Les pantoufles japonaises : un accessoire incontournable de la vie quotidienne

Une pratique relativement récente

Les touristes qui visitent l’Archipel pour la première fois sont priés de retirer leurs chaussures avant d’entrer dans les auberges traditionnelles (ryokan). Ils doivent ensuite ranger celles-ci dans un casier prévu à cet effet ou les disposer avec soin sur le sol, puis enfiler des chaussons d’intérieur. Et pour aller aux toilettes, ils sont tenus de s’équiper de pantoufles spéciales. Dans les hôtels de style occidental en revanche, ils ont le droit d’entrer chaussés dans leur chambre bien que des pantoufles soient en général mises à leur disposition.





À partir de 1633, le Japon a interdit l’accès de son territoire à pratiquement tous les étrangers. La politique de fermeture (sakoku) des shogun Tokugawa n’a pris fin qu’en 1854, plus de deux siècles plus tard, quand ils ont signé un « traité d’amitié et de commerce » avec les États-Unis. Dès lors, les Occidentaux ont commencé à affluer dans l’Archipel. Mais si les Japonais avaient coutume d’ôter leurs chaussures – sandales de paille (zôri) et socques en bois (geta) – avant d’entrer à l’intérieur d’une habitation, ce n’était pas du tout le cas des nouveaux arrivants.

Des « couvre chaussures » spécialement conçus pour les Occidentaux

À l’époque, les hôtels de style occidental étaient rares dans l’Archipel et les étrangers étaient hébergés dans des relais d’étape et des sanctuaires shintô. Habitués à garder leurs chaussures à l’intérieur, ils entraient dans les maisons sans se déchausser et ils prenaient les tatamis pour des sortes de tapis, ce qui avait pour effet de les endommager. En 1876, les Occidentaux qui résidaient sur les terrains concédés aux établissements étrangers de Yokohama ont demandé à un tailleur de Tokyo appelé Tokuno Risaburô de leur fabriquer des « couvre chaussures » (overshoes) pour régler le problème tout en évitant d’avoir à se déchausser. Ainsi seraient nés les premiers chaussons d’intérieur (slippers) japonais. Ces pantoufles plates et ouvertes à l’arrière ressemblaient à celles d’aujourd’hui à bien des égards, mais avec un pied droit et un pied gauche absolument identiques.





Les Japonais ont adopté les chaussons d’intérieur à partir des années 1950, lorsque leur mode de vie s’est résolument occidentalisé et que les logements équipés d’une salle à manger avec une table, des chaises hautes et un parquet se sont multipliés. Les fabricants de chaussures en ont profité pour encourager le port de pantoufles à grand renfort de publicité. Avant d’enfiler ces nouveaux slippers, il fallait se déchausser contrairement aux « couvre chaussures » adoptés par les Occidentaux. Le succès des chaussons d’intérieur s’explique aussi par le fait que, à l’instar des zôri et des geta, ils étaient faciles à enfiler et à retirer, et ne comprimaient pas les pieds comme les chaussures. À l’heure actuelle, les Japonais se déchaussent à l’entrée des sources thermales (onsen), des bains publics (sentô), des sanctuaires shintô, des temples bouddhiques et des restaurants où l’on mange assis sur des tatamis. Et il n’est pas rare de voir des hommes d’affaires en costume en train de négocier, pantoufles aux pieds.









Des planchers et des tatamis d’une impeccable propreté

La pratique de retirer ses chaussures avant d’entrer dans un édifice serait apparue très tôt dans l’Archipel, dès la période Yayoi (IIIe siècle av. J.-C.- IIIe siècle ap. J.-C.). Plusieurs rouleaux de peinture de l’époque de Heian (794-1185) représentent des nobles de cour déchaussés dans leurs résidences équipées de planchers. Au Japon, les étés sont chauds et humides. Les constructions traditionnelles sont surélevées de façon à les protéger de l’humidité et à laisser l’air circuler en dessous. L’entrée comprend une zone traditionnellement en terre battue (tataki) où l’on enlève ses chaussures avant de franchir la marche qui sépare le niveau du sol de celui de la maison.





Les Japonais auraient pris l’habitude de retirer les chaussures qu’ils portaient à l’extérieur pour ne pas salir ou abimer le plancher et les nattes de paille sur lesquels ils s’asseyaient et où ils étalaient leurs futons avant de dormir.