont les anime et la nourriture, nous pouvons encore élargir le marché. »

(Photo de titre : Naruto dégustant son râmen préféré. © Kishimoto Masashi, Scott/Shûeisha, TV Tokyo, Pierrot)