Exportations alimentaires record pour le Japon en 2025 : quels produits vers quels pays ?

Les exportations japonaises de produits agricoles, forestiers, halieutiques et alimentaires ont atteint en 2025 un niveau record de 1 700 milliards de yens (9,25 milliards d’euros), portées par la popularité croissante des produits alimentaires nippons à l’étranger.

Un nouveau record

En 2025, les exportations japonaises de produits agricoles, forestiers, halieutiques et alimentaires ont connu une hausse de 12,8 % par rapport à l’année précédente, atteignant 1 700 milliards de yens (9,25 milliards d’euros) d’après un rapport du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Cela marque la treizième année consécutive d’exportations record.

Celles-ci ont été soutenues par l’engouement croissant pour les produits et ingrédients japonais à l’étranger, dans un contexte où le Japon accueille un nombre toujours plus important de visiteurs internationaux. Ce chiffre reste toutefois en deçà de l’objectif gouvernemental de 2 000 milliards de yens fixé pour 2025. Quant à la cible de 5 000 milliards de yens à l’horizon 2030, elle paraît elle aussi difficile à atteindre : tripler quasiment les exportations en cinq ans supposerait une expansion considérable des marchés de destination ainsi que des capacités d’approvisionnement.

Par pays et région, la valeur des exportations vers les États-Unis est la plus importante, avec 276,2 milliards de yens (1,5 milliard d’euros), soit une hausse de 13,7 %. Les effets négatifs des hausses de droits de douane décidées par Donald Trump sont restés limités : les exportations de matcha et d’autres variétés de thé vert, ainsi que celles de bœuf, ont enregistré une forte progression.

La valeur des exportations vers la Chine a également augmenté, et ce pour la première fois en trois ans, pour s’établir à 179,9 milliards de yens (980 millions d’euros), soit une hausse de 7,0 %. Les conséquences de l’embargo frappant les produits de la mer nippons se sont fait ressentir de manière persistante, le secteur halieutique n’enregistrant qu’une légère hausse. Néanmoins, la demande est restée soutenue pour les carpes ornementales nishiki-goï, les grumes de bois et la bière.

Les aliments nippons les plus exportés

Les coquilles Saint-Jacques (fraîches, réfrigérées et congelées), premier produit alimentaire d’exportation du Japon, ont profité d’une diversification des marchés de destination après le choc provoqué par les interdictions d’importation en Chine et à Hong Kong. La valeur totale des exportations a ainsi bondi de 30,4 %, pour atteindre 90,6 milliards de yens (490 millions d’euros). Les ventes de bœuf, ainsi que celles de sauces et d’assaisonnements mélangés, ont également affiché de solides performances.

De leur côté, les ventes de thé vert ont presque doublé pour s’établir à 72,1 milliards de yens (390 millions d’euros). Portée par l’intérêt croissant pour la cuisine japonaise et par une attention accrue à la santé, la popularité des matcha lattes et des glaces au thé vert a entraîné une forte hausse des exportations de thé en poudre.

(Photo de titre : du matcha [gauche] [Pixta]; un couple appréciant des matcha lattes à Los Angeles en mai 2025. [AFP/Jiji])