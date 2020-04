Les meilleurs moyens pour apprendre à lire le japonais

La lecture : le meilleur moyen de progresser

Dans notre série « Améliorez votre japonais ! », nous avons déjà passé en revue les trois types de caractères différents utilisés par les Japonais pour transcrire leur langue. Deux articles ont été consacrés aux syllabaires hiragana et katakana et deux aux idéogrammes (kanji). Pour lire le japonais, il faut bien entendu commencer par maitriser les trois composantes de son système graphique.

On pourrait se laisser facilement griser par le nombre de caractères que l’on a appris. Mais ce n’est pas parce que l’on connaît les quelques 2 000 jôyô kanji « d’usage courant » considérés comme indispensables, que l’on est forcément capable de lire couramment le japonais...

Au bout du compte, rien ne peut remplacer une pratique assidue de la lecture. Au début, les courts extraits inclus dans les manuels d’apprentissage de la langue sont largement suffisants pour faire des progrès. Il arrive toutefois un moment où il faut franchir le pas et se plonger dans les textes écrits pour des lecteurs dont c’est la langue maternelle. On risque alors d’être décontenancé devant la quantité considérable des ouvrages disponibles, au point de ne pas savoir par où commencer. Quand on doit faire un choix, le facteur le plus important à prendre en considération est la motivation. Quelles sont les véritables raisons qui vous poussent à lire et quel profit tirera-t-on de ses lectures ? En clair, pourquoi fait-on cela ? Autant de questions qu’il convient de se poser mais sans jamais oublier le niveau de difficulté. Car un texte trop ardu se traduira inévitablement par une baisse de l’attention et des résultats.

La stratégie la plus efficace consiste à s’orienter vers le genre d’écrits que l’on aime lire dans sa propre langue que ce soit dans le domaine de l’information, des mangas, des jeux, de la fiction ou de la non-fiction. Au cours du périple que j’ai effectué pour apprendre à lire couramment le japonais, j’ai passé beaucoup de temps avec les romans policiers de Higashino Keigo et les romans de Murakami Haruki. Les goûts de chacun ont une telle importance qu’il est difficile de donner des conseils valables pour tout le monde. Mais voici quand même quelques pistes qui devraient vous permettre de vous repérer dans l’océan des matériaux disponibles.

Tenir compte de son niveau

Un des moyens de s’y retrouver est de se connecter à des réseaux sociaux correspondant à ses propres centres d’intérêt. Twitter par exemple, donne accès un flot inépuisable de textes courts qui le cas échéant seront une incitation à lire des articles plus longs. Si on ne sait vraiment pas par où commencer, cela peut aussi constituer une manière de découvrir des sites Internet en japonais que l’on aura envie de consulter de façon régulière. Le jargon de certains utilisateurs de la toile a souvent de quoi décourager, mais il y a aussi des sites qui utilisent un japonais de base à la portée des apprenants, notamment @yasashiinews. Le site Internet NHK News Web Easy propose quant à lui quantité de comptes rendus de l’actualité rédigés dans une langue relativement simple.

Lorsqu’on se trouve en dehors du Japon, se procurer des ouvrages imprimés peut s’avérer compliqué et coûteux. Mais pour ceux qui sont sur place, le choix est immense avec un rapport qualité-prix bien plus intéressant que pour le matériel pédagogique destiné aux étudiants étrangers. En fait, il faut commencer par prendre conscience de son niveau. Certains textes sont conçus pour des élèves des différentes classes de l’école primaire et je dois dire qu’au début de mon apprentissage, je m’en suis beaucoup servi. J’ai aussi compris que les livres de poche (bunkobon) étaient plus adaptés que leurs équivalents reliés (tankôbon) parce qu’ils donnent très souvent la lecture des kanji rares avec des tout petits caractères appelés furigana, placés juste à côté ou au-dessus.

Lecture rapide et lecture approfondie

Quand on veut apprendre à lire couramment, on a le choix entre deux techniques différentes. La première, appelée lecture approfondie, consiste à parcourir un texte relativement court et difficile en s’efforçant de le comprendre parfaitement, quitte à s’interrompre en cours de route pour vérifier soigneusement chacun des mots que l’on ne connaît pas. C’est la méthode la plus employée dans les cours de langue où elle va en général de pair avec des questions permettant de vérifier le degré de compréhension du texte. La traduction relève elle aussi de la lecture approfondie.

La seconde technique est la lecture rapide. Elle permet de se faire une idée d’ensemble d’un texte plus long mais aussi plus simple sans s’arrêter pour l’éplucher et à ce titre, c’est aussi une façon de lire pour le plaisir. Elle a le mérite de privilégier au maximum l’information et d’encourager le lecteur à saisir naturellement le sens des mots dans leur contexte. Mais contrairement à la lecture approfondie, elle ne lui donne pas l’occasion de se confronter à des termes et des expressions difficiles à saisir. Un apprentissage associant les deux méthodes peut s’avérer très efficace dans la mesure où il permet de profiter de ce que chacun de ces deux univers a de meilleur.

D’après certains travaux de recherches, pour lire couramment un texte de façon rapide et instructive, il faut être capable de comprendre 98 % de son contenu. Avant de vous plonger dans un livre qui vous tente, vous pouvez évaluer votre niveau de compréhension en comptant le nombre de mots de la première page que vous ne connaissez pas et en calculant le pourcentage qu’ils représentent par rapport à l’ensemble. Bien qu’il ne s’agisse que d’une indication approximative, si le résultat est égal ou supérieur à 10 %, cela veut dire que l’ouvrage en question risque d’être très difficile à lire et qu’il vaut mieux le réserver à une lecture approfondie.

L’importance de la motivation

Après la progression régulière caractéristique de leurs débuts, les apprenants de niveau moyen sont confrontés à une phase de stagnation où ils ont l’impression de ne plus guère progresser. Le moment est venu de passer à autre chose de plus difficile à lire que les manuels de langue. Pour les étudiants adultes, cette période risque de s’avérer particulièrement ardue et pleine de tâtonnements. Il falloir en effet qu’ils disposent en permanence et en quantité suffisante de textes à la fois attirants et du niveau adéquat. (Et je sais par expérience ce que cela veut dire.)

Pour finir, je voudrais insister à nouveau sur l’importance de la motivation. D’une manière générale, la lecture permet de se familiariser avec toutes sortes de structures grammaticales difficiles à mémoriser en dehors d’un contexte. Pour ma part, je me suis régalé en lisant les romans policiers de Higashino Keigo et en même temps, ces ouvrages m’ont aidé à comprendre les textes très divers, depuis des rapports d’entreprise jusqu’à des articles politiques, auxquels j’étais confronté dans ma vie professionnelle. À mon avis, mieux vaut se contenter pour l’essentiel de lire des textes que l’on aime et que l’on trouve motivants plutôt que de se laisser obséder par l’idée de ce que l’on devrait lire, en particulier pendant la phase d’acquisition des aptitudes de base.