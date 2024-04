Les « taiga drama » : des sagas historiques japonaises diffusées à la télévision aux heures de grande écoute

Le b.a.-ba du Japon

Les taiga drama japonais sont des séries télévisées épiques qui mettent sous les feux de la rampe les personnages historiques du pays.

Depuis plus de 60 ans, le taiga drama annuel de NHK est un programme incontournable de la télévision japonaise. C’est une saga historique consacrée en règle générale à un personnage célèbre du temps jadis, tel que Murasaki Shikibu, l’auteur du Dit du Genji, dans la série de 2024, ou le shôgun Tokugawa Ieyasu en 2023. Les épisodes sont en général diffusés chaque semaine tout au long de l’année.

En 1987, Watanabe Ken est devenu célèbre au Japon dans le rôle de Date Masamune, le seigneur de guerre qu’il a incarné dans Dokuganryû Masamune (Masamune le Dragon borgne). Cette série, mémorable entre toutes, a obtenu un taux d’audience de 39,7 %, un record qui n’a pas encore été battu. Elle fait partie des émissions régulières qui se déroulent à l’époque des Provinces en guerre (1467-1568).

Sanada Hiroyuki, l’actuelle vedette de Shôgun (diffusée sur Disney+) a joué un rôle de soutien dans Dokuganryû Masamune, avant d’incarner Ashikaga Takauji, fondateur du shogunat Ashikaga au XIVe siècle, personnage principal de la saga de 1991 intitulée Taiheiki, basée sur une adaptation d’une épopée précédente du romancier Yoshikawa Eiji. Nombre des séries s’inspirent d’ouvrages écrits par des auteurs populaires de fiction historique tels que Yoshikawa Eiji et Shiba Ryôtarô.



Watanabe Ken dans Dokuganryû Masamune (1987). (Avec l’aimable autorisation de NHK On Demand)

Littéralement, taiga veut dire « grande rivière », ce qui est révélateur de la dimension épique de cette production. L’expression « taiga drama » peut être utilisée pour désigner n’importe quel spectacle de ce genre, mais on l’associe tout particulièrement aux séries de la NHK.

Les téléspectateurs du monde entier peuvent regarder la saga actuelle Dear Radiance (Éclat précieux) sous-titrée en anglais sur la chaîne NHK World Premium. Au Japon, Dear Radiance et bien des séries du passé ne sont accessibles que sur NHK On Demand.

Séries récentes taiga drama de NHK

Dear Radiance (Éclat précieux, 2024)

Avec pour vedette Yoshitaka Yuriko dans le rôle de Murasaki Shikibu, l’auteur du Dit du Genji.

What Will You Do, Ieyasu ? (Que ferez-vous Ieyasu ?, 2023)

Avec pour vedette Matsumoto Jun dans le rôle de Tokugawa Ieyasu, fondateur du shogunat Tokugawa.

The 13 Lords of the Shôgun (Les 13 seigneurs du shôgun, 2022)

Avec pour vedette Oguri Shun dans le rôle de Hôjô Yoshitoki, un puissant régent pendant le shogunat de Kamakura.



La série de 2022 The 13 Lords of the Shôgun (Les 13 seigneurs du shôgun). (Avec l’aimable autorisation de NHK On Demand)

Reach Beyond the Blue Sky (Aller au-delà du ciel bleu, 2021)

Avec pour vedette Yoshizawa Ryô dans le rôle de Shibusawa Eiichi, entrepreneur et homme d’affaires influent durant l’ère Meiji (1868-1912).

Awaiting Kurin (En attendant Kirin, 2020)

Avec pour vedette Hasagawa Hiroki dans le rôle de Akechi Mitsuhide, célèbre pour avoir trahi Oda Nobunaga.

Idaten : The Epic Marathon to Tokyo (Le marathon épique à destination de Tokyo, 2019)

Avec pour vedette Nakamura Kankurô VI dans le rôle de Kanakuri Shizô, coureur de marathon, et Abe Sadao dans le rôle de Tabata Masaji, entraîneur de natation, sur un scénario racontant l’histoire olympique du Japon.

Segodon (2018)

Avec pour vedette Suzuki Ryôhei dans le rôle de Saigô Takamori, grand guerrier au service du gouvernement de Meiji, contre lequel il s’est par la suite rebellé ; considéré comme le « dernier samuraï du Japon ».

Naotora : The Lady Warlord (Naotora : la dame seigneur de la guerre, 2017)

Avec pour vedette Shibasaki Kô dans le rôle de Li Naotora, une exceptionnelle femme seigneur de l’époque des Provinces en guerre.

Sanada Maru (Sanada Maru, 2016)

Avec pour vedette Sakai Masato dans le rôle de Sanada Yukimura, chef samuraï connu pour sa défense héroïque mais infructueuse du château d’Osaka contre le shogunat Tokugawa.

Burning Flower (Fleur brûlante, 2015)

Avec pour vedette Inoue Mao dans le rôle de Sugi Fumi, sœur du révolutionnaire Yoshida Shôin, qui a contribué à la chute du shogunat Tokugawa.



La série de 2016 Sanada Maru (Sanada Maru). (Avec l’aimable autorisation de NHK On Demand)

(Photo de titre : la série de 2024 Dear Radiance (Éclat précieux) raconte l’histoire de l’écrivaine Murasaki Shikibu. © NHK)